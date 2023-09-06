Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 6 сентября: ВС России накрыли огнем боевиков "Азова"* - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 06.09.2023 (обновлено: 22:38 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/boeviki-1894639515.html
Спецоперация, 6 сентября: ВС России накрыли огнем боевиков "Азова"*
Спецоперация, 6 сентября: ВС России накрыли огнем боевиков "Азова"* - РИА Новости, 06.09.2023
Спецоперация, 6 сентября: ВС России накрыли огнем боевиков "Азова"*
О ходе спецоперации, биологических программах США на Украине и передаче Киеву снарядов с обедненным ураном — в материале РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T22:09
2023-09-06T22:38
специальная военная операция на украине
справки
россия
денис пушилин
министерство обороны сша
сша
украина
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892167846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef43aa765e2fb57af185fa87c15e5e77.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, биологических программах США на Украине и передаче Киеву снарядов с обедненным ураном — в материале РИА Новости.Ход операцииАтаки Киева на российские регионыГубернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что российская система ПВО пресекла атаку Киева, сбив беспилотник над Навлинским районом. Пострадавших и разрушений нет. Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ, заявил мэр города Алексей Кулемзин.В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела Волновахи со стороны украинских войск. Диспетчерская служба ГО и ЧС администрации Волновахского района заявила о шести пострадавших при атаке.Обстановка в регионахВрио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире "Соловьев Live", что по флангам Артемовска продолжаются боевые действия, украинские войска пытаются контратаковать по линии Клещеевка-Андреевка, идет борьба за решающие высоты. По его словам, российские подразделения также пытаются перейти в контрнаступление и улучшать свои позиции. Пушилин добавил, что ВСУ несколько раз пытались "прощупать оборону" на участке Новомайорское — Новодонецкое, но попытки были отбиты, ситуация под контролем. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска в районе села Работино в Запорожской области отбили несколько атак украинских войск, продвижения противника в населенном пункте нет. По его словам, также удалось пресечь попытку продвижения ВСУ на Времевском выступе. Рогов указал, что в Одесской области минувшей ночью уничтожен цех по производству морских беспилотников. Кроме того, по его словам, также поражена нефтебаза. Обстановка в МосквеПресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря про визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, заявил, что Соединенные Штаты собираются и дальше поддерживать Украину в состоянии войны до последнего украинца, не жалея никаких денег. Он подчеркнул, что повлиять на ход специальной военной операции это не сможет. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил в интервью российскому журналу "Национальная оборона", что Москве после успешного завершения СВО предстоит внести весомый вклад в выработку новых норм взаимодействия в многополярном мире, основанных на принципах равной и неделимой безопасности. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил на брифинге, что США выделили Украину в отдельный регион для проведения своих биологических программ. Он добавил, что Киев и Вашингтон выдают военно-биологические исследования за сотрудничество в мирных целях, прикрываясь Конвенцией о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Мировая обстановкаСША передадут Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов, сообщил Пентагон. Согласно пресс-релизу, в анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана. Официальный представитель оборонного ведомства США подполковник Гэррон Гарн сообщил журналистам, что доступные до конца текущего финансового года (завершается в США 30 сентября) средства на выделение помощи Украине по линии Пентагона составляют порядка 5,75 миллиарда. Новый глава министерства обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил потерю в зоне СВО первого танка Challenger 2 и заявил, что Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью немецкому телеканалу Welt, что Киев не будет использовать крылатые ракеты Taurus за пределами международно признанных границ своей страны.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230906/bmp-1894428352.html
https://ria.ru/20230906/konflikt-1894628553.html
https://ria.ru/20230906/dnr-1894578644.html
https://ria.ru/20230906/bioprogrammy-1894572361.html
https://ria.ru/20230906/bioissledovaniya-1894573233.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892167846_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46c61c14137ca0d226b0f55f59d3dd4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, россия, денис пушилин, министерство обороны сша, сша, украина, владимир рогов, александр богомаз, welt
Специальная военная операция на Украине, Справки, Россия, Денис Пушилин, Министерство обороны США, США, Украина, Владимир Рогов, Александр Богомаз, Welt
Спецоперация, 6 сентября: ВС России накрыли огнем боевиков "Азова"*

Савчук: ВС России накрыли огнем боевиков "Азова" и штурмовиков 67-й бригады ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, биологических программах США на Украине и передаче Киеву снарядов с обедненным ураном — в материале РИА Новости.

Ход операции

  • В районе Серебрянского лесничества российские авиация и артиллерия накрыли боевиков бригады спецназначения "Азов"*, а также штурмовиков 67-й бригады ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.
  • В районе Торского выступа на Краснолиманском направлении подразделения группировки сорвали две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад украинских войск, добавил Савчук.
  • Российские войска уничтожили на Херсонском направлении до 65 украинских боевиков, четыре автомобиля и гаубицу "Мста-Б", сообщили в Минобороны.
  • На Запорожском направлении удалось отразить четыре атаки ВСУ у Работино и Вербового, изменений в тактическом положении нет. Киев за сутки потерял до 40 украинских боевиков, танк, две боевые бронемашины, два пикапа, две американские гаубицы М777, три самоходные артустановки М109 Paladin, орудие FH-70 производства Великобритании, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-30 и две САУ "Гвоздика".
  • Воздушно-космические силы России нанесли удар по базе подготовки диверсионных групп войск Украины, объект удалось поразить.
БМП-2М с модулем Бережок - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Минобороны получило новую партию БМП-2М "Бережок"
Вчера, 03:07

Атаки Киева на российские регионы

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что российская система ПВО пресекла атаку Киева, сбив беспилотник над Навлинским районом. Пострадавших и разрушений нет.
Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела Волновахи со стороны украинских войск.
Диспетчерская служба ГО и ЧС администрации Волновахского района заявила о шести пострадавших при атаке.
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Конфликт на Украине развязали ЦРУ и МИ-6, считает экс-сенатор США
Вчера, 20:23

Обстановка в регионах

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире "Соловьев Live", что по флангам Артемовска продолжаются боевые действия, украинские войска пытаются контратаковать по линии Клещеевка-Андреевка, идет борьба за решающие высоты. По его словам, российские подразделения также пытаются перейти в контрнаступление и улучшать свои позиции. Пушилин добавил, что ВСУ несколько раз пытались "прощупать оборону" на участке Новомайорское — Новодонецкое, но попытки были отбиты, ситуация под контролем.
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска в районе села Работино в Запорожской области отбили несколько атак украинских войск, продвижения противника в населенном пункте нет. По его словам, также удалось пресечь попытку продвижения ВСУ на Времевском выступе. Рогов указал, что в Одесской области минувшей ночью уничтожен цех по производству морских беспилотников. Кроме того, по его словам, также поражена нефтебаза.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Российский суд освободил мужчину, призывавшего ДНР выйти из состава Украины
Вчера, 17:01

Обстановка в Москве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря про визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, заявил, что Соединенные Штаты собираются и дальше поддерживать Украину в состоянии войны до последнего украинца, не жалея никаких денег. Он подчеркнул, что повлиять на ход специальной военной операции это не сможет.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил в интервью российскому журналу "Национальная оборона", что Москве после успешного завершения СВО предстоит внести весомый вклад в выработку новых норм взаимодействия в многополярном мире, основанных на принципах равной и неделимой безопасности.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил на брифинге, что США выделили Украину в отдельный регион для проведения своих биологических программ. Он добавил, что Киев и Вашингтон выдают военно-биологические исследования за сотрудничество в мирных целях, прикрываясь Конвенцией о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Минобороны: Обама и Госдеп продвигали военные биопрограммы США за рубежом
Вчера, 16:37

Мировая обстановка

США передадут Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов, сообщил Пентагон. Согласно пресс-релизу, в анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.
Официальный представитель оборонного ведомства США подполковник Гэррон Гарн сообщил журналистам, что доступные до конца текущего финансового года (завершается в США 30 сентября) средства на выделение помощи Украине по линии Пентагона составляют порядка 5,75 миллиарда.
Новый глава министерства обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил потерю в зоне СВО первого танка Challenger 2 и заявил, что Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью немецкому телеканалу Welt, что Киев не будет использовать крылатые ракеты Taurus за пределами международно признанных границ своей страны.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Табличка на двери лаборатории - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
МО России: в США заметно выросло число структур, занятых биоисследованиями
Вчера, 16:40
 
Специальная военная операция на УкраинеСправкиРоссияДенис ПушилинМинистерство обороны СШАСШАУкраинаВладимир РоговАлександр БогомазWelt
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала