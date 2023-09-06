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На Донецком направлении отразили десять атак штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 06.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:23 06.09.2023 (обновлено: 12:40 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/ataki-1894491751.html
На Донецком направлении отразили десять атак штурмовых групп ВСУ
На Донецком направлении отразили десять атак штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 06.09.2023
На Донецком направлении отразили десять атак штурмовых групп ВСУ
Российские военные отразили десять атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:23
2023-09-06T12:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
украина
клещеевка
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские военные отразили десять атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении, сообщили в среду в Минобороны РФ.Там отметили, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад Украины в районах Клещеевки, Орехово-Василевки, Химика, Невельского и Марьинки ДНР. Кроме того, в районе Артемовска нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой бригады противника."В ходе боев на данном направлении противник потерял до 285 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", пушку "Рапира", а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, украина, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Клещеевка
На Донецком направлении отразили десять атак штурмовых групп ВСУ

Минобороны: ВС России отбили 10 атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские военные отразили десять атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Там отметили, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад Украины в районах Клещеевки, Орехово-Василевки, Химика, Невельского и Марьинки ДНР. Кроме того, в районе Артемовска нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой бригады противника.
"В ходе боев на данном направлении противник потерял до 285 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", пушку "Рапира", а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами", - сказали в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаКлещеевка
 
 
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