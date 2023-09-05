https://ria.ru/20230905/yugra-1894402107.html

Глава Югры рассказала о работе по повышению качества городской среды

Глава Югры рассказала о работе по повышению качества городской среды - РИА Новости, 05.09.2023

Глава Югры рассказала о работе по повышению качества городской среды

Югорский стандарт развития населенных пунктов будет актуализирован с федеральным индексом качества городской среды, также власти Ханты-Мансийского автономного... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T20:04

2023-09-05T20:04

2023-09-05T20:04

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

россия

ханты-мансийск

наталья комарова

владимир путин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Югорский стандарт развития населенных пунктов будет актуализирован с федеральным индексом качества городской среды, также власти Ханты-Мансийского автономного округа завершают работу над дизайн-кодом Югры, который усилит возможности по предложению жителям наилучших решений, сообщила глава ХМАО Наталья Комарова в ходе международного форума "Север - Юг: комфортная среда". "Не случайно индекс (качества городской среды) – это интегральный показатель, состоящий из нескольких направлений. Мы добиваемся того, чтобы по каждому индикатору мы фиксировали рост. Для того, чтобы эту комплексность обеспечить, мы ввели практически одновременно с проектом индекса свой стандарт югорский, сейчас в этом году работаем над его актуализацией – 2.0. Одна из задач, которые мы поставили, – это синхронизация с содержанием индекса наших решений стандартных, которые мы закладываем в этот документ, в эти требования. Это непросто", - сказала Комарова в ходе пленарной сессии "Россия – территория комфорта". По ее словам, власти провели ряд стратегических сессий, тестируя, насколько местные наработки соответствуют индексу качества городской среды, и выявили, что необходимо декомпозировать решения с учетом особенностей муниципалитетов и масштабов населенных пунктов. Также, добавила глава региона, в настоящее время власти региона завершают работу над дизайн-кодом Югры, который усилит возможности по предложению жителям наилучших решений. Губернатор напомнила, что по поручению президента РФ Владимира Путина к 2024 году количество городов и муниципалитетов с благоприятной городской средой в стране должно увеличиться вдвое, а значение индекса качества городской среды должно вырасти к 2030 году в 1,5 раза. "До успеха еще далеко. Важно, что мы активно участвуем в этом проекте. Достижения показателей индекса достаточного для того, чтобы мы могли говорить, что созданы удобства, что создан комфорт для граждан. Шестнадцать городов участвуют у нас в этом проекте, среди них Ханты-Мансийск держит лидерство", - отметила Комарова. Для синхронизации решений властей с запросами местных жителей городов и поселений разработан еще один стратегический документ – Карта развития Югры, на которую нанесены более 700 проектов. "Это те проекты, которые заказали люди... Я верю в то, что мы справимся с этой задачей и все проекты, которые мы разместили на этой карте, будут реализованы и начнут приносить пользу для людей", - подчеркнула губернатор.

https://ria.ru/20230904/yugra-1894012867.html

https://ria.ru/20230830/memorial-1893270232.html

ханты-мансийский автономный округ

россия

ханты-мансийск

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ханты-мансийский автономный округ, россия, ханты-мансийск, наталья комарова, владимир путин