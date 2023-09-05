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Источник: Турция ознакомилась с заявлением Кулебы по зерновой сделке - РИА Новости, 05.09.2023
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11:47 05.09.2023 (обновлено: 11:53 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/zerno-1894253315.html
Источник: Турция ознакомилась с заявлением Кулебы по зерновой сделке
Источник: Турция ознакомилась с заявлением Кулебы по зерновой сделке - РИА Новости, 05.09.2023
Источник: Турция ознакомилась с заявлением Кулебы по зерновой сделке
Анкара знакома с заявлением Киева об отказе идти на уступки по зерновой сделке, намерена донести позицию турецкой стороны по дипломатическим каналам, заявил РИА РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:47
2023-09-05T11:53
украина
оон
зерновая сделка
дмитрий кулеба
турция
в мире
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АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. Анкара знакома с заявлением Киева об отказе идти на уступки по зерновой сделке, намерена донести позицию турецкой стороны по дипломатическим каналам, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.Украина не будет идти на уступки по возобновлению зерновой сделки, о которых говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Украина рассчитывает услышать, что привезли турецкие коллеги из Сочи, и узнать все детали, а потом принимать решения."Мы знакомы с этим заявлением. Донесем свою позицию украинской стороне по дипломатическим каналам. Мне нечего больше добавить к этому", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать заявление Киева.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в понедельник, что Анкара считает справедливыми ожидания РФ по зерновой сделке. Он указал на подготовленный новый пакет идей, выразив надежду, что он может способствовать возобновлению зерновой сделки.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20230904/peregovory-1894154833.html
https://ria.ru/20230905/sdelka-1894215862.html
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украина, оон, зерновая сделка, дмитрий кулеба, турция, в мире
Украина, ООН, Зерновая сделка, Дмитрий Кулеба, Турция, В мире
Источник: Турция ознакомилась с заявлением Кулебы по зерновой сделке

Источник: Анкара ознакомилась с отказом Киева идти на уступки по зерновой сделке

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАнкара, Турция
Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Анкара, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. Анкара знакома с заявлением Киева об отказе идти на уступки по зерновой сделке, намерена донести позицию турецкой стороны по дипломатическим каналам, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Украина не будет идти на уступки по возобновлению зерновой сделки, о которых говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Украина рассчитывает услышать, что привезли турецкие коллеги из Сочи, и узнать все детали, а потом принимать решения.
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
"Мы готовы к переговорам". Путин объяснил, как восстановить зерновую сделку
4 сентября, 19:09
"Мы знакомы с этим заявлением. Донесем свою позицию украинской стороне по дипломатическим каналам. Мне нечего больше добавить к этому", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать заявление Киева.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в понедельник, что Анкара считает справедливыми ожидания РФ по зерновой сделке. Он указал на подготовленный новый пакет идей, выразив надежду, что он может способствовать возобновлению зерновой сделки.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
В Китае назвали ключ к возрождению зерновой сделки
Вчера, 06:36
 
УкраинаООНЗерновая сделкаДмитрий КулебаТурцияВ мире
 
 
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