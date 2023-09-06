https://ria.ru/20230906/bolgariya-1894632769.html

СМИ: число погибших в Болгарии из-за наводнений выросло до четырех

СМИ: число погибших в Болгарии из-за наводнений выросло до четырех - РИА Новости, 06.09.2023

СМИ: число погибших в Болгарии из-за наводнений выросло до четырех

Число погибших в результате наводнений в Царево в Болгарии достигло четырех, сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на министерство... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T20:50

2023-09-06T20:50

2023-09-06T20:51

в мире

болгария

наводнение

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в Царево в Болгарии достигло четырех, сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на министерство внутренних дел страны. Ранее погибших было двое. Из-за сильных дождей, вызвавших наводнение, муниципалитет Царево объявил чрезвычайное положение и эвакуацию. Из-за дождя, который не прекращался почти 24 часа, было разрушено несколько мостов, что в свою очередь изолировало населенные пункты Ахтопол, Варвара, Синеморец и Резово. "Было обнаружено тело четвертого погибшего в результате наводнений в районе Царево", - говорится в материале. По информации агентства, четвертой погибшей оказалась дочь главы суда в городе Царево, которая также погибла в результате непогоды. День траура был объявлен в среду в Царево, добавляет радиостанция BNR. Отмечается, что начались работы по восстановлению одного из разрушенных мостов, а также сооружении временного моста.

https://ria.ru/20230905/navodneniya-1894393537.html

https://ria.ru/20230906/tsiklon-1894624229.html

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в мире, болгария, наводнение