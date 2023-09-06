Спецоперация, 6 сентября: ВС России накрыли огнем боевиков "Азова"*
Савчук: ВС России накрыли огнем боевиков "Азова" и штурмовиков 67-й бригады ВСУ
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. О ходе спецоперации, биологических программах США на Украине и передаче Киеву снарядов с обедненным ураном — в материале РИА Новости.
Ход операции
- В районе Серебрянского лесничества российские авиация и артиллерия накрыли боевиков бригады спецназначения "Азов"*, а также штурмовиков 67-й бригады ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.
- В районе Торского выступа на Краснолиманском направлении подразделения группировки сорвали две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад украинских войск, добавил Савчук.
- Российские войска уничтожили на Херсонском направлении до 65 украинских боевиков, четыре автомобиля и гаубицу "Мста-Б", сообщили в Минобороны.
- На Запорожском направлении удалось отразить четыре атаки ВСУ у Работино и Вербового, изменений в тактическом положении нет. Киев за сутки потерял до 40 украинских боевиков, танк, две боевые бронемашины, два пикапа, две американские гаубицы М777, три самоходные артустановки М109 Paladin, орудие FH-70 производства Великобритании, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-30 и две САУ "Гвоздика".
- Воздушно-космические силы России нанесли удар по базе подготовки диверсионных групп войск Украины, объект удалось поразить.
Атаки Киева на российские регионы
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что российская система ПВО пресекла атаку Киева, сбив беспилотник над Навлинским районом. Пострадавших и разрушений нет.
Женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела Волновахи со стороны украинских войск.
Диспетчерская служба ГО и ЧС администрации Волновахского района заявила о шести пострадавших при атаке.
Обстановка в регионах
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире "Соловьев Live", что по флангам Артемовска продолжаются боевые действия, украинские войска пытаются контратаковать по линии Клещеевка-Андреевка, идет борьба за решающие высоты. По его словам, российские подразделения также пытаются перейти в контрнаступление и улучшать свои позиции. Пушилин добавил, что ВСУ несколько раз пытались "прощупать оборону" на участке Новомайорское — Новодонецкое, но попытки были отбиты, ситуация под контролем.
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска в районе села Работино в Запорожской области отбили несколько атак украинских войск, продвижения противника в населенном пункте нет. По его словам, также удалось пресечь попытку продвижения ВСУ на Времевском выступе. Рогов указал, что в Одесской области минувшей ночью уничтожен цех по производству морских беспилотников. Кроме того, по его словам, также поражена нефтебаза.
Обстановка в Москве
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря про визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, заявил, что Соединенные Штаты собираются и дальше поддерживать Украину в состоянии войны до последнего украинца, не жалея никаких денег. Он подчеркнул, что повлиять на ход специальной военной операции это не сможет.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил в интервью российскому журналу "Национальная оборона", что Москве после успешного завершения СВО предстоит внести весомый вклад в выработку новых норм взаимодействия в многополярном мире, основанных на принципах равной и неделимой безопасности.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил на брифинге, что США выделили Украину в отдельный регион для проведения своих биологических программ. Он добавил, что Киев и Вашингтон выдают военно-биологические исследования за сотрудничество в мирных целях, прикрываясь Конвенцией о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).
Мировая обстановка
США передадут Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов, сообщил Пентагон. Согласно пресс-релизу, в анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.
Официальный представитель оборонного ведомства США подполковник Гэррон Гарн сообщил журналистам, что доступные до конца текущего финансового года (завершается в США 30 сентября) средства на выделение помощи Украине по линии Пентагона составляют порядка 5,75 миллиарда.
Новый глава министерства обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил потерю в зоне СВО первого танка Challenger 2 и заявил, что Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью немецкому телеканалу Welt, что Киев не будет использовать крылатые ракеты Taurus за пределами международно признанных границ своей страны.
* Запрещенная в России террористическая организация.