МО России: незаконные военные биоразработки США требуют расследования
МО РФ: незаконные военные биоразработки США требуют оценки и расследования
© AP Photo / Timothy JacobsenМедицинскоий научно-исследовательский институт США
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Медицинскоий научно-исследовательский институт США. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Незаконная военно-биологическая деятельность США требует правовой оценки с последующим независимым расследованием, сообщил в среду журналистам начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По словам Кириллова, масштабы военно-биологической деятельности США и обширная кооперация исполнителей подтверждается не только имеющимися документами, но и заявлениями самих американских политиков. В частности, кандидат в президенты США от Демпартии Роберт Кеннеди-младший в интервью журналисту Такеру Карлсону признал, что у США есть биолаборатории на Украине, где в частности, разрабатывается биологическое оружие с применением различных видов новых синтетически выведенных штаммов, а также технологии КРИСП-Р и методов генной инженерии, не доступных ранее.
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"Подобные заявления являются подтверждением незаконной военно-биологической деятельности США, требуют правовой оценки с последующим проведением независимого расследования. В ходе интервью стало известно, что в программе биологического оружия США принимает участие около 36 тысяч человек, при этом от общественности скрывается перечень объектов с уровнем изоляции BSL-3 и BSL-4, где проводятся подобные исследования", - сообщил Кириллов.
По словам Кеннеди, которые приводит Кириллов, все это стало возможным после терактов 11 сентября и последовавшим за ними подписанием Патриотического акта, который возобновил гонку вооружений, но уже с применением биологического оружия.
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"Кандидат в президенты США подробно остановился на юридических последствиях принятия Патриотического акта, в частности на том, что с 2001 года любое должностное лицо, нарушающее закон о применении биологического оружия, не может быть привлечено к уголовной ответственности, хотя федеральным законодательством США за это преступление предусмотрена высшая мера наказания", - отметил российский генерал.
Он добавил, что данное положение использовалось в том числе как лазейка в международных договорах, которые были ратифицированы американским Конгрессом.
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"Хотелось бы напомнить, что именно в 2001 году США заблокировали работу над юридически обязывающим протоколом к КБТО, чем полностью исключили возможность международного контроля своих военно-биологических исследований", - подчеркнул Кириллов.