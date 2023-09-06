Рейтинг@Mail.ru
США хотят установить полный контроль за биообстановкой, заявило Минобороны - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/bioobstanovka-1894571591.html
США хотят установить полный контроль за биообстановкой, заявило Минобороны
США хотят установить полный контроль за биообстановкой, заявило Минобороны - РИА Новости, 06.09.2023
США хотят установить полный контроль за биообстановкой, заявило Минобороны
США стремятся установить глобальный контроль за биологической обстановкой, предпринимают для этого административные, финансовые и дипломатические усилия, заявил РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:35
2023-09-06T16:35
космос - риа наука
игорь кириллов
вооруженные силы рф
вашингтон (штат)
ближний восток
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753144356_0:59:3073:1787_1920x0_80_0_0_1b782069bac47ba10e1b0cb0758c4e5f.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. США стремятся установить глобальный контроль за биологической обстановкой, предпринимают для этого административные, финансовые и дипломатические усилия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В распоряжении российской стороны имеются документальные подтверждения участия госдепартамента США в реализации "Программы повышения биобезопасности" с 2016 года, отметил Кириллов на брифинге. По его словам, эти материалы показывают активное участие госдепа в биологических программах на территории других стран, а также стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований. США уделяют особое внимание выполнению своих биологических программ в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки, а Украину Штаты выделили в отдельный регион для биопрограмм, сообщил Кириллов. "Таким образом, Вашингтон предпринимает административные, финансовые и дипломатические усилия к установлению глобального контроля США за биологической обстановкой", - констатировал он. "Масштабы военно-биологической деятельности и обширная кооперация исполнителей подтверждается не только полученными документами, но и заявлениями представителей политических кругов в самих Соединенных Штатах", - добавил Кириллов.
https://ria.ru/20230906/programmy-1894571036.html
https://ria.ru/20230906/bioprogrammy-1894569949.html
вашингтон (штат)
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753144356_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_95057f7fff89fe41baf411fe43af8bc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, игорь кириллов, вооруженные силы рф, вашингтон (штат), ближний восток, сша
Космос - РИА Наука, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, Вашингтон (штат), Ближний Восток, США
США хотят установить полный контроль за биообстановкой, заявило Минобороны

Минобороны: США стремятся установить глобальный контроль за биообстановкой

© РИА Новости / Ростислав Нетисов | Перейти в медиабанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в медиабанк
Лаборатория. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. США стремятся установить глобальный контроль за биологической обстановкой, предпринимают для этого административные, финансовые и дипломатические усилия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
В распоряжении российской стороны имеются документальные подтверждения участия госдепартамента США в реализации "Программы повышения биобезопасности" с 2016 года, отметил Кириллов на брифинге. По его словам, эти материалы показывают активное участие госдепа в биологических программах на территории других стран, а также стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований.
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Минобороны: США уделяют особое внимание биопрограммам на Ближнем Востоке
16:34
США уделяют особое внимание выполнению своих биологических программ в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки, а Украину Штаты выделили в отдельный регион для биопрограмм, сообщил Кириллов.
«
"Таким образом, Вашингтон предпринимает административные, финансовые и дипломатические усилия к установлению глобального контроля США за биологической обстановкой", - констатировал он.
«
"Масштабы военно-биологической деятельности и обширная кооперация исполнителей подтверждается не только полученными документами, но и заявлениями представителей политических кругов в самих Соединенных Штатах", - добавил Кириллов.
Микробиолог в костюме биологической защиты - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
США выделили Украину в отдельный регион для биопрограмм, сообщили в МО
16:33
 
Космос - РИА НаукаИгорь КирилловВооруженные силы РФВашингтон (штат)Ближний ВостокСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала