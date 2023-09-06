https://ria.ru/20230906/bespilotnik-1894434993.html
Богомаз рассказал подробности о сбитом в Брянской области БПЛА
Богомаз рассказал подробности о сбитом в Брянской области БПЛА - РИА Новости, 06.09.2023
Богомаз рассказал подробности о сбитом в Брянской области БПЛА
Российская ПВО пресекла атаку Киева, сбив беспилотник над Навлинским районом в Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T07:01
2023-09-06T07:01
2023-09-06T07:12
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
безопасность
вооруженные силы украины
александр богомаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873368097_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_d3c74a6412b20bb37905acdbb70da5ee.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российская ПВО пресекла атаку Киева, сбив беспилотник над Навлинским районом в Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале."Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Навлинским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал Богомаз.Ранее Минобороны сообщило, что ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА ВСУ над Брянской областью.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым.Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских беспилотников.
https://ria.ru/20230905/povrezhdenie-1894213453.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873368097_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61e2accc6b00014d42b1c2f36839db96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия, безопасность, вооруженные силы украины, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз
Богомаз рассказал подробности о сбитом в Брянской области БПЛА
Богомаз: силы ПВО пресекли атаку Киева, сбив БПЛА над Брянской областью