https://ria.ru/20230906/aktsiya-1894438304.html

Баллами акции "ВыбираемВместе2023" можно пополнить карту "Тройка"

Баллами акции "ВыбираемВместе2023" можно пополнить карту "Тройка" - РИА Новости, 06.09.2023

Баллами акции "ВыбираемВместе2023" можно пополнить карту "Тройка"

Выигранными призовыми баллами московской акции #ВыбираемВместе2023 участники могут пополнить карту "Тройка", розыгрыш состоится 9, 10 и 11 сентября, победители... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T08:18

2023-09-06T08:18

2023-09-06T08:18

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

новомосковский административный округ

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зарядье

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Выигранными призовыми баллами московской акции #ВыбираемВместе2023 участники могут пополнить карту "Тройка", розыгрыш состоится 9, 10 и 11 сентября, победители определяться случайным образом, сообщается на сайте мэра столицы. "У каждого участника акции #ВыбираемВместе2023 есть шанс выиграть призовые баллы и пополнить с их помощью карту "Тройка". Розыгрыши призовых баллов состоятся 9, 10 и 11 сентября. Счастливчиков определят случайным образом среди москвичей, проголосовавших в электронном виде - онлайн или с использованием терминала на избирательном участке. Горожане будут выбирать мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов с 8 по 10 сентября", - говорится в сообщении. Добавляется, что победителям направят СМС-сообщения о выигрыше, затем до 25 сентября включительно потребуется активировать уникальный код участника на сайте "Миллион призов", после чего будут начислены призовые баллы номиналом одна, три или пять тысяч. По условиям акции #ВыбираемВместе2023 один балл равен одному рублю. Выигрыш можно будет обменять на сайте "Миллион призов" на поощрения от партнеров программы до 14 декабря 2023 года включительно. Также призовые баллы позволят победителям акции сэкономить на покупках в крупных торговых и аптечных сетях, частично или полностью оплатить заказы в лучших кафе и ресторанах столицы, посетить театральные постановки и музейные экспозиции, организовать семейный досуг, сделать пожертвование в благотворительный фонд. "Одним из самых востребованных поощрений среди выигравших в предыдущих акциях программы "Миллион призов" с 2020 года неизменно становилось пополнение карты "Тройка" на тысячу рублей - им воспользовались более 850 тысяч раз. И в этом году победители #ВыбираемВместе2023, которые живут в ритме большого города и активно пользуются городским транспортом, тоже получат возможность пополнить билет "Кошелек" карты "Тройка"", - говорится в сообщении. Отмечается, что те, кто будет участвовать в электронном голосовании онлайн впервые, не останутся без приза. Если они не войдут в число победителей розыгрышей, то все равно получат тысячу призовых баллов, которые смогут в том числе использовать для пополнения карты "Тройка". "Тройку" принимают во всех видах городского транспорта, а также в аэроэкспрессах, на канатной дороге на Воробьевых горах и в регулярном речном транспорте. Кроме того, картой можно оплатить билет в Пушкинский музей, Московский зоопарк, парковку и посещение парка "Зарядье", билет в музей "Моторы войны" или экскурсию по реке.

https://ria.ru/20230905/reut-1894244092.html

https://ria.ru/20230904/golosovanie-1894123348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, новомосковский административный округ, московский зоопарк, зарядье, городское хозяйство москвы