https://ria.ru/20230906/audit-1894638153.html

Минобороны Украины предупредило о проведении аудита всех направлений

Минобороны Украины предупредило о проведении аудита всех направлений - РИА Новости, 06.09.2023

Минобороны Украины предупредило о проведении аудита всех направлений

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о проведении аудита всех подведомственных направлений, также будет разработана новая концепция трансформации... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T21:46

2023-09-06T21:46

2023-09-06T21:52

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рустем умеров

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о проведении аудита всех подведомственных направлений, также будет разработана новая концепция трансформации министерства. Ранее в среду украинский парламент одобрил назначение Умерова на должность главы минобороны вместо отправленного в отставку Алексея Резникова. "Одним из первых шагов наша команда сделает аудит всех направлений, которые сегодня находятся в ведении министерства обороны. Команда министерства разработает концепцию трансформации оборонной системы Украины – с новой стратегией национальной безопасности и обороны Украины", - приводит слова Умерова издание "Лига.net". По его словам, стратегия будет разрабатываться в соответствие с нормами НАТО. Умеров также добавил, что приоритетным для министерства станет обеспечение "максимально возможными контрактами украинских производителей" и борьба с коррупцией.

https://ria.ru/20230906/raskhody-1894633913.html

https://ria.ru/20230906/ukraina-1894550316.html

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в мире, украина, рустем умеров, нато, алексей резников