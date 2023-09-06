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Новгородский депутат передал автомобиль УАЗ в зону СВО
Новгородский депутат передал автомобиль УАЗ в зону СВО - РИА Новости, 06.09.2023
Новгородский депутат передал автомобиль УАЗ в зону СВО
Депутат Новгородской областной Думы Александр Федоровский передал автомобиль УАЗ для перевозки бойцов в зоне СВО, зимние спальные мешки и другую помощь от... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:03
2023-09-06T14:03
2023-09-06T14:03
надежные люди
новгородская областная дума
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Депутат Новгородской областной Думы Александр Федоровский передал автомобиль УАЗ для перевозки бойцов в зоне СВО, зимние спальные мешки и другую помощь от жителей Хвойнинского округа, сообщает пресс-служба заксобрания. Уточняется, что вместе с главой округа Светланой Новоселовой парламентарий встретился с мобилизованными жителями, участвующими в СВО, которые с середины августа находятся в отпуске. Уже в четверг новгородские военнослужащие из 1008 полка отправятся обратно в зону спецоперации. "Спасибо главе Хвойнинского округа, координатору по сбору гуманитарной помощи в округе, работникам железнодорожных организаций, которые готовили автомобиль, индивидуальным предпринимателям округа, которые покупали запчасти и гуманитарную помощь, за организацию всех мероприятий по поддержке наших мобилизованных", - приводит пресс-служба слова Федоровского. Отмечается, что парламентарий не первый раз принимает участие в сборе помощи военнослужащим. В августе он закупил и передал палатки, газовые баллоны и газовые плитки для бойцов в зоне СВО.
https://ria.ru/20230905/gumpomoschi-1894386093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская областная дума, новгородская область
Надежные люди, Новгородская областная Дума, Новгородская область
Новгородский депутат передал автомобиль УАЗ в зону СВО
Новгородский депутат Александр Федоровский передал автомобиль УАЗ в зону СВО
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости.
Депутат Новгородской областной Думы Александр Федоровский передал автомобиль УАЗ для перевозки бойцов в зоне СВО, зимние спальные мешки и другую помощь от жителей Хвойнинского округа, сообщает
пресс-служба заксобрания.
Уточняется, что вместе с главой округа Светланой Новоселовой парламентарий встретился с мобилизованными жителями, участвующими в СВО, которые с середины августа находятся в отпуске. Уже в четверг новгородские военнослужащие из 1008 полка отправятся обратно в зону спецоперации.
"Спасибо главе Хвойнинского округа, координатору по сбору гуманитарной помощи в округе, работникам железнодорожных организаций, которые готовили автомобиль, индивидуальным предпринимателям округа, которые покупали запчасти и гуманитарную помощь, за организацию всех мероприятий по поддержке наших мобилизованных", - приводит пресс-служба слова Федоровского.
Отмечается, что парламентарий не первый раз принимает участие в сборе помощи военнослужащим. В августе он закупил и передал палатки, газовые баллоны и газовые плитки для бойцов в зоне СВО.
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