https://ria.ru/20230906/bioissledovaniya-1894573233.html

МО России: в США заметно выросло число структур, занятых биоисследованиями

МО России: в США заметно выросло число структур, занятых биоисследованиями - РИА Новости, 06.09.2023

МО России: в США заметно выросло число структур, занятых биоисследованиями

Количество административных структур, занятых реализаций биоисследований, в США значительно увеличилось, сформировано Бюро по глобальному здравоохранению,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T16:40

2023-09-06T16:40

2023-09-06T16:40

здоровье - общество

сша

россия

вашингтон (штат)

игорь кириллов

государственный департамент сша

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Количество административных структур, занятых реализаций биоисследований, в США значительно увеличилось, сформировано Бюро по глобальному здравоохранению, которое будет участвовать в создании всемирной системы мониторинга инфекционных болезней, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В целом количество занятых реализаций биоисследований административных структур в США значительно увеличилось", - сказал Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США. Ранее генерал заявил о создании Управления Белого дома по подготовке к пандемиям, которым руководит генерал-майор ВВС США Пол Фридрихс. Работа управления будет сосредоточена на патогенах, которые могут спровоцировать очередную чрезвычайную ситуацию глобального характера. "Как оказалось, это не единственная структура, созданная американской администрацией в 2023 году для организации исследований двойного назначения за пределами национальной территории. 1 августа было сформировано Бюро по глобальному здравоохранению и дипломатии Госдепартамента", - сообщил Кириллов. По его словам, официальной целью деятельности нового учреждения заявлено "международное сотрудничество в области эффективной профилактики, детектирования и контроля инфекционных болезней, включая ВИЧ/СПИД". "На практике бюро будет отвечать за выработку политического курса и координацию действий Вашингтона по созданию глобальной системы мониторинга инфекционных болезней и достижению лидерства Соединенных Штатов в этой области", - заявил генерал. Он уточнил, что руководителем новой структуры назначен посол по особым поручениям Джон Нкенгасонг, ранее занимавший должность директора африканского регионального управления Центров по контролю и профилактике болезней – структуры, вовлеченной в реализацию военно-биологических программ США.

https://ria.ru/20230906/bioobstanovka-1894571591.html

https://ria.ru/20230906/podtverzhdeniya-1894572241.html

https://ria.ru/20230906/biologiya-1894571739.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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здоровье - общество, сша, россия, вашингтон (штат), игорь кириллов, государственный департамент сша