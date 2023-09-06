https://ria.ru/20230906/argument-1894506766.html

Немецкого депутата обвинили в предательстве из-за "братания" с Россией

Немецкого депутата обвинили в предательстве из-за "братания" с Россией - РИА Новости, 06.09.2023

Немецкого депутата обвинили в предательстве из-за "братания" с Россией

Глава парламентской группы баварского Христианско-социального союза (ХСС) в немецком бундестаге Александр Добриндт в ответ на критику миграционной политики от... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T13:21

2023-09-06T13:21

2023-09-06T13:21

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германия

россия

александр добриндт

хдс/хсс

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава парламентской группы баварского Христианско-социального союза (ХСС) в немецком бундестаге Александр Добриндт в ответ на критику миграционной политики от депутата от правой партии "Альтернатива для Германии" Беатрис фон Шторх обвинил ее в отсутствии патриотизма из-за пророссийской позиции АдГ. В ходе парламентских дебатов по вопросам бюджета фон Шторх упрекнула Добриндта в том, что сейчас его партия выступает за ужесточение пограничного контроля, однако когда ХСС была членом правящей коалиции при правительствах экс-канцлера Ангелы Меркель делала противоположное: упрощала прием мигрантов в Германии. В ответ на это Добриндт зачитал цитату бывшего судьи федерального конституционного суда Удо Ди Фабио, который назвал "братание" с Россией со стороны АдГ "предательством честного патриотизма". "Больше не называйте себя патриотом, это мое послание вам", - добавил он от себя. В последние полгода АдГ резко набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23%. АдГ в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией.

https://ria.ru/20230905/sholts-1894321750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, россия, александр добриндт, хдс/хсс