https://ria.ru/20230906/aeroflot-1894635024.html

"Аэрофлот" выполнит ретрорейс во Владивосток 29 сентября

"Аэрофлот" выполнит ретрорейс во Владивосток 29 сентября - РИА Новости, 06.09.2023

"Аэрофлот" выполнит ретрорейс во Владивосток 29 сентября

Российская авиакомпания "Аэрофлот" 29 сентября выполнит ретрорейс SU1704 Москва — Владивосток, обратный рейс SU1705 в Москву будет совершен 30 сентября. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T21:05

2023-09-06T21:05

2023-09-06T21:05

пресс-релизы

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МОСКВА, 6 сен - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" 29 сентября выполнит ретрорейс SU1704 Москва — Владивосток, обратный рейс SU1705 в Москву будет совершен 30 сентября. Полеты запланированы на широкофюзеляжном лайнере Boeing 777. Ретрорейс в столицу Приморья приурочен к 85-летию беспосадочного полета из Москвы на Дальний Восток, который выполнили легендарные Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова. Тогда летчицы установили женский мировой рекорд дальности, за что первыми из женщин были удостоены звания Героев Советского Союза. С момента получения посадочных талонов и до окончания путешествия пассажиров ретрорейса ждут приятные сюрпризы и детали, которые позволят приобщиться к атмосфере авиации второй половины прошлого столетия. Особенное путешествие начнется с выделенных стоек регистрации и сувенирных багажных бирок в стиле ретро, а на борту пассажиров встретят бортпроводники в униформе, отшитой по историческим образцам 70-80-х годов. Путешественникам предложат разработанные специально для этого рейса меню с блюдами по классическим советским рецептам и каталог товаров Sky Shop с товарами в стиле ретро. Для интересного досуга в полете всем желающим будут раздавать шахматы и домино. Пассажиры смогут отправить прямо с борта открытки "Авиапочтой" и сделать моментальное фото на память. Каждый путешественник получит подарки: сладкий комплимент от партнера "Аэрофлота" — кондитерской фабрики "Верность качеству", сертификат о перелете и коллекционный значок с символикой ретрорейса Москва — Владивосток — Москва. Серия ретрорейсов по ключевым российским направлениям приурочена к 100-летнему юбилею "Аэрофлота". Пассажиры совершают полет не только в пространстве, но и во времени: для них воссоздана атмосфера авиапутешествий 70-80-х годов ХХ века. Ранее авиакомпания совершила ретрорейсы в Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Красноярск. В этом году любителей авиации ожидает еще несколько ретрорейсов. Пассажиры, которые совершили три и более перелетов на разных ретрорейсах, получат подарок от "Аэрофлота".Заявка на размещение пресс-релиза.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пресс-релизы