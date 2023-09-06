https://ria.ru/20230906/bioobstanovka-1894571591.html
США хотят установить полный контроль за биообстановкой, заявило Минобороны
США хотят установить полный контроль за биообстановкой, заявило Минобороны - РИА Новости, 06.09.2023
США хотят установить полный контроль за биообстановкой, заявило Минобороны
США стремятся установить глобальный контроль за биологической обстановкой, предпринимают для этого административные, финансовые и дипломатические усилия, заявил РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:35
2023-09-06T16:35
2023-09-06T16:35
космос - риа наука
игорь кириллов
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. США стремятся установить глобальный контроль за биологической обстановкой, предпринимают для этого административные, финансовые и дипломатические усилия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В распоряжении российской стороны имеются документальные подтверждения участия госдепартамента США в реализации "Программы повышения биобезопасности" с 2016 года, отметил Кириллов на брифинге. По его словам, эти материалы показывают активное участие госдепа в биологических программах на территории других стран, а также стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований. США уделяют особое внимание выполнению своих биологических программ в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки, а Украину Штаты выделили в отдельный регион для биопрограмм, сообщил Кириллов. "Таким образом, Вашингтон предпринимает административные, финансовые и дипломатические усилия к установлению глобального контроля США за биологической обстановкой", - констатировал он. "Масштабы военно-биологической деятельности и обширная кооперация исполнителей подтверждается не только полученными документами, но и заявлениями представителей политических кругов в самих Соединенных Штатах", - добавил Кириллов.
https://ria.ru/20230906/programmy-1894571036.html
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космос - риа наука, игорь кириллов, вооруженные силы рф, вашингтон (штат), ближний восток, сша
Космос - РИА Наука, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, Вашингтон (штат), Ближний Восток, США
США хотят установить полный контроль за биообстановкой, заявило Минобороны
Минобороны: США стремятся установить глобальный контроль за биообстановкой