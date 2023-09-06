https://ria.ru/20230906/amputatsiya-1894480859.html

"Все отваливается". В США ужаснулись состоянием солдат ВСУ

"Все отваливается". В США ужаснулись состоянием солдат ВСУ - РИА Новости, 06.09.2023

"Все отваливается". В США ужаснулись состоянием солдат ВСУ

Украина столкнулась с рекордным количеством операций по ампутации конечностей, сообщает Fox News. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T11:47

2023-09-06T11:47

2023-09-06T11:47

в мире

украина

европа

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Украина столкнулась с рекордным количеством операций по ампутации конечностей, сообщает Fox News."Украину ждет будущее с более чем 20 000 человек с ампутированными конечностями, многие из которых являются солдатами, также страдающими от психологических травм, полученных во время службы на фронте. Европа не переживала ничего подобного со времен Первой мировой войны, а Соединенные Штаты – со времен Гражданской войны", – говорится в материале.По словам руководителя центра реабилитации украинских военных с ампутированными конечностями "Сверхлюди" Ольги Рудневой, с начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной 20 000 украинцев пережили как минимум одну ампутацию. Правительство не сообщает, какая доля от общего числа операций приходится на солдат ВСУ, отмечено в статье.Ситуацию осложняет то, что на Украине недостаточно специалистов по протезированию, а военные жалуются, что поставленные протезы отваливаются, подчеркнул автор статьи.Накануне министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений.

https://ria.ru/20230906/istrebiteli-1894451658.html

https://ria.ru/20230906/spetsoperatsiya-1894430364.html

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в мире, украина, европа, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины