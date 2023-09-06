https://ria.ru/20230906/azerbaydzhan-1894146511.html

Россияне стали чаще ездить на отдых в Азербайджан

Россияне стали чаще ездить на отдых в Азербайджан - РИА Новости, 06.09.2023

Россияне стали чаще ездить на отдых в Азербайджан

В этом году туроператоры отмечают высокий интерес к поездкам в Азербайджан, во многом связанный с отложенным из-за ковида спросом, сообщает RTN. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T02:27

2023-09-06T02:27

2023-09-06T02:27

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туризм

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интурист

уральские авиалинии

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В этом году туроператоры отмечают высокий интерес к поездкам в Азербайджан, во многом связанный с отложенным из-за ковида спросом, сообщает RTN.По словам экспертов, популярны экскурсионные и пляжные туры, MICE-программы, поездки на события."Страна была закрыта еще в прошлом году, ковидные ограничения долго не снимали. В этом году ощущаем значительный спрос, туристы явно соскучились по направлению", – сказала директор департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская.Она добавила, что страна популярна и для отдыха семьей, и для корпоративных выездов, бронируют преимущественно отели категории от "четырех звезд" и выше. Сейчас уже активно продаются туры на горнолыжный курорт Шахдаг. Как напомнила директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева, в прошлом году Азербайджан принимал туристов только с действующими сертификатами вакцинации."Тогда спрос был минимальным, а сейчас турпоток вырос раз в 20, но это эффект низкой базы. Глубина бронирований в среднем достигает месяца, на осенние заезды спрос распределился между экскурсионными турами и сити-турами, под которые у нас заказывают только отели. Для сити-туров предпочитают гостиницы "три-четыре звезды" в центре города, в основном, едут на три-четыре ночи в выходные и праздники. Но в целом сроки варьируются от двух до 12 ночей", – рассказала Домостроева.По ее словам, сейчас на направлении достаточно перевозки. Туроператор предлагает полеты из 16 российских городов на "Аэрофлоте", Azal, "Уральских авиалиниях" и других компаниях."В Азербайджане с большой теплотой относятся к россиянам, помнят и ценят наше общее прошлое. На наш взгляд, продажи сдерживает только недостаточное знание агентствами самого турпродукта", – сообщила Домостроева.В компании Startour продажи Азербайджана уступают только Белоруссии и фактически сравнялись по объемам с Узбекистаном. "Визы в страну оформлять не нужно, поэтому очень много самостоятельных путешественников, полно развлечений для молодежи, есть, куда сходить вечером. И местные жители очень дружелюбны по отношению к россиянам", – рассказала заместитель генерального директора Мария Новикова.Стоимость туров начинается от 16,6 тысячи рублей без авиаперелета. Полный пакет на неделю с дорогой и размещением в отеле категории "пять звезд" обойдется примерно в 107 тысяч рублей.

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азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, азербайджан, куда можно лететь, интурист, уральские авиалинии