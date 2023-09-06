https://ria.ru/20230906/asean-1894552214.html
Лидеры стран АСЕАН призвали к ядерному разоружению
Лидеры стран АСЕАН призвали к ядерному разоружению - РИА Новости, 06.09.2023
Лидеры стран АСЕАН призвали к ядерному разоружению
Лидеры стран АСЕАН в заявлении по итогам 43-го саммита в Джакарте призвали мировое сообщество отказаться от использования ядерного оружия, а также к... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:36
2023-09-06T15:36
2023-09-06T15:36
юго-восточная азия
джакарта
в мире
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лидеры стран АСЕАН в заявлении по итогам 43-го саммита в Джакарте призвали мировое сообщество отказаться от использования ядерного оружия, а также к использованию космических ресурсов в исключительно мирных целях. "Мы подтвердили, что доступ к космическому пространству является неотъемлемым правом всех государств и что использование космического пространства должно осуществляться исключительно в мирных целях и на коллективное благо человечества", - отметили лидеры Юго-Восточной Азии в документе.Политики также выразили обеспокоенность по поводу снижения эффективности механизмов нераспространения ядерного оружия и призвали страны, особенно крупные ядерные державы, полностью выполнять свои обязательства в рамках этих механизмов. "Мы призвали государства, обладающие ядерным оружием, выполнить свои обязательства... и признать необходимость полной ликвидации ядерного оружия, что является единственным способом гарантировать, что ядерное оружие никогда больше не будет использовано ни при каких обстоятельствах", - пояснили лидеры АСЕАН. Они также подтвердили приверженность сохранению региона Юго-Восточной Азии в качестве зоны, свободной от ядерного оружия и от всех других видов оружия массового уничтожения.
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юго-восточная азия, джакарта, в мире
Юго-Восточная Азия, Джакарта, В мире
Лидеры стран АСЕАН призвали к ядерному разоружению
Лидеры стран АСЕАН призвали отказаться от использования ядерного оружия
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лидеры стран АСЕАН в заявлении по итогам 43-го саммита в Джакарте призвали мировое сообщество отказаться от использования ядерного оружия, а также к использованию космических ресурсов в исключительно мирных целях.
"Мы подтвердили, что доступ к космическому пространству является неотъемлемым правом всех государств и что использование космического пространства должно осуществляться исключительно в мирных целях и на коллективное благо человечества", - отметили лидеры Юго-Восточной Азии
в документе.
Политики также выразили обеспокоенность по поводу снижения эффективности механизмов нераспространения ядерного оружия и призвали страны, особенно крупные ядерные державы, полностью выполнять свои обязательства в рамках этих механизмов.
"Мы призвали государства, обладающие ядерным оружием, выполнить свои обязательства... и признать необходимость полной ликвидации ядерного оружия, что является единственным способом гарантировать, что ядерное оружие никогда больше не будет использовано ни при каких обстоятельствах", - пояснили лидеры АСЕАН.
Они также подтвердили приверженность сохранению региона Юго-Восточной Азии в качестве зоны, свободной от ядерного оружия и от всех других видов оружия массового уничтожения.
Лидеры АСЕАН воздержались от упоминания России из-за ситуации на Украине