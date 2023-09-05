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В Мосгоризбиркоме заявили, что допустят всех наблюдателей на выборы
В Мосгоризбиркоме заявили, что допустят всех наблюдателей на выборы - РИА Новости, 05.09.2023
В Мосгоризбиркоме заявили, что допустят всех наблюдателей на выборы
Все наблюдатели, которые получили право находиться на избирательных участках, будут допущены на выборы в Москве, сообщил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T07:22
2023-09-05T07:22
2023-09-05T07:22
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Все наблюдатели, которые получили право находиться на избирательных участках, будут допущены на выборы в Москве, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. "Наблюдатели и все, кто имеет право находиться на избирательном участке, все будут допущены без каких-либо возражений и дополнительных условий. Партии сами набирают своих наблюдателей, и все зависит уже от ресурсов партий или кандидатов, которые также вправе назначить наблюдателей. Сколько партии или кандидаты, общественная палата направят наблюдателей, столько и будет допущено на участки", - сказал Реут. Он добавил, что недавно норма поменялась, и возможное число наблюдателей увеличилось: по три человека на каждый из дней голосования. "Понятно, что общие нормы сохранились, одновременно на участке вправе присутствовать только один наблюдатель, который представляет партию или кандидата, но они могут меняться в течение дня голосования. То есть всех, кого назначат в установленном порядке, всех пустим. С этим вопросом у нас никогда никаких проблем не было. Выборы – процесс открытый, нам нечего скрывать", - подчеркнул Реут. Выборы мэра Москвы и муниципальные в Новой Москве в этом году пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября.
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политика, москва, новая москва, дмитрий реут , мосгоризбирком
Политика, Москва, Новая Москва, Дмитрий Реут , Мосгоризбирком
В Мосгоризбиркоме заявили, что допустят всех наблюдателей на выборы
Мосгоризбирком: все наблюдатели будут допущены на участки на выборах в Москве
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Все наблюдатели, которые получили право находиться на избирательных участках, будут допущены на выборы в Москве, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
«
"Наблюдатели и все, кто имеет право находиться на избирательном участке, все будут допущены без каких-либо возражений и дополнительных условий. Партии сами набирают своих наблюдателей, и все зависит уже от ресурсов партий или кандидатов, которые также вправе назначить наблюдателей. Сколько партии или кандидаты, общественная палата направят наблюдателей, столько и будет допущено на участки", - сказал Реут.
Он добавил, что недавно норма поменялась, и возможное число наблюдателей увеличилось: по три человека на каждый из дней голосования.
"Понятно, что общие нормы сохранились, одновременно на участке вправе присутствовать только один наблюдатель, который представляет партию или кандидата, но они могут меняться в течение дня голосования. То есть всех, кого назначат в установленном порядке, всех пустим. С этим вопросом у нас никогда никаких проблем не было. Выборы – процесс открытый, нам нечего скрывать", - подчеркнул Реут.
Выборы мэра Москвы и муниципальные в Новой Москве
в этом году пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября.
В Мосгоризбиркоме рассчитывают на большую явку на выборах мэра