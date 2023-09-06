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Богомаз рассказал подробности о сбитом в Брянской области БПЛА - РИА Новости, 06.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:01 06.09.2023 (обновлено: 07:12 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/bespilotnik-1894434993.html
Богомаз рассказал подробности о сбитом в Брянской области БПЛА
Богомаз рассказал подробности о сбитом в Брянской области БПЛА - РИА Новости, 06.09.2023
Богомаз рассказал подробности о сбитом в Брянской области БПЛА
Российская ПВО пресекла атаку Киева, сбив беспилотник над Навлинским районом в Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T07:01
2023-09-06T07:12
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
безопасность
вооруженные силы украины
александр богомаз
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российская ПВО пресекла атаку Киева, сбив беспилотник над Навлинским районом в Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.&quot;Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Навлинским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте&quot;, — написал Богомаз.Ранее Минобороны сообщило, что ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА ВСУ над Брянской областью.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым.Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских беспилотников.
https://ria.ru/20230905/povrezhdenie-1894213453.html
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брянская область, происшествия, безопасность, вооруженные силы украины, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз
Богомаз рассказал подробности о сбитом в Брянской области БПЛА

Богомаз: силы ПВО пресекли атаку Киева, сбив БПЛА над Брянской областью

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчёт зенитной установки
Расчёт зенитной установки - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российская ПВО пресекла атаку Киева, сбив беспилотник над Навлинским районом в Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«

"Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Навлинским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал Богомаз.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА ВСУ над Брянской областью.
Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских беспилотников.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествияБезопасностьВооруженные силы УкраиныАлександр Богомаз
 
 
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