https://ria.ru/20230906/bayden-1894631011.html

В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Байдена и Си Цзиньпина

В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 06.09.2023

В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Байдена и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден нацелен провести очную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, однако пока не ясно, состоится ли такая встреча на полях предстоящего РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T20:35

2023-09-06T20:35

2023-09-06T21:31

сан-франциско

си цзиньпин

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цены на нефть

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден нацелен провести очную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, однако пока не ясно, состоится ли такая встреча на полях предстоящего в ноябре саммита стран АТЭС в Сан-Франциско, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Президент Байден уже заявлял, что абсолютно нацелен провести еще одну встречу с председателем Си в подходящее время и подходящем формате. Я думаю, мы сделаем это, однако пока ни одна из сторон не знает, когда это произойдет и в каком формате. Поэтому, мы продолжаем работать над этим вопросом", - сказал Кирби в ходе брифинга.Он дал понять, что в Вашингтоне удовлетворены интенсивностью контактов между двумя странами на протяжении последних месяцев, напомнив, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава минторга США Джина Раймондо недавно посетили с визитом КНР.По словам представителя Белого дома, Байден сохраняет уверенность в том, что США и Китаю необходимо сохранять открытыми каналы коммуникаций во избежание дальнейшего роста напряженности и просчетов со стороны военных двух стран.

https://ria.ru/20230906/intsident-1894590483.html

https://ria.ru/20230831/vstrecha-1893523992.html

сан-франциско

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китай

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