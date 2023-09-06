https://ria.ru/20230906/burdinyuk-1894534099.html
В базе МВД появился обвиняемый в атаках на аэродромы в России полковник ВСУ
В базе МВД появился обвиняемый в атаках на аэродромы в России полковник ВСУ - РИА Новости, 06.09.2023
В базе МВД появился обвиняемый в атаках на аэродромы в России полковник ВСУ
МВД РФ внесло в ведомственную базу розыска украинского полковника Сергея Бурдинюка, заочно обвиняемого в диверсии и убийстве в связи с атаками дронов на... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:48
2023-09-06T14:48
2023-09-06T14:59
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. МВД РФ внесло в ведомственную базу розыска украинского полковника Сергея Бурдинюка, заочно обвиняемого в диверсии и убийстве в связи с атаками дронов на российскими аэродромы.Как ранее сообщал СК РФ, Бурдинюк спланировал и организовал запуск с Харьковской области беспилотников Ту-141 "Стриж", которыми с 7 октября по 26 декабря 2022 года были нанесены удары по российским аэродромам. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Бурдинюка.По информации СК РФ, Бурдинюку инкриминируются статьи "Покушение организованной группой на убийство двух и более лиц", "Диверсия", "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), вооруженные силы украины, россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Вооруженные силы Украины, Россия
В базе МВД появился обвиняемый в атаках на аэродромы в России полковник ВСУ
Полковник ВСУ, обвиняемый в атаках на российские аэродромы, появился в базе МВД
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. МВД РФ внесло в ведомственную базу розыска украинского полковника Сергея Бурдинюка, заочно обвиняемого в диверсии и убийстве в связи с атаками дронов на российскими аэродромы.
Как ранее сообщал СК РФ, Бурдинюк спланировал и организовал запуск с Харьковской области беспилотников Ту-141 "Стриж", которыми с 7 октября по 26 декабря 2022 года были нанесены удары по российским аэродромам. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Бурдинюка.
По информации СК РФ, Бурдинюку инкриминируются статьи "Покушение организованной группой на убийство двух и более лиц", "Диверсия", "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".
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