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На Донецком направлении отразили десять атак штурмовых групп ВСУ
На Донецком направлении отразили десять атак штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 06.09.2023
На Донецком направлении отразили десять атак штурмовых групп ВСУ
Российские военные отразили десять атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:23
2023-09-06T12:23
2023-09-06T12:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские военные отразили десять атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении, сообщили в среду в Минобороны РФ.Там отметили, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад Украины в районах Клещеевки, Орехово-Василевки, Химика, Невельского и Марьинки ДНР. Кроме того, в районе Артемовска нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой бригады противника."В ходе боев на данном направлении противник потерял до 285 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", пушку "Рапира", а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, украина, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Клещеевка
На Донецком направлении отразили десять атак штурмовых групп ВСУ
Минобороны: ВС России отбили 10 атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении