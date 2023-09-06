https://ria.ru/20230906/amerika-1894452901.html

Туроператоры назвали самые популярные у россиян страны Латинской Америки

Туроператоры назвали самые популярные у россиян страны Латинской Америки - РИА Новости, 06.09.2023

Туроператоры назвали самые популярные у россиян страны Латинской Америки

По данным туроператоров, Куба, Аргентина, Бразилия, Мексика, Панама, Коста-Рика – самые популярные у россиян страны Латинской Америки, но турпоток в этот регион РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T10:03

2023-09-06T10:03

2023-09-06T10:03

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туризм

туристы

бразилия

куба

аргентина

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. По данным туроператоров, Куба, Аргентина, Бразилия, Мексика, Панама, Коста-Рика – самые популярные у россиян страны Латинской Америки, но турпоток в этот регион мира нельзя сравнить с доковидными объемами, сообщает RTN.По словам директора по туризму компании "Карибский клуб" Лады Попело, в основном популярны индивидуальные экскурсионные туры, часто туристы комбинируют две-три страны."Обычно берут экскурсионные программы на Кубу и в Мексику с добавлением пляжного отдыха в обеих странах. Также востребованы экскурсионные туры и отдых у моря в Аргентине и Бразилии, часто берут вместе Бразилию и Чили. И немного Перу", – говорит эксперт. По ее словам, в компании не почувствовали роста в этом году.Среди самых популярных латиноамериканских направлений она назвала Кубу, Аргентину и Бразилию: "В постковидное время эта тройка практически не меняется. К россиянам отношение доброжелательное, очень ждут и рады нам. Бронируют с хорошей глубиной, уже есть заявки на январь-февраль, самые дальние – на март".Генеральный директор компании Tour Express Андрей Крапивной назвал в тройке лидирующих направлений Бразилию, Аргентину и страны Центральной Америки – Панаму, Коста-Рику и Мексику. Кубу туроператор не предлагает."Панаму используют как хаб. В Чили, Перу и Эквадор теперь приходится лететь с двумя пересадками. Колумбия востребована чуть больше, так как туда с одной пересадкой летают Turkish Airlines, – пояснил он. – Перу раньше было очень популярно, даже и сейчас некоторых туристов не смущает перелет с двумя стыковками. В Бразилию и Аргентину можно долететь с одной пересадкой на Turkish Airlines, Emirates, Ethiopian Airlines". Группы, по словам эксперта, есть, но их мало."После пандемии путешествовать по Латинской Америке могут только обеспеченные люди, которые обычно выбирают индивидуальные туры. Средний ценовой сегмент практически отвалился", – заметил Крапивной.По его словам, отдельно перевозка стоит порядка 200 тысяч рублей в эконом-классе, если стыковки длительные и покупать заранее – 170-180 тысяч. Экскурсионный двухнедельный тур вместе с перелетом стоит в районе пяти тысяч долларов на человека.В компании ICS Travel Group отметили, что из всех стран Латинской Америки и Карибского бассейна наиболее доступна россиянам Куба. Напрямую на Варадеро летает авиакомпания "Россия", а с 24 декабря в расписании "Аэрофлота" появятся прямые рейсы в Гавану.

https://ria.ru/20230803/meksika-1887973829.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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