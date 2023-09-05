https://ria.ru/20230905/zemletryasenie-1894380864.html
У берегов Папуа — Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 6
У берегов Папуа — Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 6 - РИА Новости, 05.09.2023
У берегов Папуа — Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 6
Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Папуа — Новая Гвинея, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:24
2023-09-05T18:24
2023-09-05T18:24
в мире
папуа-новая гвинея
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Папуа — Новая Гвинея, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 15.03 по времени UTC (18.03 мск) в 45-ти километрах к западу от города Поргера, в котором проживает 1,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 94 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
папуа-новая гвинея
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в мире, папуа-новая гвинея, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Папуа-Новая Гвинея, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Папуа — Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 6
EMSC: у берегов Папуа — Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 6