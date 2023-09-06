https://ria.ru/20230906/biologiya-1894571739.html
США и Украина выдают военные биоисследования за мирные, заявило Минобороны
США и Украина выдают военные биоисследования за мирные, заявило Минобороны - РИА Новости, 06.09.2023
США и Украина выдают военные биоисследования за мирные, заявило Минобороны
США и Украина выдают военно-биологические исследования за сотрудничество в мирных целях, прикрываясь Конвенцией о запрещении разработки, производства и... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:35
2023-09-06T16:35
2023-09-06T17:12
сша
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россия
игорь кириллов
войска рхбз
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. США и Украина выдают военно-биологические исследования за сотрудничество в мирных целях, прикрываясь Конвенцией о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), заявил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."При обсуждении вопроса национального выполнения КБТО Российская Федерация в очередной раз подняла вопрос о нарушении положений Конвенции киевским режимом и его западными кураторами. Было отмечено, что США и Украина позиционируют военно-биологические исследования как сотрудничество в мирных целях, прикрываясь статьей 10 Конвенции", - сказал он на брифинге.Статья 10 КБТО гласит, что ее участники "обязуются способствовать возможно самому полному обмену оборудованием, материалами, научной и технической информацией об использовании бактериологических (биологических) средств и токсинов в мирных целях и имеют право участвовать в таком обмене".Кроме того, согласно конвенции, ее участники "будут также сотрудничать в оказании содействия, в индивидуальном порядке или совместно с другими государствами или международными организациями, дальнейшей разработке и применению научных открытий в области бактериологии (биологии) для предотвращения болезней или для других мирных целей".
https://ria.ru/20230817/biolaboratorii-1890678247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, россия, игорь кириллов, войска рхбз, в мире
США, Украина, Россия, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, В мире
США и Украина выдают военные биоисследования за мирные, заявило Минобороны
Минобороны: США и Украина выдают военные биологические исследования за мирные
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. США и Украина выдают военно-биологические исследования за сотрудничество в мирных целях, прикрываясь Конвенцией о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), заявил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"При обсуждении вопроса национального выполнения КБТО Российская Федерация в очередной раз подняла вопрос о нарушении положений Конвенции киевским режимом и его западными кураторами. Было отмечено, что США
и Украина
позиционируют военно-биологические исследования как сотрудничество в мирных целях, прикрываясь статьей 10 Конвенции", - сказал он на брифинге.
Статья 10 КБТО гласит, что ее участники "обязуются способствовать возможно самому полному обмену оборудованием, материалами, научной и технической информацией об использовании бактериологических (биологических) средств и токсинов в мирных целях и имеют право участвовать в таком обмене".
Кроме того, согласно конвенции, ее участники "будут также сотрудничать в оказании содействия, в индивидуальном порядке или совместно с другими государствами или международными организациями, дальнейшей разработке и применению научных открытий в области бактериологии (биологии) для предотвращения болезней или для других мирных целей".
США распространяют биолаборатории по всему миру, заявило посольство России