https://ria.ru/20230906/artemovsk-1894445022.html

Пушилин рассказал о боях по флангам Артемовска

Пушилин рассказал о боях по флангам Артемовска - РИА Новости, 06.09.2023

Пушилин рассказал о боях по флангам Артемовска

По флангам Артемовска продолжаются боевые действия, украинские войска пытаются контратаковать по линии Клещеевка-Андреевка, идет борьба за решающие высоты,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T09:18

2023-09-06T09:18

2023-09-06T09:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

артемовск

денис пушилин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. По флангам Артемовска продолжаются боевые действия, украинские войска пытаются контратаковать по линии Клещеевка-Андреевка, идет борьба за решающие высоты, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."По флангам Артемовска: бои продолжаются в районе Берховского водохранилища. С другой стороны продолжаются попытки противника занять наши позиции, контратаковать по линии Клещеевка-Андреевка - там идет борьба за высоты, они там являются решающим фактором на определённых этапах, но существенных изменений нет", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".По его словам, российские подразделения также пытаются контратаковать и улучшать свои позиции.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

артемовск

донецкая народная республика

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Влада Копылова

вооруженные силы украины, артемовск, денис пушилин, донецкая народная республика