Рейтинг@Mail.ru
Баллами акции "ВыбираемВместе2023" можно пополнить карту "Тройка" - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
08:18 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/aktsiya-1894438304.html
Баллами акции "ВыбираемВместе2023" можно пополнить карту "Тройка"
Баллами акции "ВыбираемВместе2023" можно пополнить карту "Тройка" - РИА Новости, 06.09.2023
Баллами акции "ВыбираемВместе2023" можно пополнить карту "Тройка"
Выигранными призовыми баллами московской акции #ВыбираемВместе2023 участники могут пополнить карту "Тройка", розыгрыш состоится 9, 10 и 11 сентября, победители... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T08:18
2023-09-06T08:18
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
новомосковский административный округ
московский зоопарк
зарядье
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396006_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d842f56b63886feb7c2368c49181055f.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Выигранными призовыми баллами московской акции #ВыбираемВместе2023 участники могут пополнить карту "Тройка", розыгрыш состоится 9, 10 и 11 сентября, победители определяться случайным образом, сообщается на сайте мэра столицы. "У каждого участника акции #ВыбираемВместе2023 есть шанс выиграть призовые баллы и пополнить с их помощью карту "Тройка". Розыгрыши призовых баллов состоятся 9, 10 и 11 сентября. Счастливчиков определят случайным образом среди москвичей, проголосовавших в электронном виде - онлайн или с использованием терминала на избирательном участке. Горожане будут выбирать мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов с 8 по 10 сентября", - говорится в сообщении. Добавляется, что победителям направят СМС-сообщения о выигрыше, затем до 25 сентября включительно потребуется активировать уникальный код участника на сайте "Миллион призов", после чего будут начислены призовые баллы номиналом одна, три или пять тысяч. По условиям акции #ВыбираемВместе2023 один балл равен одному рублю. Выигрыш можно будет обменять на сайте "Миллион призов" на поощрения от партнеров программы до 14 декабря 2023 года включительно. Также призовые баллы позволят победителям акции сэкономить на покупках в крупных торговых и аптечных сетях, частично или полностью оплатить заказы в лучших кафе и ресторанах столицы, посетить театральные постановки и музейные экспозиции, организовать семейный досуг, сделать пожертвование в благотворительный фонд. "Одним из самых востребованных поощрений среди выигравших в предыдущих акциях программы "Миллион призов" с 2020 года неизменно становилось пополнение карты "Тройка" на тысячу рублей - им воспользовались более 850 тысяч раз. И в этом году победители #ВыбираемВместе2023, которые живут в ритме большого города и активно пользуются городским транспортом, тоже получат возможность пополнить билет "Кошелек" карты "Тройка"", - говорится в сообщении. Отмечается, что те, кто будет участвовать в электронном голосовании онлайн впервые, не останутся без приза. Если они не войдут в число победителей розыгрышей, то все равно получат тысячу призовых баллов, которые смогут в том числе использовать для пополнения карты "Тройка". "Тройку" принимают во всех видах городского транспорта, а также в аэроэкспрессах, на канатной дороге на Воробьевых горах и в регулярном речном транспорте. Кроме того, картой можно оплатить билет в Пушкинский музей, Московский зоопарк, парковку и посещение парка "Зарядье", билет в музей "Моторы войны" или экскурсию по реке.
https://ria.ru/20230905/reut-1894244092.html
https://ria.ru/20230904/golosovanie-1894123348.html
москва
новомосковский административный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396006_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_07cae6877c4204e6c998f267097ec645.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, новомосковский административный округ, московский зоопарк, зарядье, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Новомосковский административный округ, Московский зоопарк, Зарядье, Городское хозяйство Москвы
Баллами акции "ВыбираемВместе2023" можно пополнить карту "Тройка"

Баллами московской акции "ВыбираемВместе2023" можно пополнить карту "Тройка"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажир с картой "Тройка"
Пассажир с картой Тройка - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пассажир с картой "Тройка". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Выигранными призовыми баллами московской акции #ВыбираемВместе2023 участники могут пополнить карту "Тройка", розыгрыш состоится 9, 10 и 11 сентября, победители определяться случайным образом, сообщается на сайте мэра столицы.
"У каждого участника акции #ВыбираемВместе2023 есть шанс выиграть призовые баллы и пополнить с их помощью карту "Тройка". Розыгрыши призовых баллов состоятся 9, 10 и 11 сентября. Счастливчиков определят случайным образом среди москвичей, проголосовавших в электронном виде - онлайн или с использованием терминала на избирательном участке. Горожане будут выбирать мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов с 8 по 10 сентября", - говорится в сообщении.
Добавляется, что победителям направят СМС-сообщения о выигрыше, затем до 25 сентября включительно потребуется активировать уникальный код участника на сайте "Миллион призов", после чего будут начислены призовые баллы номиналом одна, три или пять тысяч. По условиям акции #ВыбираемВместе2023 один балл равен одному рублю. Выигрыш можно будет обменять на сайте "Миллион призов" на поощрения от партнеров программы до 14 декабря 2023 года включительно.
Также призовые баллы позволят победителям акции сэкономить на покупках в крупных торговых и аптечных сетях, частично или полностью оплатить заказы в лучших кафе и ресторанах столицы, посетить театральные постановки и музейные экспозиции, организовать семейный досуг, сделать пожертвование в благотворительный фонд.
Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Дмитрий Реут: явка на выборах мэра Москвы может превысить 50%
Вчера, 11:00
"Одним из самых востребованных поощрений среди выигравших в предыдущих акциях программы "Миллион призов" с 2020 года неизменно становилось пополнение карты "Тройка" на тысячу рублей - им воспользовались более 850 тысяч раз. И в этом году победители #ВыбираемВместе2023, которые живут в ритме большого города и активно пользуются городским транспортом, тоже получат возможность пополнить билет "Кошелек" карты "Тройка"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что те, кто будет участвовать в электронном голосовании онлайн впервые, не останутся без приза. Если они не войдут в число победителей розыгрышей, то все равно получат тысячу призовых баллов, которые смогут в том числе использовать для пополнения карты "Тройка".
"Тройку" принимают во всех видах городского транспорта, а также в аэроэкспрессах, на канатной дороге на Воробьевых горах и в регулярном речном транспорте. Кроме того, картой можно оплатить билет в Пушкинский музей, Московский зоопарк, парковку и посещение парка "Зарядье", билет в музей "Моторы войны" или экскурсию по реке.
Президент России Владимир Путин принял участие в дистанционном электронном голосовании - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Песков рассказал, какой способ выберет Путин для голосования на выборах
4 сентября, 16:30
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваНовомосковский административный округМосковский зоопаркЗарядьеГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала