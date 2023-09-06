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"Все отваливается". В США ужаснулись состоянием солдат ВСУ - РИА Новости, 06.09.2023
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11:47 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/amputatsiya-1894480859.html
"Все отваливается". В США ужаснулись состоянием солдат ВСУ
"Все отваливается". В США ужаснулись состоянием солдат ВСУ - РИА Новости, 06.09.2023
"Все отваливается". В США ужаснулись состоянием солдат ВСУ
Украина столкнулась с рекордным количеством операций по ампутации конечностей, сообщает Fox News. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T11:47
2023-09-06T11:47
в мире
украина
европа
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Украина столкнулась с рекордным количеством операций по ампутации конечностей, сообщает Fox News."Украину ждет будущее с более чем 20 000 человек с ампутированными конечностями, многие из которых являются солдатами, также страдающими от психологических травм, полученных во время службы на фронте. Европа не переживала ничего подобного со времен Первой мировой войны, а Соединенные Штаты – со времен Гражданской войны", – говорится в материале.По словам руководителя центра реабилитации украинских военных с ампутированными конечностями "Сверхлюди" Ольги Рудневой, с начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной 20 000 украинцев пережили как минимум одну ампутацию. Правительство не сообщает, какая доля от общего числа операций приходится на солдат ВСУ, отмечено в статье.Ситуацию осложняет то, что на Украине недостаточно специалистов по протезированию, а военные жалуются, что поставленные протезы отваливаются, подчеркнул автор статьи.Накануне министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений.
https://ria.ru/20230906/istrebiteli-1894451658.html
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в мире, украина, европа, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Европа, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Все отваливается". В США ужаснулись состоянием солдат ВСУ

Fox News: значительная часть украинцев столкнулась с ампутацией конечностей

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Украина столкнулась с рекордным количеством операций по ампутации конечностей, сообщает Fox News.
"Украину ждет будущее с более чем 20 000 человек с ампутированными конечностями, многие из которых являются солдатами, также страдающими от психологических травм, полученных во время службы на фронте. Европа не переживала ничего подобного со времен Первой мировой войны, а Соединенные Штаты – со времен Гражданской войны", – говорится в материале.
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По словам руководителя центра реабилитации украинских военных с ампутированными конечностями "Сверхлюди" Ольги Рудневой, с начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной 20 000 украинцев пережили как минимум одну ампутацию. Правительство не сообщает, какая доля от общего числа операций приходится на солдат ВСУ, отмечено в статье.
Ситуацию осложняет то, что на Украине недостаточно специалистов по протезированию, а военные жалуются, что поставленные протезы отваливаются, подчеркнул автор статьи.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений.
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