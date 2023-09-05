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ВС России за месяц поразили 34 командных пункта ВСУ, заявил Шойгу
ВС России за месяц поразили 34 командных пункта ВСУ, заявил Шойгу - РИА Новости, 05.09.2023
ВС России за месяц поразили 34 командных пункта ВСУ, заявил Шойгу
За прошедший месяц российскими высокоточными ракетными ударами поражены 34 командных пункта войск Украины оперативно-тактического звена управления, сообщил во... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:58
2023-09-05T11:58
2023-09-05T12:01
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. За прошедший месяц российскими высокоточными ракетными ударами поражены 34 командных пункта войск Украины оперативно-тактического звена управления, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."Российские Вооруженные силы высокоточными ударами продолжают уничтожать военную инфраструктуру Украины. Только за прошедший месяц поражены 34 командных пункта вооруженных сил Украины оперативно-тактического звена управления", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
ВС России за месяц поразили 34 командных пункта ВСУ, заявил Шойгу
Шойгу: ВС России за месяц поразили ракетными ударами 34 командных пункта ВСУ