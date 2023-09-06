https://ria.ru/20230906/alekvandrovka-1894591018.html

Украинский снаряд попал в здание амбулатории в Александровке

Украинский снаряд попал в здание амбулатории в Александровке - РИА Новости, 06.09.2023

Украинский снаряд попал в здание амбулатории в Александровке

Украинский снаряд попал в здание амбулатории в Александровке, повреждены фасад, кровля, окна, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в телеграм-канале. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T17:33

2023-09-06T17:33

2023-09-06T17:33

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

петровский район

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинский снаряд попал в здание амбулатории в Александровке, повреждены фасад, кровля, окна, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в телеграм-канале. "В результате обстрела поселка городского типа Александровка по улице Школьной произошло прямое попадание в здание амбулатории № 6. Повреждены фасад, кровля, окна", - говорится в сообщении мэра. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 12.05 выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.

https://ria.ru/20230906/shag-1894524299.html

донецкая народная республика

донецк

петровский район

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, донецк, петровский район, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия