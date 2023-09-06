Немецкого депутата обвинили в предательстве из-за "братания" с Россией
Упрек в "братании" с Россией стал аргументом в дебатах по бюджету в бундестаге
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава парламентской группы баварского Христианско-социального союза (ХСС) в немецком бундестаге Александр Добриндт в ответ на критику миграционной политики от депутата от правой партии "Альтернатива для Германии" Беатрис фон Шторх обвинил ее в отсутствии патриотизма из-за пророссийской позиции АдГ.
В ходе парламентских дебатов по вопросам бюджета фон Шторх упрекнула Добриндта в том, что сейчас его партия выступает за ужесточение пограничного контроля, однако когда ХСС была членом правящей коалиции при правительствах экс-канцлера Ангелы Меркель делала противоположное: упрощала прием мигрантов в Германии.
В ответ на это Добриндт зачитал цитату бывшего судьи федерального конституционного суда Удо Ди Фабио, который назвал "братание" с Россией со стороны АдГ "предательством честного патриотизма". "Больше не называйте себя патриотом, это мое послание вам", - добавил он от себя.
В последние полгода АдГ резко набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23%. АдГ в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией.