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В базе МВД появился обвиняемый в атаках на аэродромы в России полковник ВСУ - РИА Новости, 06.09.2023
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14:48 06.09.2023 (обновлено: 14:59 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/burdinyuk-1894534099.html
В базе МВД появился обвиняемый в атаках на аэродромы в России полковник ВСУ
В базе МВД появился обвиняемый в атаках на аэродромы в России полковник ВСУ - РИА Новости, 06.09.2023
В базе МВД появился обвиняемый в атаках на аэродромы в России полковник ВСУ
МВД РФ внесло в ведомственную базу розыска украинского полковника Сергея Бурдинюка, заочно обвиняемого в диверсии и убийстве в связи с атаками дронов на... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:48
2023-09-06T14:59
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. МВД РФ внесло в ведомственную базу розыска украинского полковника Сергея Бурдинюка, заочно обвиняемого в диверсии и убийстве в связи с атаками дронов на российскими аэродромы.Как ранее сообщал СК РФ, Бурдинюк спланировал и организовал запуск с Харьковской области беспилотников Ту-141 "Стриж", которыми с 7 октября по 26 декабря 2022 года были нанесены удары по российским аэродромам. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Бурдинюка.По информации СК РФ, Бурдинюку инкриминируются статьи "Покушение организованной группой на убийство двух и более лиц", "Диверсия", "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), вооруженные силы украины, россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Вооруженные силы Украины, Россия
В базе МВД появился обвиняемый в атаках на аэродромы в России полковник ВСУ

Полковник ВСУ, обвиняемый в атаках на российские аэродромы, появился в базе МВД

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. МВД РФ внесло в ведомственную базу розыска украинского полковника Сергея Бурдинюка, заочно обвиняемого в диверсии и убийстве в связи с атаками дронов на российскими аэродромы.
Как ранее сообщал СК РФ, Бурдинюк спланировал и организовал запуск с Харьковской области беспилотников Ту-141 "Стриж", которыми с 7 октября по 26 декабря 2022 года были нанесены удары по российским аэродромам. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Бурдинюка.
По информации СК РФ, Бурдинюку инкриминируются статьи "Покушение организованной группой на убийство двух и более лиц", "Диверсия", "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".
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