https://ria.ru/20230905/zoloto-1894285858.html
В Новосибирске таможенники изъяли у россиянки пять килограммов украшений
В Новосибирске таможенники изъяли у россиянки пять килограммов украшений - РИА Новости, 05.09.2023
В Новосибирске таможенники изъяли у россиянки пять килограммов украшений
Пять килограммов различных украшений обнаружили в багаже 57-летней россиянки, прибывшей из Стамбула, сотрудники таможенного поста в Новосибирском международном... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:40
2023-09-05T13:40
2023-09-05T14:46
россия
новосибирск
стамбул
толмачево (аэропорт)
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 5 сен - РИА Новости. Пять килограммов различных украшений обнаружили в багаже 57-летней россиянки, прибывшей из Стамбула, сотрудники таможенного поста в Новосибирском международном аэропорту "Толмачево", сообщает во вторник Сибирское таможенное управление. "Нарушительницей оказалась жительница Барнаула. Несмотря на внушительную партию незадекларированного товара, она выбрала "зеленый" коридор. В сумке россиянки таможенники обнаружили 429 браслетов, колец, сережек, цепей, брошей, заколок и зажимов для волос из белого и желтого металла", - рассказали в управлении. Женщина пояснила инспекторам, что все украшения она приобрела на рынке в столице Турции и везла в Россию для себя и своих родственников. Документов, подтверждающих цену товаров, у нее не оказалось. В итоге на женщину завели административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Товары изъяты и направлены на экспертизу для определения состава и реальной стоимости.
https://ria.ru/20230904/kontradanda-1894111855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новосибирск, стамбул, толмачево (аэропорт), происшествия
Россия, Новосибирск, Стамбул, Толмачево (аэропорт), Происшествия
В Новосибирске таможенники изъяли у россиянки пять килограммов украшений
В Новосибирске у прибывшей из Турции россиянки изъяли пять килограммов украшений