https://ria.ru/20230906/dodik-1894526952.html

Додик пообещал выдворить высокого представителя в БиГ

Додик пообещал выдворить высокого представителя в БиГ - РИА Новости, 06.09.2023

Додик пообещал выдворить высокого представителя в БиГ

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик пообещал задержать и выдворить не признаваемого им Высокого представителя в БиГ... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:25

2023-09-06T14:25

2023-09-06T14:58

в мире

республика сербская

сша

милорад додик

оон

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россия

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БЕЛГРАД, 6 сен - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик пообещал задержать и выдворить не признаваемого им Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта, если тот попробует въехать в Республику Сербскую. Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) в начале августа выдвинула обвинения в отношении президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика за невыполнение решений Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. По боснийским законам за неисполнение решений Высокого представителя должностное лицо может быть наказано лишением свободы на срок от полугода до пяти лет тюремного заключения. "Республика Сербская - то, что она есть... Не уважаем Шмидта, сегодня пишу указ о том, как его задержим и депортируем, если въедет в Добой (город в РС БиГ - ред.), а если будет проезжать транзитом, сопроводим его, лишь бы скорее выехал. Но если приедет на какую-либо встречу в РС БиГ - будет выставлен отсюда", - заявил Додик, соответствующую видеозапись разместил телеканал РТРС. Президент РС заверил в серьезности своих намерений и подчеркнул, что отделения полиции получат предписание при появлении Шмидта на территории республики задержать его и выдворить. Кристиан Шмидт 1 июля провозгласил недействительными принятые Скупщиной (парламентом) РС БиГ законы о неприятии решений Высокого представителя и Конституционного суда в Сараево на территории республики. Госдеп США в ночь на 1 августа сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов. Додик открыто не признает Высокого представителя по БиГ Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили РФ и КНР. Руководство Республики Сербской в марте приостановило любую коммуникацию с сотрудниками посольств США и Великобритании. Ранее "коммуникация" в публичном поле сводилась к прямой критике руководства Республики Сербской американскими и британскими дипломатами. Официальная Баня-Лука в ответ указывала на неприкрытое и постоянное вмешательство посольств Запада во внутренние дела всей Боснии и Герцеговины. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).

https://ria.ru/20230904/serbiya-1894087906.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230829/serbiya-1892933347.html

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в мире, республика сербская, сша, милорад додик, оон, босния, россия