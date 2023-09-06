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МО России: в США заметно выросло число структур, занятых биоисследованиями - РИА Новости, 06.09.2023
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16:40 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/bioissledovaniya-1894573233.html
МО России: в США заметно выросло число структур, занятых биоисследованиями
МО России: в США заметно выросло число структур, занятых биоисследованиями - РИА Новости, 06.09.2023
МО России: в США заметно выросло число структур, занятых биоисследованиями
Количество административных структур, занятых реализаций биоисследований, в США значительно увеличилось, сформировано Бюро по глобальному здравоохранению,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:40
2023-09-06T16:40
здоровье - общество
сша
россия
вашингтон (штат)
игорь кириллов
государственный департамент сша
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Количество административных структур, занятых реализаций биоисследований, в США значительно увеличилось, сформировано Бюро по глобальному здравоохранению, которое будет участвовать в создании всемирной системы мониторинга инфекционных болезней, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В целом количество занятых реализаций биоисследований административных структур в США значительно увеличилось", - сказал Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США. Ранее генерал заявил о создании Управления Белого дома по подготовке к пандемиям, которым руководит генерал-майор ВВС США Пол Фридрихс. Работа управления будет сосредоточена на патогенах, которые могут спровоцировать очередную чрезвычайную ситуацию глобального характера. "Как оказалось, это не единственная структура, созданная американской администрацией в 2023 году для организации исследований двойного назначения за пределами национальной территории. 1 августа было сформировано Бюро по глобальному здравоохранению и дипломатии Госдепартамента", - сообщил Кириллов. По его словам, официальной целью деятельности нового учреждения заявлено "международное сотрудничество в области эффективной профилактики, детектирования и контроля инфекционных болезней, включая ВИЧ/СПИД". "На практике бюро будет отвечать за выработку политического курса и координацию действий Вашингтона по созданию глобальной системы мониторинга инфекционных болезней и достижению лидерства Соединенных Штатов в этой области", - заявил генерал. Он уточнил, что руководителем новой структуры назначен посол по особым поручениям Джон Нкенгасонг, ранее занимавший должность директора африканского регионального управления Центров по контролю и профилактике болезней – структуры, вовлеченной в реализацию военно-биологических программ США.
https://ria.ru/20230906/bioobstanovka-1894571591.html
https://ria.ru/20230906/podtverzhdeniya-1894572241.html
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сша
россия
вашингтон (штат)
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здоровье - общество, сша, россия, вашингтон (штат), игорь кириллов, государственный департамент сша
Здоровье - Общество, США, Россия, Вашингтон (штат), Игорь Кириллов, Государственный департамент США
МО России: в США заметно выросло число структур, занятых биоисследованиями

МО РФ: в США значительно увеличилось число структур, занятых биоисследованиями

© Sputnik / Денис Асланов | Перейти в медиабанкТабличка на двери лаборатории
Табличка на двери лаборатории - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Количество административных структур, занятых реализаций биоисследований, в США значительно увеличилось, сформировано Бюро по глобальному здравоохранению, которое будет участвовать в создании всемирной системы мониторинга инфекционных болезней, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«
"В целом количество занятых реализаций биоисследований административных структур в США значительно увеличилось", - сказал Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.
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Ранее генерал заявил о создании Управления Белого дома по подготовке к пандемиям, которым руководит генерал-майор ВВС США Пол Фридрихс. Работа управления будет сосредоточена на патогенах, которые могут спровоцировать очередную чрезвычайную ситуацию глобального характера.
«
"Как оказалось, это не единственная структура, созданная американской администрацией в 2023 году для организации исследований двойного назначения за пределами национальной территории. 1 августа было сформировано Бюро по глобальному здравоохранению и дипломатии Госдепартамента", - сообщил Кириллов.
По его словам, официальной целью деятельности нового учреждения заявлено "международное сотрудничество в области эффективной профилактики, детектирования и контроля инфекционных болезней, включая ВИЧ/СПИД".
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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16:37
«
"На практике бюро будет отвечать за выработку политического курса и координацию действий Вашингтона по созданию глобальной системы мониторинга инфекционных болезней и достижению лидерства Соединенных Штатов в этой области", - заявил генерал.
Он уточнил, что руководителем новой структуры назначен посол по особым поручениям Джон Нкенгасонг, ранее занимавший должность директора африканского регионального управления Центров по контролю и профилактике болезней – структуры, вовлеченной в реализацию военно-биологических программ США.
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