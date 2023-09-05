https://ria.ru/20230905/zerno-1894253315.html

Источник: Турция ознакомилась с заявлением Кулебы по зерновой сделке

Источник: Турция ознакомилась с заявлением Кулебы по зерновой сделке - РИА Новости, 05.09.2023

Источник: Турция ознакомилась с заявлением Кулебы по зерновой сделке

Анкара знакома с заявлением Киева об отказе идти на уступки по зерновой сделке, намерена донести позицию турецкой стороны по дипломатическим каналам, заявил РИА РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T11:47

2023-09-05T11:47

2023-09-05T11:53

украина

оон

зерновая сделка

дмитрий кулеба

турция

в мире

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АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. Анкара знакома с заявлением Киева об отказе идти на уступки по зерновой сделке, намерена донести позицию турецкой стороны по дипломатическим каналам, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.Украина не будет идти на уступки по возобновлению зерновой сделки, о которых говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Украина рассчитывает услышать, что привезли турецкие коллеги из Сочи, и узнать все детали, а потом принимать решения."Мы знакомы с этим заявлением. Донесем свою позицию украинской стороне по дипломатическим каналам. Мне нечего больше добавить к этому", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать заявление Киева.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в понедельник, что Анкара считает справедливыми ожидания РФ по зерновой сделке. Он указал на подготовленный новый пакет идей, выразив надежду, что он может способствовать возобновлению зерновой сделки.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230904/peregovory-1894154833.html

https://ria.ru/20230905/sdelka-1894215862.html

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украина, оон, зерновая сделка, дмитрий кулеба, турция, в мире