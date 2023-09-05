Рейтинг@Mail.ru
В Мосгоризбиркоме заявили, что допустят всех наблюдателей на выборы - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:22 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/vybory-1894217507.html
В Мосгоризбиркоме заявили, что допустят всех наблюдателей на выборы
В Мосгоризбиркоме заявили, что допустят всех наблюдателей на выборы - РИА Новости, 05.09.2023
В Мосгоризбиркоме заявили, что допустят всех наблюдателей на выборы
Все наблюдатели, которые получили право находиться на избирательных участках, будут допущены на выборы в Москве, сообщил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T07:22
2023-09-05T07:22
политика
москва
новая москва
дмитрий реут
мосгоризбирком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152343/87/1523438731_0:95:3304:1954_1920x0_80_0_0_ce70ddebc86dcd2f1b47c2b566084ba9.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Все наблюдатели, которые получили право находиться на избирательных участках, будут допущены на выборы в Москве, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. "Наблюдатели и все, кто имеет право находиться на избирательном участке, все будут допущены без каких-либо возражений и дополнительных условий. Партии сами набирают своих наблюдателей, и все зависит уже от ресурсов партий или кандидатов, которые также вправе назначить наблюдателей. Сколько партии или кандидаты, общественная палата направят наблюдателей, столько и будет допущено на участки", - сказал Реут. Он добавил, что недавно норма поменялась, и возможное число наблюдателей увеличилось: по три человека на каждый из дней голосования. "Понятно, что общие нормы сохранились, одновременно на участке вправе присутствовать только один наблюдатель, который представляет партию или кандидата, но они могут меняться в течение дня голосования. То есть всех, кого назначат в установленном порядке, всех пустим. С этим вопросом у нас никогда никаких проблем не было. Выборы – процесс открытый, нам нечего скрывать", - подчеркнул Реут. Выборы мэра Москвы и муниципальные в Новой Москве в этом году пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября.
https://ria.ru/20230905/vybory-1894215715.html
москва
новая москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152343/87/1523438731_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_be17ada38a1b90a17cb962ca519e8c6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, москва, новая москва, дмитрий реут , мосгоризбирком
Политика, Москва, Новая Москва, Дмитрий Реут , Мосгоризбирком
В Мосгоризбиркоме заявили, что допустят всех наблюдателей на выборы

Мосгоризбирком: все наблюдатели будут допущены на участки на выборах в Москве

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Московская городская избирательная комиссия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Все наблюдатели, которые получили право находиться на избирательных участках, будут допущены на выборы в Москве, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
«
"Наблюдатели и все, кто имеет право находиться на избирательном участке, все будут допущены без каких-либо возражений и дополнительных условий. Партии сами набирают своих наблюдателей, и все зависит уже от ресурсов партий или кандидатов, которые также вправе назначить наблюдателей. Сколько партии или кандидаты, общественная палата направят наблюдателей, столько и будет допущено на участки", - сказал Реут.
Он добавил, что недавно норма поменялась, и возможное число наблюдателей увеличилось: по три человека на каждый из дней голосования.
"Понятно, что общие нормы сохранились, одновременно на участке вправе присутствовать только один наблюдатель, который представляет партию или кандидата, но они могут меняться в течение дня голосования. То есть всех, кого назначат в установленном порядке, всех пустим. С этим вопросом у нас никогда никаких проблем не было. Выборы – процесс открытый, нам нечего скрывать", - подчеркнул Реут.
Выборы мэра Москвы и муниципальные в Новой Москве в этом году пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября.
Здание Мосгоризбиркома - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
В Мосгоризбиркоме рассчитывают на большую явку на выборах мэра
06:21
 
ПолитикаМоскваНовая МоскваДмитрий РеутМосгоризбирком
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала