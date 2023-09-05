В России вырос уровень занятости среди молодежи
Голикова: уровень занятости россиян в возрасте 15-29 лет вырос до 93,6%
Ярмарка вакансий для подростков до 18 лет. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уровень занятости среди молодежи в возрасте 15-29 лет увеличился до 93,6% во втором квартале этого года, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
«
"Отдельное внимание на заседании было уделено обсуждению ситуации с занятостью молодежи. Во втором квартале этого года уровень безработицы среди соискателей в возрасте 15-29 лет с 2020 года снизился с 10,7% до 6,4%. При этом уровень занятости за два года вырос с 89,3% до 93,6% во втором квартале 2023 года", - говорится в сообщении по итогам заседания межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.
По словам Голиковой, количество зарегистрированных в центрах занятости безработных уменьшилось на 78 тысяч с начала года и составляет 487 тысяч человек - на 27% ниже, чем в августе 2022 года. Продолжается реализация дополнительных мер в регионах, направленных на обеспечение занятости.
"В рамках нацпроекта "Демография" обучение проводится по более чем десяти тысячам образовательных программ и 254 направлениям. Первые 43 тысячи человек уже завершили обучение по востребованным на локальных рынках труда профессиям. Обучение организовано и во всех новых субъектах - поступило порядка двух тысяч заявок, около 760 граждан уже прошли краткосрочные курсы", - сообщила Голикова.
По данным министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, более 20 тысяч работодателей направили заявки для участия в программе субсидирования найма. Уже трудоустроено более 37 тысяч человек - это 70% плановых показателей. Лидерами по темпам реализации программы стали Москва (3,2 тысячи человек), Республика Башкортостан (2,5 тысячи), Кировская (1,6 тысячи) и Кемеровская области (1,5 тысячи).
Кроме того, 143 предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в 42 регионах заключили договоры на переобучение работников - сейчас его проходят пять тысяч человек. Наибольшее число участников в Челябинской области, Республике Башкортостан, Кировской области и Хабаровском крае.