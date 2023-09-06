https://ria.ru/20230906/atlantika-1894528485.html

Американец пытался пересечь Атлантику в "колесе для хомяка"

Американец пытался пересечь Атлантику в "колесе для хомяка" - РИА Новости, 06.09.2023

Американец пытался пересечь Атлантику в "колесе для хомяка"

Марафонец из Флориды Реза Балучи пытался переплыть Атлантический океан с помощью приспособления, похожего на гигантское колесо для хомяка, но был остановлен... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:28

2023-09-06T14:28

2023-09-06T14:28

флорида

атлантический океан

в мире

сша

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Марафонец из Флориды Реза Балучи пытался переплыть Атлантический океан с помощью приспособления, похожего на гигантское колесо для хомяка, но был остановлен береговой охраной США, после чего угрожал покончить с собой, сообщило издание Daily Beast. "Марафонцу из Флориды предъявлены... обвинения после того, как береговая охрана США обнаружила его в самодельной гидрокапсуле в 70 морских милях от острова Тайби, штат Джорджия", - сообщает издание со ссылкой на заявление о возбуждении уголовного дела. Балучи утверждал, что направлялся в Лондон на судне, которое в обвинении фигурирует в качестве сооружения, "плавающего благодаря проводке и буям". Согласно изданию, сооружение похоже на колесо для хомяка, в котором вместо хомяка бежал сам Балучи. Когда офицеры береговой охраны сообщили Балучи, что прерывают его "явно небезопасное" путешествие, тот пригрозил покончить с собой, если кто-нибудь попытается его задержать, и заявил, что на борту находится бомба, однако это оказалось неправдой, сообщает издание. Ранее Балучи уже неоднократно пытался переплыть океан на самодельных аппаратах. В 2021 году он попытался добраться из Флориды в Нью-Йорк в гидрокапсуле, но его выбросило на берег.

https://ria.ru/20230218/yakhta-1852848567.html

флорида

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флорида, атлантический океан, в мире, сша