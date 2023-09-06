Рейтинг@Mail.ru
Лидеры стран АСЕАН призвали к ядерному разоружению - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/asean-1894552214.html
Лидеры стран АСЕАН призвали к ядерному разоружению
Лидеры стран АСЕАН призвали к ядерному разоружению - РИА Новости, 06.09.2023
Лидеры стран АСЕАН призвали к ядерному разоружению
Лидеры стран АСЕАН в заявлении по итогам 43-го саммита в Джакарте призвали мировое сообщество отказаться от использования ядерного оружия, а также к... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:36
2023-09-06T15:36
юго-восточная азия
джакарта
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155936/99/1559369911_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a2e9bd12825991e77cde5f7db1283f87.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лидеры стран АСЕАН в заявлении по итогам 43-го саммита в Джакарте призвали мировое сообщество отказаться от использования ядерного оружия, а также к использованию космических ресурсов в исключительно мирных целях. "Мы подтвердили, что доступ к космическому пространству является неотъемлемым правом всех государств и что использование космического пространства должно осуществляться исключительно в мирных целях и на коллективное благо человечества", - отметили лидеры Юго-Восточной Азии в документе.Политики также выразили обеспокоенность по поводу снижения эффективности механизмов нераспространения ядерного оружия и призвали страны, особенно крупные ядерные державы, полностью выполнять свои обязательства в рамках этих механизмов. "Мы призвали государства, обладающие ядерным оружием, выполнить свои обязательства... и признать необходимость полной ликвидации ядерного оружия, что является единственным способом гарантировать, что ядерное оружие никогда больше не будет использовано ни при каких обстоятельствах", - пояснили лидеры АСЕАН. Они также подтвердили приверженность сохранению региона Юго-Восточной Азии в качестве зоны, свободной от ядерного оружия и от всех других видов оружия массового уничтожения.
https://ria.ru/20230906/upominanie-1894548392.html
юго-восточная азия
джакарта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155936/99/1559369911_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0585e5eee837a40277514446c1c53299.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юго-восточная азия, джакарта, в мире
Юго-Восточная Азия, Джакарта, В мире
Лидеры стран АСЕАН призвали к ядерному разоружению

Лидеры стран АСЕАН призвали отказаться от использования ядерного оружия

© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. ArmstrongПуск американской межконтинентальной баллистической ракеты
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. Armstrong
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лидеры стран АСЕАН в заявлении по итогам 43-го саммита в Джакарте призвали мировое сообщество отказаться от использования ядерного оружия, а также к использованию космических ресурсов в исключительно мирных целях.
"Мы подтвердили, что доступ к космическому пространству является неотъемлемым правом всех государств и что использование космического пространства должно осуществляться исключительно в мирных целях и на коллективное благо человечества", - отметили лидеры Юго-Восточной Азии в документе.
Политики также выразили обеспокоенность по поводу снижения эффективности механизмов нераспространения ядерного оружия и призвали страны, особенно крупные ядерные державы, полностью выполнять свои обязательства в рамках этих механизмов.
"Мы призвали государства, обладающие ядерным оружием, выполнить свои обязательства... и признать необходимость полной ликвидации ядерного оружия, что является единственным способом гарантировать, что ядерное оружие никогда больше не будет использовано ни при каких обстоятельствах", - пояснили лидеры АСЕАН.
Они также подтвердили приверженность сохранению региона Юго-Восточной Азии в качестве зоны, свободной от ядерного оружия и от всех других видов оружия массового уничтожения.
Баннер и флаги стран-участниц саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Лидеры АСЕАН воздержались от упоминания России из-за ситуации на Украине
15:26
 
Юго-Восточная АзияДжакартаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала