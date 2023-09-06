https://ria.ru/20230906/alekvandrovka-1894591018.html
Украинский снаряд попал в здание амбулатории в Александровке
Украинский снаряд попал в здание амбулатории в Александровке - РИА Новости, 06.09.2023
Украинский снаряд попал в здание амбулатории в Александровке
Украинский снаряд попал в здание амбулатории в Александровке, повреждены фасад, кровля, окна, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в телеграм-канале. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:33
2023-09-06T17:33
2023-09-06T17:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинский снаряд попал в здание амбулатории в Александровке, повреждены фасад, кровля, окна, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в телеграм-канале. "В результате обстрела поселка городского типа Александровка по улице Школьной произошло прямое попадание в здание амбулатории № 6. Повреждены фасад, кровля, окна", - говорится в сообщении мэра. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 12.05 выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
https://ria.ru/20230906/shag-1894524299.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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донецкая народная республика, донецк, петровский район, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
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Украинский снаряд попал в здание амбулатории в Александровке
Украинский снаряд попал в здание амбулатории в Александровке, повреждена кровля