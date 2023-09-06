Американец пытался пересечь Атлантику в "колесе для хомяка"
Марафонец из Флориды пытался переплыть Атлантику в гигантском колесе для хомяка
© Фото : Flagler County Sheriff's Office Реза Балучи пытался переплыть Атлантический океан с помощью приспособления, похожего на гигантское колесо для хомяка
© Фото : Flagler County Sheriff's Office
Реза Балучи пытался переплыть Атлантический океан с помощью приспособления, похожего на гигантское колесо для хомяка
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Марафонец из Флориды Реза Балучи пытался переплыть Атлантический океан с помощью приспособления, похожего на гигантское колесо для хомяка, но был остановлен береговой охраной США, после чего угрожал покончить с собой, сообщило издание Daily Beast.
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"Марафонцу из Флориды предъявлены... обвинения после того, как береговая охрана США обнаружила его в самодельной гидрокапсуле в 70 морских милях от острова Тайби, штат Джорджия", - сообщает издание со ссылкой на заявление о возбуждении уголовного дела.
Балучи утверждал, что направлялся в Лондон на судне, которое в обвинении фигурирует в качестве сооружения, "плавающего благодаря проводке и буям". Согласно изданию, сооружение похоже на колесо для хомяка, в котором вместо хомяка бежал сам Балучи.
Когда офицеры береговой охраны сообщили Балучи, что прерывают его "явно небезопасное" путешествие, тот пригрозил покончить с собой, если кто-нибудь попытается его задержать, и заявил, что на борту находится бомба, однако это оказалось неправдой, сообщает издание.
Ранее Балучи уже неоднократно пытался переплыть океан на самодельных аппаратах. В 2021 году он попытался добраться из Флориды в Нью-Йорк в гидрокапсуле, но его выбросило на берег.