https://ria.ru/20230905/vybory-1894217507.html

В Мосгоризбиркоме заявили, что допустят всех наблюдателей на выборы

В Мосгоризбиркоме заявили, что допустят всех наблюдателей на выборы - РИА Новости, 05.09.2023

В Мосгоризбиркоме заявили, что допустят всех наблюдателей на выборы

Все наблюдатели, которые получили право находиться на избирательных участках, будут допущены на выборы в Москве, сообщил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T07:22

2023-09-05T07:22

2023-09-05T07:22

политика

москва

новая москва

дмитрий реут

мосгоризбирком

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152343/87/1523438731_0:95:3304:1954_1920x0_80_0_0_ce70ddebc86dcd2f1b47c2b566084ba9.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Все наблюдатели, которые получили право находиться на избирательных участках, будут допущены на выборы в Москве, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. "Наблюдатели и все, кто имеет право находиться на избирательном участке, все будут допущены без каких-либо возражений и дополнительных условий. Партии сами набирают своих наблюдателей, и все зависит уже от ресурсов партий или кандидатов, которые также вправе назначить наблюдателей. Сколько партии или кандидаты, общественная палата направят наблюдателей, столько и будет допущено на участки", - сказал Реут. Он добавил, что недавно норма поменялась, и возможное число наблюдателей увеличилось: по три человека на каждый из дней голосования. "Понятно, что общие нормы сохранились, одновременно на участке вправе присутствовать только один наблюдатель, который представляет партию или кандидата, но они могут меняться в течение дня голосования. То есть всех, кого назначат в установленном порядке, всех пустим. С этим вопросом у нас никогда никаких проблем не было. Выборы – процесс открытый, нам нечего скрывать", - подчеркнул Реут. Выборы мэра Москвы и муниципальные в Новой Москве в этом году пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября.

https://ria.ru/20230905/vybory-1894215715.html

москва

новая москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, москва, новая москва, дмитрий реут , мосгоризбирком