https://ria.ru/20230906/bioobstanovka-1894571591.html

США хотят установить полный контроль за биообстановкой, заявило Минобороны

США хотят установить полный контроль за биообстановкой, заявило Минобороны - РИА Новости, 06.09.2023

США хотят установить полный контроль за биообстановкой, заявило Минобороны

США стремятся установить глобальный контроль за биологической обстановкой, предпринимают для этого административные, финансовые и дипломатические усилия, заявил РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T16:35

2023-09-06T16:35

2023-09-06T16:35

космос - риа наука

игорь кириллов

вооруженные силы рф

вашингтон (штат)

ближний восток

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753144356_0:59:3073:1787_1920x0_80_0_0_1b782069bac47ba10e1b0cb0758c4e5f.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. США стремятся установить глобальный контроль за биологической обстановкой, предпринимают для этого административные, финансовые и дипломатические усилия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В распоряжении российской стороны имеются документальные подтверждения участия госдепартамента США в реализации "Программы повышения биобезопасности" с 2016 года, отметил Кириллов на брифинге. По его словам, эти материалы показывают активное участие госдепа в биологических программах на территории других стран, а также стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований. США уделяют особое внимание выполнению своих биологических программ в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки, а Украину Штаты выделили в отдельный регион для биопрограмм, сообщил Кириллов. "Таким образом, Вашингтон предпринимает административные, финансовые и дипломатические усилия к установлению глобального контроля США за биологической обстановкой", - констатировал он. "Масштабы военно-биологической деятельности и обширная кооперация исполнителей подтверждается не только полученными документами, но и заявлениями представителей политических кругов в самих Соединенных Штатах", - добавил Кириллов.

https://ria.ru/20230906/programmy-1894571036.html

https://ria.ru/20230906/bioprogrammy-1894569949.html

вашингтон (штат)

ближний восток

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, игорь кириллов, вооруженные силы рф, вашингтон (штат), ближний восток, сша