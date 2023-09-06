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Алаудинов заявил, что пока не видел Challenger 2 под Артемовском - РИА Новости, 06.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/challenger-1894480728.html
Алаудинов заявил, что пока не видел Challenger 2 под Артемовском
Алаудинов заявил, что пока не видел Challenger 2 под Артемовском - РИА Новости, 06.09.2023
Алаудинов заявил, что пока не видел Challenger 2 под Артемовском
Воюющий в зоне спецоперации на артемовском направлении замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил в... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T11:47
2023-09-06T11:47
специальная военная операция на украине
безопасность
апты алаудинов
россия
украина
вооруженные силы украины
великобритания
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Воюющий в зоне спецоперации на артемовском направлении замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что на его участке фронта британский танк Challenger 2 пока не зафиксировали, но в случае прибытия такой техники готовы "показать результат". "У нас, на нашем участке, мы еще не фиксировали Challenger, но будем рады показать результат… Для современного российского вооружения противотанкового нет никаких танков, которые нельзя было бы подбить. И горят они все в принципе одинаково – абсолютно ничего сверхъестественного нет ни в Abrams, ни в Challenger. Это мы можем доказать, как только техника появляется на передовой", - сказал Алаудинов. Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил, что российские военные уничтожили в зоне СВО танк Challenger 2. По его словам, танк подбила российская артиллерия, затем машина попала под новый удар во время попытки потушить огонь. Экипаж из шести украинских военных, отметил министр, выжил. До этого неоднократно сообщалось об уничтожении в зоне СВО немецких танков Leopard, но о Challenger 2 - ни разу. Газета Guardian сообщала, что Challenger 2 был уничтожен в бою впервые почти за 30 лет нахождения на вооружении.
https://ria.ru/20230905/challenger-1894385164.html
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безопасность, апты алаудинов, россия, украина, вооруженные силы украины, великобритания, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Апты Алаудинов, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Великобритания, Ситуация в ДНР и ЛНР
Алаудинов заявил, что пока не видел Challenger 2 под Артемовском

Алаудинов: на Артемовском направлении танков Challenger 2 еще не фиксировали

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие на танке Challenger 2
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Воюющий в зоне спецоперации на артемовском направлении замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что на его участке фронта британский танк Challenger 2 пока не зафиксировали, но в случае прибытия такой техники готовы "показать результат".
"У нас, на нашем участке, мы еще не фиксировали Challenger, но будем рады показать результат… Для современного российского вооружения противотанкового нет никаких танков, которые нельзя было бы подбить. И горят они все в принципе одинаково – абсолютно ничего сверхъестественного нет ни в Abrams, ни в Challenger. Это мы можем доказать, как только техника появляется на передовой", - сказал Алаудинов.
Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил, что российские военные уничтожили в зоне СВО танк Challenger 2. По его словам, танк подбила российская артиллерия, затем машина попала под новый удар во время попытки потушить огонь. Экипаж из шести украинских военных, отметил министр, выжил.
До этого неоднократно сообщалось об уничтожении в зоне СВО немецких танков Leopard, но о Challenger 2 - ни разу. Газета Guardian сообщала, что Challenger 2 был уничтожен в бою впервые почти за 30 лет нахождения на вооружении.
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
"Было лишь два способа". Как уничтожили самый защищенный в мире танк
Вчера, 19:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАпты АлаудиновРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВеликобританияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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