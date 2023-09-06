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В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 06.09.2023
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20:35 06.09.2023 (обновлено: 21:31 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/bayden-1894631011.html
В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Байдена и Си Цзиньпина
В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 06.09.2023
В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Байдена и Си Цзиньпина
Президент США Джо Байден нацелен провести очную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, однако пока не ясно, состоится ли такая встреча на полях предстоящего РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T20:35
2023-09-06T21:31
сан-франциско
си цзиньпин
в мире
сша
джо байден
китай
цены на нефть
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден нацелен провести очную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, однако пока не ясно, состоится ли такая встреча на полях предстоящего в ноябре саммита стран АТЭС в Сан-Франциско, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Президент Байден уже заявлял, что абсолютно нацелен провести еще одну встречу с председателем Си в подходящее время и подходящем формате. Я думаю, мы сделаем это, однако пока ни одна из сторон не знает, когда это произойдет и в каком формате. Поэтому, мы продолжаем работать над этим вопросом", - сказал Кирби в ходе брифинга.Он дал понять, что в Вашингтоне удовлетворены интенсивностью контактов между двумя странами на протяжении последних месяцев, напомнив, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава минторга США Джина Раймондо недавно посетили с визитом КНР.По словам представителя Белого дома, Байден сохраняет уверенность в том, что США и Китаю необходимо сохранять открытыми каналы коммуникаций во избежание дальнейшего роста напряженности и просчетов со стороны военных двух стран.
https://ria.ru/20230906/intsident-1894590483.html
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сан-франциско
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сан-франциско, си цзиньпин, в мире, сша, джо байден, китай, цены на нефть, джон кирби
Сан-Франциско, Си Цзиньпин, В мире, США, Джо Байден, Китай, Цены на нефть, Джон Кирби
В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Байдена и Си Цзиньпина

Белый дом: Байден нацелен встретиться с Си Цзиньпином

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден нацелен провести очную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, однако пока не ясно, состоится ли такая встреча на полях предстоящего в ноябре саммита стран АТЭС в Сан-Франциско, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«
"Президент Байден уже заявлял, что абсолютно нацелен провести еще одну встречу с председателем Си в подходящее время и подходящем формате. Я думаю, мы сделаем это, однако пока ни одна из сторон не знает, когда это произойдет и в каком формате. Поэтому, мы продолжаем работать над этим вопросом", - сказал Кирби в ходе брифинга.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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Вчера, 17:30
Он дал понять, что в Вашингтоне удовлетворены интенсивностью контактов между двумя странами на протяжении последних месяцев, напомнив, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава минторга США Джина Раймондо недавно посетили с визитом КНР.
По словам представителя Белого дома, Байден сохраняет уверенность в том, что США и Китаю необходимо сохранять открытыми каналы коммуникаций во избежание дальнейшего роста напряженности и просчетов со стороны военных двух стран.
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Сан-ФранцискоСи ЦзиньпинВ миреСШАДжо БайденКитайЦены на нефтьДжон Кирби
 
 
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