https://ria.ru/20230906/deputat-1894519484.html

Новгородский депутат передал автомобиль УАЗ в зону СВО

Новгородский депутат передал автомобиль УАЗ в зону СВО - РИА Новости, 06.09.2023

Новгородский депутат передал автомобиль УАЗ в зону СВО

Депутат Новгородской областной Думы Александр Федоровский передал автомобиль УАЗ для перевозки бойцов в зоне СВО, зимние спальные мешки и другую помощь от... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:03

2023-09-06T14:03

2023-09-06T14:03

надежные люди

новгородская областная дума

новгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894499613_0:136:1280:856_1920x0_80_0_0_ea2fd2ad6fe551c433adef4022014034.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Депутат Новгородской областной Думы Александр Федоровский передал автомобиль УАЗ для перевозки бойцов в зоне СВО, зимние спальные мешки и другую помощь от жителей Хвойнинского округа, сообщает пресс-служба заксобрания. Уточняется, что вместе с главой округа Светланой Новоселовой парламентарий встретился с мобилизованными жителями, участвующими в СВО, которые с середины августа находятся в отпуске. Уже в четверг новгородские военнослужащие из 1008 полка отправятся обратно в зону спецоперации. "Спасибо главе Хвойнинского округа, координатору по сбору гуманитарной помощи в округе, работникам железнодорожных организаций, которые готовили автомобиль, индивидуальным предпринимателям округа, которые покупали запчасти и гуманитарную помощь, за организацию всех мероприятий по поддержке наших мобилизованных", - приводит пресс-служба слова Федоровского. Отмечается, что парламентарий не первый раз принимает участие в сборе помощи военнослужащим. В августе он закупил и передал палатки, газовые баллоны и газовые плитки для бойцов в зоне СВО.

https://ria.ru/20230905/gumpomoschi-1894386093.html

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новгородская областная дума, новгородская область