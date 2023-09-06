https://ria.ru/20230906/artilleriya-1894496194.html

Артиллерия уничтожила иностранную станцию наземной разведки в зоне СВО

Артиллерия уничтожила иностранную станцию наземной разведки в зоне СВО - РИА Новости, 06.09.2023

Артиллерия уничтожила иностранную станцию наземной разведки в зоне СВО

Российские артиллеристы при контрбатарейной борьбе уничтожили станцию наземной разведки иностранного производства, видео атаки на украинские позиции оказалось в РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:42

2023-09-06T12:42

2023-09-06T13:40

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воздушно-космические силы россии

су-34

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские артиллеристы при контрбатарейной борьбе уничтожили станцию наземной разведки иностранного производства, видео атаки на украинские позиции оказалось в распоряжении РИА Новости.На кадрах, снятых при помощи беспилотника, бойцы наносят удары по цели в лесополосе.Сегодня начальник пресс-центра группировки ВС России "Центр" Александр Савчук сообщил РИА Новости, что при контрбатарейной борьбе уничтожили станцию артиллерийской разведки западного производства.

https://ria.ru/20230726/drony-1886286808.html

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артудар по иностранной станции разведки в зоне спецоперации Фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удары по пунктам расположения ВС Украины в Донбассе, видео атаки на украинские позиции оказалось в распоряжении РИА Новости. 2023-09-06T12:42 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, су-34, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр