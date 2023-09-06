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Пушилин рассказал о боях по флангам Артемовска - РИА Новости, 06.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:18 06.09.2023 (обновлено: 09:38 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/artemovsk-1894445022.html
Пушилин рассказал о боях по флангам Артемовска
Пушилин рассказал о боях по флангам Артемовска - РИА Новости, 06.09.2023
Пушилин рассказал о боях по флангам Артемовска
По флангам Артемовска продолжаются боевые действия, украинские войска пытаются контратаковать по линии Клещеевка-Андреевка, идет борьба за решающие высоты,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T09:18
2023-09-06T09:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
артемовск
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. По флангам Артемовска продолжаются боевые действия, украинские войска пытаются контратаковать по линии Клещеевка-Андреевка, идет борьба за решающие высоты, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."По флангам Артемовска: бои продолжаются в районе Берховского водохранилища. С другой стороны продолжаются попытки противника занять наши позиции, контратаковать по линии Клещеевка-Андреевка - там идет борьба за высоты, они там являются решающим фактором на определённых этапах, но существенных изменений нет", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".По его словам, российские подразделения также пытаются контратаковать и улучшать свои позиции.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
артемовск
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вооруженные силы украины, артемовск, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
Пушилин рассказал о боях по флангам Артемовска

Пушилин: ВСУ пытаются контратаковать по линии Клещеевка — Андреевка

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. По флангам Артемовска продолжаются боевые действия, украинские войска пытаются контратаковать по линии Клещеевка-Андреевка, идет борьба за решающие высоты, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"По флангам Артемовска: бои продолжаются в районе Берховского водохранилища. С другой стороны продолжаются попытки противника занять наши позиции, контратаковать по линии Клещеевка-Андреевка - там идет борьба за высоты, они там являются решающим фактором на определённых этапах, но существенных изменений нет", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
По его словам, российские подразделения также пытаются контратаковать и улучшать свои позиции.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныАртемовскДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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