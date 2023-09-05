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Явка на выборах в Запорожской области за шесть дней составила 24,5 процента - РИА Новости, 05.09.2023
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20:19 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/yavka-1894403784.html
Явка на выборах в Запорожской области за шесть дней составила 24,5 процента
Явка на выборах в Запорожской области за шесть дней составила 24,5 процента - РИА Новости, 05.09.2023
Явка на выборах в Запорожской области за шесть дней составила 24,5 процента
Явка на досрочном голосовании на выборах в законодательное собрание Запорожской области за шесть дней составила 24,5%, сообщила журналистам председатель... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T20:19
2023-09-05T20:19
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Явка на досрочном голосовании на выборах в законодательное собрание Запорожской области за шесть дней составила 24,5%, сообщила журналистам председатель регионального избиркома Галина Катющенко. "Сегодня у нас завершился шестой день голосования на территории Запорожской области. Всего в процессе было задействовано 80 участковых избирательных комиссий. Явка к этому часу составляет 24,5%. Сегодняшний день, к счастью, у нас прошел тихо, спокойно", - сказала она. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Досрочное голосование на региональных выборах в Запорожской области стартовало 31 августа. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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запорожская область, киев, россия, общество
Запорожская область, Киев, Россия, Общество
Явка на выборах в Запорожской области за шесть дней составила 24,5 процента

Избирком: явка на выборах в Запорожской области за шесть дней составила 24,5 %

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкИзбиратель во время досрочного голосования
Избиратель во время досрочного голосования - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Избиратель во время досрочного голосования. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Явка на досрочном голосовании на выборах в законодательное собрание Запорожской области за шесть дней составила 24,5%, сообщила журналистам председатель регионального избиркома Галина Катющенко.
"Сегодня у нас завершился шестой день голосования на территории Запорожской области. Всего в процессе было задействовано 80 участковых избирательных комиссий. Явка к этому часу составляет 24,5%. Сегодняшний день, к счастью, у нас прошел тихо, спокойно", - сказала она.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Досрочное голосование на региональных выборах в Запорожской области стартовало 31 августа.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
 
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