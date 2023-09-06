https://ria.ru/20230906/burdinyuk-1894534099.html

В базе МВД появился обвиняемый в атаках на аэродромы в России полковник ВСУ

В базе МВД появился обвиняемый в атаках на аэродромы в России полковник ВСУ - РИА Новости, 06.09.2023

В базе МВД появился обвиняемый в атаках на аэродромы в России полковник ВСУ

МВД РФ внесло в ведомственную базу розыска украинского полковника Сергея Бурдинюка, заочно обвиняемого в диверсии и убийстве в связи с атаками дронов на... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:48

2023-09-06T14:48

2023-09-06T14:59

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. МВД РФ внесло в ведомственную базу розыска украинского полковника Сергея Бурдинюка, заочно обвиняемого в диверсии и убийстве в связи с атаками дронов на российскими аэродромы.Как ранее сообщал СК РФ, Бурдинюк спланировал и организовал запуск с Харьковской области беспилотников Ту-141 "Стриж", которыми с 7 октября по 26 декабря 2022 года были нанесены удары по российским аэродромам. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Бурдинюка.По информации СК РФ, Бурдинюку инкриминируются статьи "Покушение организованной группой на убийство двух и более лиц", "Диверсия", "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".

https://ria.ru/20230905/mariupol-1894304527.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство внутренних дел рф (мвд россии), вооруженные силы украины, россия