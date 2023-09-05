https://ria.ru/20230905/yaponiya-1894261318.html

Кремль ответил на протесты Токио из-за празднования Дня Победы над Японией

Кремль ответил на протесты Токио из-за празднования Дня Победы над Японией - РИА Новости, 05.09.2023

Кремль ответил на протесты Токио из-за празднования Дня Победы над Японией

Россия не может принимать во внимание протесты Японии в связи с празднованием Дня Победы над милитаристской Японией 3 сентября, речь идет о российской истории,... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T12:13

2023-09-05T12:13

2023-09-05T12:35

япония

токио

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия не может принимать во внимание протесты Японии в связи с празднованием Дня Победы над милитаристской Японией 3 сентября, речь идет о российской истории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Третье сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945). Ранее дата отмечалась как День окончания Второй мировой войны. Федеральный закон об изменении наименования Дня воинской славы был подписан президентом Владимиром Путиным 24 июня 2023 года. Новая формулировка отражает принцип исторической справедливости и является данью памяти советским солдатам и военачальникам, поставившим победную точку во Второй мировой войне."В данном случаем речь идёт о нашей истории и истории, которая абсолютно очевидна. Она должна быть очевидна и для Японии. Поэтому эти протесты мы, конечно, не можем принимать во внимание. Что касается наших праздничных дней, тем более мемориальных дней, которые касаются Второй мировой войны, то для нас это будет праздником навсегда", - заявил Песков журналистам на вопрос о том, как в Кремле относятся к протестам со стороны Японии, звучавшим после подписания президентом РФ соответствующего закона.Говоря о том, может ли этот день стать выходным, он ответил, что подобное определение "не входит в прерогативу администрации президента"."Поэтому здесь я ничего не могу сказать", - добавил Песков.Его также спросили, как президент отметил этот день, учитывая, что на сайте Кремля сообщений об этом нет."Каких-то мемориальных мероприятий не было запланировано у главы государства, поэтому и не было информации на сайте", - пояснил пресс-секретарь главы государства.

https://ria.ru/20230903/medvedev-1893895911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

япония, токио, россия, дмитрий песков, в мире