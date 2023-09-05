https://ria.ru/20230905/yugra-1894402107.html
Глава Югры рассказала о работе по повышению качества городской среды
Глава Югры рассказала о работе по повышению качества городской среды - РИА Новости, 05.09.2023
Глава Югры рассказала о работе по повышению качества городской среды
Югорский стандарт развития населенных пунктов будет актуализирован с федеральным индексом качества городской среды, также власти Ханты-Мансийского автономного... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T20:04
2023-09-05T20:04
2023-09-05T20:04
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
россия
ханты-мансийск
наталья комарова
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778572433_0:280:3068:2007_1920x0_80_0_0_4308cb43e1c623c9dab11e4e3aac3f9c.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Югорский стандарт развития населенных пунктов будет актуализирован с федеральным индексом качества городской среды, также власти Ханты-Мансийского автономного округа завершают работу над дизайн-кодом Югры, который усилит возможности по предложению жителям наилучших решений, сообщила глава ХМАО Наталья Комарова в ходе международного форума "Север - Юг: комфортная среда". "Не случайно индекс (качества городской среды) – это интегральный показатель, состоящий из нескольких направлений. Мы добиваемся того, чтобы по каждому индикатору мы фиксировали рост. Для того, чтобы эту комплексность обеспечить, мы ввели практически одновременно с проектом индекса свой стандарт югорский, сейчас в этом году работаем над его актуализацией – 2.0. Одна из задач, которые мы поставили, – это синхронизация с содержанием индекса наших решений стандартных, которые мы закладываем в этот документ, в эти требования. Это непросто", - сказала Комарова в ходе пленарной сессии "Россия – территория комфорта". По ее словам, власти провели ряд стратегических сессий, тестируя, насколько местные наработки соответствуют индексу качества городской среды, и выявили, что необходимо декомпозировать решения с учетом особенностей муниципалитетов и масштабов населенных пунктов. Также, добавила глава региона, в настоящее время власти региона завершают работу над дизайн-кодом Югры, который усилит возможности по предложению жителям наилучших решений. Губернатор напомнила, что по поручению президента РФ Владимира Путина к 2024 году количество городов и муниципалитетов с благоприятной городской средой в стране должно увеличиться вдвое, а значение индекса качества городской среды должно вырасти к 2030 году в 1,5 раза. "До успеха еще далеко. Важно, что мы активно участвуем в этом проекте. Достижения показателей индекса достаточного для того, чтобы мы могли говорить, что созданы удобства, что создан комфорт для граждан. Шестнадцать городов участвуют у нас в этом проекте, среди них Ханты-Мансийск держит лидерство", - отметила Комарова. Для синхронизации решений властей с запросами местных жителей городов и поселений разработан еще один стратегический документ – Карта развития Югры, на которую нанесены более 700 проектов. "Это те проекты, которые заказали люди... Я верю в то, что мы справимся с этой задачей и все проекты, которые мы разместили на этой карте, будут реализованы и начнут приносить пользу для людей", - подчеркнула губернатор.
https://ria.ru/20230904/yugra-1894012867.html
https://ria.ru/20230830/memorial-1893270232.html
ханты-мансийский автономный округ
россия
ханты-мансийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778572433_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_3a814e8929ceaf92661753fa7cf53f2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, россия, ханты-мансийск, наталья комарова, владимир путин
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Ханты-Мансийск, Наталья Комарова, Владимир Путин
Глава Югры рассказала о работе по повышению качества городской среды
Глава Югры Комарова рассказала о работе по повышению качества городской среды
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Югорский стандарт развития населенных пунктов будет актуализирован с федеральным индексом качества городской среды, также власти Ханты-Мансийского автономного округа завершают работу над дизайн-кодом Югры, который усилит возможности по предложению жителям наилучших решений, сообщила глава ХМАО Наталья Комарова в ходе международного форума "Север - Юг: комфортная среда".
"Не случайно индекс (качества городской среды) – это интегральный показатель, состоящий из нескольких направлений. Мы добиваемся того, чтобы по каждому индикатору мы фиксировали рост. Для того, чтобы эту комплексность обеспечить, мы ввели практически одновременно с проектом индекса свой стандарт югорский, сейчас в этом году работаем над его актуализацией – 2.0. Одна из задач, которые мы поставили, – это синхронизация с содержанием индекса наших решений стандартных, которые мы закладываем в этот документ, в эти требования. Это непросто", - сказала Комарова в ходе пленарной сессии "Россия – территория комфорта".
Путин одобрил включение западных районов Югры в Арктическую зону
По ее словам, власти провели ряд стратегических сессий, тестируя, насколько местные наработки соответствуют индексу качества городской среды, и выявили, что необходимо декомпозировать решения с учетом особенностей муниципалитетов и масштабов населенных пунктов. Также, добавила глава региона, в настоящее время власти региона завершают работу над дизайн-кодом Югры, который усилит возможности по предложению жителям наилучших решений.
Губернатор напомнила, что по поручению президента РФ Владимира Путина к 2024 году количество городов и муниципалитетов с благоприятной городской средой в стране должно увеличиться вдвое, а значение индекса качества городской среды должно вырасти к 2030 году в 1,5 раза.
"До успеха еще далеко. Важно, что мы активно участвуем в этом проекте. Достижения показателей индекса достаточного для того, чтобы мы могли говорить, что созданы удобства, что создан комфорт для граждан. Шестнадцать городов участвуют у нас в этом проекте, среди них Ханты-Мансийск держит лидерство", - отметила Комарова.
Для синхронизации решений властей с запросами местных жителей городов и поселений разработан еще один стратегический документ – Карта развития Югры, на которую нанесены более 700 проектов. "Это те проекты, которые заказали люди... Я верю в то, что мы справимся с этой задачей и все проекты, которые мы разместили на этой карте, будут реализованы и начнут приносить пользу для людей", - подчеркнула губернатор.
Губернатор ХМАО открыла новые памятные знаки на мемориале "Звезды Югры"