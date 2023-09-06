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Минобороны Украины предупредило о проведении аудита всех направлений - РИА Новости, 06.09.2023
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21:46 06.09.2023 (обновлено: 21:52 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/audit-1894638153.html
Минобороны Украины предупредило о проведении аудита всех направлений
Минобороны Украины предупредило о проведении аудита всех направлений - РИА Новости, 06.09.2023
Минобороны Украины предупредило о проведении аудита всех направлений
Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о проведении аудита всех подведомственных направлений, также будет разработана новая концепция трансформации... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T21:46
2023-09-06T21:52
в мире
украина
рустем умеров
нато
алексей резников
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о проведении аудита всех подведомственных направлений, также будет разработана новая концепция трансформации министерства. Ранее в среду украинский парламент одобрил назначение Умерова на должность главы минобороны вместо отправленного в отставку Алексея Резникова. "Одним из первых шагов наша команда сделает аудит всех направлений, которые сегодня находятся в ведении министерства обороны. Команда министерства разработает концепцию трансформации оборонной системы Украины – с новой стратегией национальной безопасности и обороны Украины", - приводит слова Умерова издание "Лига.net". По его словам, стратегия будет разрабатываться в соответствие с нормами НАТО. Умеров также добавил, что приоритетным для министерства станет обеспечение "максимально возможными контрактами украинских производителей" и борьба с коррупцией.
https://ria.ru/20230906/raskhody-1894633913.html
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в мире, украина, рустем умеров, нато, алексей резников
В мире, Украина, Рустем Умеров, НАТО, Алексей Резников
Минобороны Украины предупредило о проведении аудита всех направлений

Умеров предупредил о проведении аудита всех подведомственных направлений

© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о проведении аудита всех подведомственных направлений, также будет разработана новая концепция трансформации министерства.
Ранее в среду украинский парламент одобрил назначение Умерова на должность главы минобороны вместо отправленного в отставку Алексея Резникова.
Киев - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Минобороны Украины сообщило об увеличении расходов на ВСУ
Вчера, 20:58
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"Одним из первых шагов наша команда сделает аудит всех направлений, которые сегодня находятся в ведении министерства обороны. Команда министерства разработает концепцию трансформации оборонной системы Украины – с новой стратегией национальной безопасности и обороны Украины", - приводит слова Умерова издание "Лига.net".
По его словам, стратегия будет разрабатываться в соответствие с нормами НАТО. Умеров также добавил, что приоритетным для министерства станет обеспечение "максимально возможными контрактами украинских производителей" и борьба с коррупцией.
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В миреУкраинаРустем УмеровНАТОАлексей Резников
 
 
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