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Немецкого депутата обвинили в предательстве из-за "братания" с Россией - РИА Новости, 06.09.2023
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13:21 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/argument-1894506766.html
Немецкого депутата обвинили в предательстве из-за "братания" с Россией
Немецкого депутата обвинили в предательстве из-за "братания" с Россией - РИА Новости, 06.09.2023
Немецкого депутата обвинили в предательстве из-за "братания" с Россией
Глава парламентской группы баварского Христианско-социального союза (ХСС) в немецком бундестаге Александр Добриндт в ответ на критику миграционной политики от... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:21
2023-09-06T13:21
в мире
германия
россия
александр добриндт
хдс/хсс
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава парламентской группы баварского Христианско-социального союза (ХСС) в немецком бундестаге Александр Добриндт в ответ на критику миграционной политики от депутата от правой партии "Альтернатива для Германии" Беатрис фон Шторх обвинил ее в отсутствии патриотизма из-за пророссийской позиции АдГ. В ходе парламентских дебатов по вопросам бюджета фон Шторх упрекнула Добриндта в том, что сейчас его партия выступает за ужесточение пограничного контроля, однако когда ХСС была членом правящей коалиции при правительствах экс-канцлера Ангелы Меркель делала противоположное: упрощала прием мигрантов в Германии. В ответ на это Добриндт зачитал цитату бывшего судьи федерального конституционного суда Удо Ди Фабио, который назвал "братание" с Россией со стороны АдГ "предательством честного патриотизма". "Больше не называйте себя патриотом, это мое послание вам", - добавил он от себя. В последние полгода АдГ резко набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23%. АдГ в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией.
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в мире, германия, россия, александр добриндт, хдс/хсс
В мире, Германия, Россия, Александр Добриндт, ХДС/ХСС
Немецкого депутата обвинили в предательстве из-за "братания" с Россией

Упрек в "братании" с Россией стал аргументом в дебатах по бюджету в бундестаге

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине, Германия
Бундестаг в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава парламентской группы баварского Христианско-социального союза (ХСС) в немецком бундестаге Александр Добриндт в ответ на критику миграционной политики от депутата от правой партии "Альтернатива для Германии" Беатрис фон Шторх обвинил ее в отсутствии патриотизма из-за пророссийской позиции АдГ.
В ходе парламентских дебатов по вопросам бюджета фон Шторх упрекнула Добриндта в том, что сейчас его партия выступает за ужесточение пограничного контроля, однако когда ХСС была членом правящей коалиции при правительствах экс-канцлера Ангелы Меркель делала противоположное: упрощала прием мигрантов в Германии.
В ответ на это Добриндт зачитал цитату бывшего судьи федерального конституционного суда Удо Ди Фабио, который назвал "братание" с Россией со стороны АдГ "предательством честного патриотизма". "Больше не называйте себя патриотом, это мое послание вам", - добавил он от себя.
В последние полгода АдГ резко набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23%. АдГ в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией.
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В миреГерманияРоссияАлександр ДобриндтХДС/ХСС
 
 
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