https://ria.ru/20230906/dengi-1894593823.html
В Ижевске полиция задержала безработного фальшивомонетчика
В Ижевске полиция задержала безработного фальшивомонетчика - РИА Новости, 06.09.2023
В Ижевске полиция задержала безработного фальшивомонетчика
Полиция задержала безработного из Ижевска, который печатал деньги на цветном принтере и трижды сумел расплатиться ими в торговых точках, сообщает МВД по... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:45
2023-09-06T17:45
2023-09-06T17:45
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
происшествия
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КАЗАНЬ, 6 сен - РИА Новости. Полиция задержала безработного из Ижевска, который печатал деньги на цветном принтере и трижды сумел расплатиться ими в торговых точках, сообщает МВД по Удмуртии. На "кустарного" фальшивомонетчика уголовный розыск вышел после того, как инкассация, забирая деньги из магазина в Ленинском районе, нашла фальшивую купюру в 1000 рублей. "Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике установили и задержали подозреваемого. Им оказался безработный 45-летний житель Ижевска", - говорится в релизе. Тот во всем сознался и рассказал, что в конце августа купил цветной принтер и прямо у себя дома начал печатать купюры на 500, 1000 и 5000 рублей. Он успел сбыть три фальшивки, расплатившись ими в торговых точках. Как следует и опроса подозреваемого, для большего сходства он наносил на купюру дополнительные защитные элементы, которые изготавливались из металлизированной ленты, которые он приклеивал самоклеящейся лентой. При обыске в квартире подозреваемого изъяли 12 липовых купюр, бумагу, принтер и канцелярские принадлежности. Возбуждено уголовное дело об изготовлении и сбыте поддельных денег, мужчину отпустили под подписку о невыезде.
https://ria.ru/20230729/rubli-1887068410.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ижевск, удмуртская республика (удмуртия), происшествия
Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия), Происшествия
В Ижевске полиция задержала безработного фальшивомонетчика
В Ижевске полиция задержала безработного, который печатал деньги на принтере
КАЗАНЬ, 6 сен - РИА Новости. Полиция задержала безработного из Ижевска, который печатал деньги на цветном принтере и трижды сумел расплатиться ими в торговых точках, сообщает МВД по Удмуртии.
На "кустарного" фальшивомонетчика уголовный розыск вышел после того, как инкассация, забирая деньги из магазина в Ленинском районе
, нашла фальшивую купюру в 1000 рублей.
"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике
установили и задержали подозреваемого. Им оказался безработный 45-летний житель Ижевска", - говорится в релизе.
Тот во всем сознался и рассказал, что в конце августа купил цветной принтер и прямо у себя дома начал печатать купюры на 500, 1000 и 5000 рублей. Он успел сбыть три фальшивки, расплатившись ими в торговых точках.
Как следует и опроса подозреваемого, для большего сходства он наносил на купюру дополнительные защитные элементы, которые изготавливались из металлизированной ленты, которые он приклеивал самоклеящейся лентой.
При обыске в квартире подозреваемого изъяли 12 липовых купюр, бумагу, принтер и канцелярские принадлежности.
Возбуждено уголовное дело об изготовлении и сбыте поддельных денег, мужчину отпустили под подписку о невыезде.
Белгородец напечатал дома 25 миллионов фальшивых рублей и пытался сбыть их