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В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Байдена и Си Цзиньпина
В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 06.09.2023
В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Байдена и Си Цзиньпина
Президент США Джо Байден нацелен провести очную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, однако пока не ясно, состоится ли такая встреча на полях предстоящего РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T20:35
2023-09-06T20:35
2023-09-06T21:31
сан-франциско
си цзиньпин
в мире
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китай
цены на нефть
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден нацелен провести очную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, однако пока не ясно, состоится ли такая встреча на полях предстоящего в ноябре саммита стран АТЭС в Сан-Франциско, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Президент Байден уже заявлял, что абсолютно нацелен провести еще одну встречу с председателем Си в подходящее время и подходящем формате. Я думаю, мы сделаем это, однако пока ни одна из сторон не знает, когда это произойдет и в каком формате. Поэтому, мы продолжаем работать над этим вопросом", - сказал Кирби в ходе брифинга.Он дал понять, что в Вашингтоне удовлетворены интенсивностью контактов между двумя странами на протяжении последних месяцев, напомнив, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава минторга США Джина Раймондо недавно посетили с визитом КНР.По словам представителя Белого дома, Байден сохраняет уверенность в том, что США и Китаю необходимо сохранять открытыми каналы коммуникаций во избежание дальнейшего роста напряженности и просчетов со стороны военных двух стран.
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Сан-Франциско, Си Цзиньпин, В мире, США, Джо Байден, Китай, Цены на нефть, Джон Кирби
В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Байдена и Си Цзиньпина
Белый дом: Байден нацелен встретиться с Си Цзиньпином