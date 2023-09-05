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Три ямальские школы станут центрами востоковедения - РИА Новости, 05.09.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
19:25 05.09.2023 (обновлено: 19:26 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/yanao-1894394887.html
Три ямальские школы станут центрами востоковедения
Три ямальские школы станут центрами востоковедения - РИА Новости, 05.09.2023
Три ямальские школы станут центрами востоковедения
Историю, культуру и языки стран Востока будут углубленно изучать в трех школах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T19:25
2023-09-05T19:26
ямало-ненецкий автономный округ
россия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
салехард
китай
дмитрий артюхов
институт стран азии и африки
мгу имени м. в. ломоносова
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САЛЕХАРД, 5 сен — РИА Новости. Историю, культуру и языки стран Востока будут углубленно изучать в трех школах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщила пресс-служба правительства региона. "Три ямальские школы станут центрами изучения истории, культуры и языков стран Востока. Сегодня в Салехарде состоялось подписание соглашения между Институтом стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, Обдорской гимназией Салехарда и гимназиями Нового Уренгоя и Ноябрьска. В рамках договоренности будут организованы стажировки в Китае на базе филиала МГУ в Шэньчжэне, участие ямальских детей в летнем лагере МГУ, совместные культуроведческие мероприятия и выездные семинары", — говорится в сообщении. Документ подписан в рамках регионального совещания педагогов. Мероприятие собрало более 250 представителей ямальской системы образования, органов местного самоуправления, министерства просвещения РФ, а также коллег из Донецкой Народной Республики и Китая. "На региональных совещаниях педагогов мы обсуждаем широкий круг вопросов, включая результаты итоговой аттестации и планы развития образовательной сферы. Очень важно понимать, как наилучшим образом организовать образовательный процесс", — приводятся в сообщении слова директора департамента образования ЯНАО Марины Кравец. Во время совещания состоялся ряд мероприятий, посвященных интеграции восточного направления в образовательную систему региона. Такую задачу поставил губернатор Дмитрий Артюхов в апреле 2023 года во время ежегодного послания. В России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. В дополнение на Ямале губернатор Дмитрий Артюхов объявил Год знаний. Во вторник на мероприятии специалисты сферы образования обсудили результаты программы-стажировки "Китайский вектор: традиции и инновации внедрения восточного дискурса в российскую школу", проведенной в августе этого года для 16 учителей Ямала. Успешную практику решено продолжить. В октябре-ноябре этого года учителя билингвальных классов ямальских школ отправятся на стажировку в Непал, уточняют власти.
https://ria.ru/20230824/muravlenko-1892044247.html
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россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), салехард, китай, дмитрий артюхов, институт стран азии и африки, мгу имени м. в. ломоносова
Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Салехард, Китай, Дмитрий Артюхов, Институт стран Азии и Африки, МГУ имени М. В. Ломоносова
Три ямальские школы станут центрами востоковедения

Историю, культуру и языки Востока будут углубленно изучать в трех школах ЯНАО

© Правительство Ямало-Ненецкого автономного округаТри ямальские школы станут центрами изучения истории, культуры и языков стран Востока
Три ямальские школы станут центрами изучения истории, культуры и языков стран Востока
© Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Три ямальские школы станут центрами изучения истории, культуры и языков стран Востока
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 5 сен — РИА Новости. Историю, культуру и языки стран Востока будут углубленно изучать в трех школах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщила пресс-служба правительства региона.
"Три ямальские школы станут центрами изучения истории, культуры и языков стран Востока. Сегодня в Салехарде состоялось подписание соглашения между Институтом стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, Обдорской гимназией Салехарда и гимназиями Нового Уренгоя и Ноябрьска. В рамках договоренности будут организованы стажировки в Китае на базе филиала МГУ в Шэньчжэне, участие ямальских детей в летнем лагере МГУ, совместные культуроведческие мероприятия и выездные семинары", — говорится в сообщении.
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Документ подписан в рамках регионального совещания педагогов. Мероприятие собрало более 250 представителей ямальской системы образования, органов местного самоуправления, министерства просвещения РФ, а также коллег из Донецкой Народной Республики и Китая.
"На региональных совещаниях педагогов мы обсуждаем широкий круг вопросов, включая результаты итоговой аттестации и планы развития образовательной сферы. Очень важно понимать, как наилучшим образом организовать образовательный процесс", — приводятся в сообщении слова директора департамента образования ЯНАО Марины Кравец.
Во время совещания состоялся ряд мероприятий, посвященных интеграции восточного направления в образовательную систему региона. Такую задачу поставил губернатор Дмитрий Артюхов в апреле 2023 года во время ежегодного послания.
В России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. В дополнение на Ямале губернатор Дмитрий Артюхов объявил Год знаний. Во вторник на мероприятии специалисты сферы образования обсудили результаты программы-стажировки "Китайский вектор: традиции и инновации внедрения восточного дискурса в российскую школу", проведенной в августе этого года для 16 учителей Ямала. Успешную практику решено продолжить. В октябре-ноябре этого года учителя билингвальных классов ямальских школ отправятся на стажировку в Непал, уточняют власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округРоссияЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)СалехардКитайДмитрий АртюховИнститут стран Азии и АфрикиМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
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