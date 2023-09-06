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Украинский снаряд попал в здание амбулатории в Александровке - РИА Новости, 06.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/alekvandrovka-1894591018.html
Украинский снаряд попал в здание амбулатории в Александровке
Украинский снаряд попал в здание амбулатории в Александровке - РИА Новости, 06.09.2023
Украинский снаряд попал в здание амбулатории в Александровке
Украинский снаряд попал в здание амбулатории в Александровке, повреждены фасад, кровля, окна, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в телеграм-канале. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:33
2023-09-06T17:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинский снаряд попал в здание амбулатории в Александровке, повреждены фасад, кровля, окна, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в телеграм-канале. "В результате обстрела поселка городского типа Александровка по улице Школьной произошло прямое попадание в здание амбулатории № 6. Повреждены фасад, кровля, окна", - говорится в сообщении мэра. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 12.05 выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
https://ria.ru/20230906/shag-1894524299.html
донецкая народная республика
донецк
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донецкая народная республика, донецк, петровский район, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
Украинский снаряд попал в здание амбулатории в Александровке

Украинский снаряд попал в здание амбулатории в Александровке, повреждена кровля

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинский снаряд попал в здание амбулатории в Александровке, повреждены фасад, кровля, окна, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в телеграм-канале.
"В результате обстрела поселка городского типа Александровка по улице Школьной произошло прямое попадание в здание амбулатории № 6. Повреждены фасад, кровля, окна", - говорится в сообщении мэра.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 12.05 выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкПетровский районАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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