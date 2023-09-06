https://ria.ru/20230906/bespilotnik-1894434993.html

Богомаз рассказал подробности о сбитом в Брянской области БПЛА

Богомаз рассказал подробности о сбитом в Брянской области БПЛА - РИА Новости, 06.09.2023

Богомаз рассказал подробности о сбитом в Брянской области БПЛА

Российская ПВО пресекла атаку Киева, сбив беспилотник над Навлинским районом в Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T07:01

2023-09-06T07:01

2023-09-06T07:12

специальная военная операция на украине

брянская область

происшествия

безопасность

вооруженные силы украины

александр богомаз

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российская ПВО пресекла атаку Киева, сбив беспилотник над Навлинским районом в Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале."Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Навлинским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал Богомаз.Ранее Минобороны сообщило, что ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА ВСУ над Брянской областью.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым.Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских беспилотников.

https://ria.ru/20230905/povrezhdenie-1894213453.html

брянская область

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брянская область, происшествия, безопасность, вооруженные силы украины, александр богомаз