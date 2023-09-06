https://ria.ru/20230906/boeviki-1894639515.html

Спецоперация, 6 сентября: ВС России накрыли огнем боевиков "Азова"*

Спецоперация, 6 сентября: ВС России накрыли огнем боевиков "Азова"* - РИА Новости, 06.09.2023

Спецоперация, 6 сентября: ВС России накрыли огнем боевиков "Азова"*

О ходе спецоперации, биологических программах США на Украине и передаче Киеву снарядов с обедненным ураном — в материале РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T22:09

2023-09-06T22:09

2023-09-06T22:38

специальная военная операция на украине

справки

россия

денис пушилин

министерство обороны сша

сша

украина

владимир рогов

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, биологических программах США на Украине и передаче Киеву снарядов с обедненным ураном — в материале РИА Новости.Ход операцииАтаки Киева на российские регионыГубернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что российская система ПВО пресекла атаку Киева, сбив беспилотник над Навлинским районом. Пострадавших и разрушений нет. Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ, заявил мэр города Алексей Кулемзин.В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела Волновахи со стороны украинских войск. Диспетчерская служба ГО и ЧС администрации Волновахского района заявила о шести пострадавших при атаке.Обстановка в регионахВрио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире "Соловьев Live", что по флангам Артемовска продолжаются боевые действия, украинские войска пытаются контратаковать по линии Клещеевка-Андреевка, идет борьба за решающие высоты. По его словам, российские подразделения также пытаются перейти в контрнаступление и улучшать свои позиции. Пушилин добавил, что ВСУ несколько раз пытались "прощупать оборону" на участке Новомайорское — Новодонецкое, но попытки были отбиты, ситуация под контролем. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска в районе села Работино в Запорожской области отбили несколько атак украинских войск, продвижения противника в населенном пункте нет. По его словам, также удалось пресечь попытку продвижения ВСУ на Времевском выступе. Рогов указал, что в Одесской области минувшей ночью уничтожен цех по производству морских беспилотников. Кроме того, по его словам, также поражена нефтебаза. Обстановка в МосквеПресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря про визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, заявил, что Соединенные Штаты собираются и дальше поддерживать Украину в состоянии войны до последнего украинца, не жалея никаких денег. Он подчеркнул, что повлиять на ход специальной военной операции это не сможет. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил в интервью российскому журналу "Национальная оборона", что Москве после успешного завершения СВО предстоит внести весомый вклад в выработку новых норм взаимодействия в многополярном мире, основанных на принципах равной и неделимой безопасности. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил на брифинге, что США выделили Украину в отдельный регион для проведения своих биологических программ. Он добавил, что Киев и Вашингтон выдают военно-биологические исследования за сотрудничество в мирных целях, прикрываясь Конвенцией о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Мировая обстановкаСША передадут Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов, сообщил Пентагон. Согласно пресс-релизу, в анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана. Официальный представитель оборонного ведомства США подполковник Гэррон Гарн сообщил журналистам, что доступные до конца текущего финансового года (завершается в США 30 сентября) средства на выделение помощи Украине по линии Пентагона составляют порядка 5,75 миллиарда. Новый глава министерства обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил потерю в зоне СВО первого танка Challenger 2 и заявил, что Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью немецкому телеканалу Welt, что Киев не будет использовать крылатые ракеты Taurus за пределами международно признанных границ своей страны.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230906/bmp-1894428352.html

https://ria.ru/20230906/konflikt-1894628553.html

https://ria.ru/20230906/dnr-1894578644.html

https://ria.ru/20230906/bioprogrammy-1894572361.html

https://ria.ru/20230906/bioissledovaniya-1894573233.html

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справки, россия, денис пушилин, министерство обороны сша, сша, украина, владимир рогов, александр богомаз, welt