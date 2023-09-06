https://ria.ru/20230906/artilleriya-1894496194.html
Артиллерия уничтожила иностранную станцию наземной разведки в зоне СВО
Артиллерия уничтожила иностранную станцию наземной разведки в зоне СВО - РИА Новости, 06.09.2023
Артиллерия уничтожила иностранную станцию наземной разведки в зоне СВО
Российские артиллеристы при контрбатарейной борьбе уничтожили станцию наземной разведки иностранного производства, видео атаки на украинские позиции оказалось в РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:42
2023-09-06T12:42
2023-09-06T13:40
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
су-34
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские артиллеристы при контрбатарейной борьбе уничтожили станцию наземной разведки иностранного производства, видео атаки на украинские позиции оказалось в распоряжении РИА Новости.На кадрах, снятых при помощи беспилотника, бойцы наносят удары по цели в лесополосе.Сегодня начальник пресс-центра группировки ВС России "Центр" Александр Савчук сообщил РИА Новости, что при контрбатарейной борьбе уничтожили станцию артиллерийской разведки западного производства.
https://ria.ru/20230726/drony-1886286808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Артудар по иностранной станции разведки в зоне спецоперации
Фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удары по пунктам расположения ВС Украины в Донбассе, видео атаки на украинские позиции оказалось в распоряжении РИА Новости.
2023-09-06T12:42
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, су-34, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-34, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Артиллерия уничтожила иностранную станцию наземной разведки в зоне СВО
Появилось видео уничтожения иностранной станции наземной разведки в зоне СВО