https://ria.ru/20230905/yanao-1894394887.html

Три ямальские школы станут центрами востоковедения

Три ямальские школы станут центрами востоковедения - РИА Новости, 05.09.2023

Три ямальские школы станут центрами востоковедения

Историю, культуру и языки стран Востока будут углубленно изучать в трех школах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T19:25

2023-09-05T19:25

2023-09-05T19:26

ямало-ненецкий автономный округ

россия

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

салехард

китай

дмитрий артюхов

институт стран азии и африки

мгу имени м. в. ломоносова

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САЛЕХАРД, 5 сен — РИА Новости. Историю, культуру и языки стран Востока будут углубленно изучать в трех школах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщила пресс-служба правительства региона. "Три ямальские школы станут центрами изучения истории, культуры и языков стран Востока. Сегодня в Салехарде состоялось подписание соглашения между Институтом стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, Обдорской гимназией Салехарда и гимназиями Нового Уренгоя и Ноябрьска. В рамках договоренности будут организованы стажировки в Китае на базе филиала МГУ в Шэньчжэне, участие ямальских детей в летнем лагере МГУ, совместные культуроведческие мероприятия и выездные семинары", — говорится в сообщении. Документ подписан в рамках регионального совещания педагогов. Мероприятие собрало более 250 представителей ямальской системы образования, органов местного самоуправления, министерства просвещения РФ, а также коллег из Донецкой Народной Республики и Китая. "На региональных совещаниях педагогов мы обсуждаем широкий круг вопросов, включая результаты итоговой аттестации и планы развития образовательной сферы. Очень важно понимать, как наилучшим образом организовать образовательный процесс", — приводятся в сообщении слова директора департамента образования ЯНАО Марины Кравец. Во время совещания состоялся ряд мероприятий, посвященных интеграции восточного направления в образовательную систему региона. Такую задачу поставил губернатор Дмитрий Артюхов в апреле 2023 года во время ежегодного послания. В России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. В дополнение на Ямале губернатор Дмитрий Артюхов объявил Год знаний. Во вторник на мероприятии специалисты сферы образования обсудили результаты программы-стажировки "Китайский вектор: традиции и инновации внедрения восточного дискурса в российскую школу", проведенной в августе этого года для 16 учителей Ямала. Успешную практику решено продолжить. В октябре-ноябре этого года учителя билингвальных классов ямальских школ отправятся на стажировку в Непал, уточняют власти.

https://ria.ru/20230824/muravlenko-1892044247.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230830/rosreestr-1893077410.html

россия

салехард

китай

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россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), салехард, китай, дмитрий артюхов, институт стран азии и африки, мгу имени м. в. ломоносова