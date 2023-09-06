https://ria.ru/20230906/biorazrabotki-1894574634.html

МО России: незаконные военные биоразработки США требуют расследования

МО России: незаконные военные биоразработки США требуют расследования - РИА Новости, 06.09.2023

МО России: незаконные военные биоразработки США требуют расследования

Незаконная военно-биологическая деятельность США требует правовой оценки с последующим независимым расследованием, сообщил в среду журналистам начальник войск... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T16:46

2023-09-06T16:46

2023-09-06T16:46

космос - риа наука

сша

игорь кириллов

войска рхбз

россия

украина

роберт кеннеди

такер карлсон

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Незаконная военно-биологическая деятельность США требует правовой оценки с последующим независимым расследованием, сообщил в среду журналистам начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По словам Кириллова, масштабы военно-биологической деятельности США и обширная кооперация исполнителей подтверждается не только имеющимися документами, но и заявлениями самих американских политиков. В частности, кандидат в президенты США от Демпартии Роберт Кеннеди-младший в интервью журналисту Такеру Карлсону признал, что у США есть биолаборатории на Украине, где в частности, разрабатывается биологическое оружие с применением различных видов новых синтетически выведенных штаммов, а также технологии КРИСП-Р и методов генной инженерии, не доступных ранее. "Подобные заявления являются подтверждением незаконной военно-биологической деятельности США, требуют правовой оценки с последующим проведением независимого расследования. В ходе интервью стало известно, что в программе биологического оружия США принимает участие около 36 тысяч человек, при этом от общественности скрывается перечень объектов с уровнем изоляции BSL-3 и BSL-4, где проводятся подобные исследования", - сообщил Кириллов. По словам Кеннеди, которые приводит Кириллов, все это стало возможным после терактов 11 сентября и последовавшим за ними подписанием Патриотического акта, который возобновил гонку вооружений, но уже с применением биологического оружия. "Кандидат в президенты США подробно остановился на юридических последствиях принятия Патриотического акта, в частности на том, что с 2001 года любое должностное лицо, нарушающее закон о применении биологического оружия, не может быть привлечено к уголовной ответственности, хотя федеральным законодательством США за это преступление предусмотрена высшая мера наказания", - отметил российский генерал. Он добавил, что данное положение использовалось в том числе как лазейка в международных договорах, которые были ратифицированы американским Конгрессом. "Хотелось бы напомнить, что именно в 2001 году США заблокировали работу над юридически обязывающим протоколом к КБТО, чем полностью исключили возможность международного контроля своих военно-биологических исследований", - подчеркнул Кириллов.

https://ria.ru/20230906/bioissledovaniya-1894573233.html

https://ria.ru/20230906/biolaboratorii-1894573745.html

сша

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космос - риа наука, сша, игорь кириллов, войска рхбз, россия, украина, роберт кеннеди, такер карлсон