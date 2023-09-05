https://ria.ru/20230905/vizit-1894248576.html

В Сеуле заявили, что следят за данными о визите Ким Чен Ына в Россию

В Сеуле заявили, что следят за данными о визите Ким Чен Ына в Россию - РИА Новости, 05.09.2023

В Сеуле заявили, что следят за данными о визите Ким Чен Ына в Россию

Южнокорейские власти внимательно следят на российско-северокорейскими обменами и рассчитывают, что они будут вносить вклад в мир и стабильность на Корейском... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T11:29

2023-09-05T11:29

2023-09-05T11:29

россия

южная корея

владивосток

ким чен ын

владимир путин

ким чен ир

дальневосточный федеральный университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155315/43/1553154311_0:186:2877:1805_1920x0_80_0_0_db92ae6829037da0d1c064eaa8b76283.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Южнокорейские власти внимательно следят на российско-северокорейскими обменами и рассчитывают, что они будут вносить вклад в мир и стабильность на Корейском полуострове, заявили в МИД Республики Корея в ответ на просьбу прокомментировать информацию СМИ о готовящемся визите лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ. "Наше правительство внимательно следит за ситуацией на Корейском полуострове, включая гуманитарные обмены между Северной Кореей и Россией. По поводу последних тенденций, связанных с Северной Кореей, мы ведем плотное общение по линии компетентных органов Южной Кореи и США", - заявил в ходе брифинга представитель МИД. При этом официальный представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что все члены ООН должны соблюдать резолюции Совета безопасности, включая запрещающие торговлю оружием с КНДР. Американская газета New York Times накануне написала со ссылкой на неназванных чиновников из США и других стран, что Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. По утверждению газеты, визит якобы запланирован для обсуждения "возможности поставок России большего количества вооружений" и другого военного сотрудничества. Источники газеты предположили, что Ким Чен Ын может принять участие в Восточном экономическом форуме, посетить место швартовки кораблей Тихоокеанского флота России, а также доехать на своем бронепоезде до космодрома "Восточный" и даже совершить поездку до Москвы, как его отец Ким Чен Ир. Предыдущий лидер Северной Кореи совершил свой первый визит в Россию в официальном качестве в июле-августе 2001 года. Тогда он проехал на своем бронепоезде через всю Россию, проведя в Москве саммит с российским президентом Владимиром Путиным и посетив Санкт-Петербург. В августе 2002 года состоялась его поездка по Дальнему Востоку, в ходе которой он посетил Хабаровск и вновь встретился с российским президентом во Владивостоке. Последняя его поездка прошла в конце августа 2011 года, тогда саммит с президентом Дмитрием Медведевым прошел в Улан-Удэ, до которого Ким Чен Ир также добирался на личном поезде. Первый визит в Россию Ким Чен Ына состоялся в апреле 2019 года. В качестве средства транспорта он по традиции избрал бронепоезд, но ограничился посещением Владивостока, где на территории Дальневосточного федерального университета, являющегося также главной площадкой Восточного экономического форума, и прошла его встреча с российским президентом. Местные власти в администрации Хасанского округа и пограничного поселка Хасан, где расположен Дом российско-корейской дружбы, посещавшийся Ким Чен Ыном по дороге во Владивосток, рассказали РИА Новости, что пока официальных распоряжений о подготовке ко встрече лидера Северной Кореи не поступало. Там также напомнили, что встречали Ким Чен Ына в 2019 году, однако еще накануне данные о его приезде не афишировались. VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230905/ssha-1894206274.html

https://ria.ru/20230904/ucheniya-1894138814.html

россия

южная корея

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, южная корея, владивосток, ким чен ын, владимир путин, ким чен ир, дальневосточный федеральный университет