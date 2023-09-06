https://ria.ru/20230906/dengi-1894593823.html

В Ижевске полиция задержала безработного фальшивомонетчика

В Ижевске полиция задержала безработного фальшивомонетчика - РИА Новости, 06.09.2023

В Ижевске полиция задержала безработного фальшивомонетчика

Полиция задержала безработного из Ижевска, который печатал деньги на цветном принтере и трижды сумел расплатиться ими в торговых точках, сообщает МВД по... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T17:45

2023-09-06T17:45

2023-09-06T17:45

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

происшествия

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КАЗАНЬ, 6 сен - РИА Новости. Полиция задержала безработного из Ижевска, который печатал деньги на цветном принтере и трижды сумел расплатиться ими в торговых точках, сообщает МВД по Удмуртии. На "кустарного" фальшивомонетчика уголовный розыск вышел после того, как инкассация, забирая деньги из магазина в Ленинском районе, нашла фальшивую купюру в 1000 рублей. "Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике установили и задержали подозреваемого. Им оказался безработный 45-летний житель Ижевска", - говорится в релизе. Тот во всем сознался и рассказал, что в конце августа купил цветной принтер и прямо у себя дома начал печатать купюры на 500, 1000 и 5000 рублей. Он успел сбыть три фальшивки, расплатившись ими в торговых точках. Как следует и опроса подозреваемого, для большего сходства он наносил на купюру дополнительные защитные элементы, которые изготавливались из металлизированной ленты, которые он приклеивал самоклеящейся лентой. При обыске в квартире подозреваемого изъяли 12 липовых купюр, бумагу, принтер и канцелярские принадлежности. Возбуждено уголовное дело об изготовлении и сбыте поддельных денег, мужчину отпустили под подписку о невыезде.

https://ria.ru/20230729/rubli-1887068410.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ижевск, удмуртская республика (удмуртия), происшествия