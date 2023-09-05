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В Сеуле заявили, что следят за данными о визите Ким Чен Ына в Россию - РИА Новости, 05.09.2023
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11:29 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/vizit-1894248576.html
В Сеуле заявили, что следят за данными о визите Ким Чен Ына в Россию
В Сеуле заявили, что следят за данными о визите Ким Чен Ына в Россию - РИА Новости, 05.09.2023
В Сеуле заявили, что следят за данными о визите Ким Чен Ына в Россию
Южнокорейские власти внимательно следят на российско-северокорейскими обменами и рассчитывают, что они будут вносить вклад в мир и стабильность на Корейском... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:29
2023-09-05T11:29
россия
южная корея
владивосток
ким чен ын
владимир путин
ким чен ир
дальневосточный федеральный университет
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Южнокорейские власти внимательно следят на российско-северокорейскими обменами и рассчитывают, что они будут вносить вклад в мир и стабильность на Корейском полуострове, заявили в МИД Республики Корея в ответ на просьбу прокомментировать информацию СМИ о готовящемся визите лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ. "Наше правительство внимательно следит за ситуацией на Корейском полуострове, включая гуманитарные обмены между Северной Кореей и Россией. По поводу последних тенденций, связанных с Северной Кореей, мы ведем плотное общение по линии компетентных органов Южной Кореи и США", - заявил в ходе брифинга представитель МИД. При этом официальный представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что все члены ООН должны соблюдать резолюции Совета безопасности, включая запрещающие торговлю оружием с КНДР. Американская газета New York Times накануне написала со ссылкой на неназванных чиновников из США и других стран, что Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. По утверждению газеты, визит якобы запланирован для обсуждения "возможности поставок России большего количества вооружений" и другого военного сотрудничества. Источники газеты предположили, что Ким Чен Ын может принять участие в Восточном экономическом форуме, посетить место швартовки кораблей Тихоокеанского флота России, а также доехать на своем бронепоезде до космодрома "Восточный" и даже совершить поездку до Москвы, как его отец Ким Чен Ир. Предыдущий лидер Северной Кореи совершил свой первый визит в Россию в официальном качестве в июле-августе 2001 года. Тогда он проехал на своем бронепоезде через всю Россию, проведя в Москве саммит с российским президентом Владимиром Путиным и посетив Санкт-Петербург. В августе 2002 года состоялась его поездка по Дальнему Востоку, в ходе которой он посетил Хабаровск и вновь встретился с российским президентом во Владивостоке. Последняя его поездка прошла в конце августа 2011 года, тогда саммит с президентом Дмитрием Медведевым прошел в Улан-Удэ, до которого Ким Чен Ир также добирался на личном поезде. Первый визит в Россию Ким Чен Ына состоялся в апреле 2019 года. В качестве средства транспорта он по традиции избрал бронепоезд, но ограничился посещением Владивостока, где на территории Дальневосточного федерального университета, являющегося также главной площадкой Восточного экономического форума, и прошла его встреча с российским президентом. Местные власти в администрации Хасанского округа и пограничного поселка Хасан, где расположен Дом российско-корейской дружбы, посещавшийся Ким Чен Ыном по дороге во Владивосток, рассказали РИА Новости, что пока официальных распоряжений о подготовке ко встрече лидера Северной Кореи не поступало. Там также напомнили, что встречали Ким Чен Ына в 2019 году, однако еще накануне данные о его приезде не афишировались. VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230905/ssha-1894206274.html
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южная корея
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РИА Новости
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россия, южная корея, владивосток, ким чен ын, владимир путин, ким чен ир, дальневосточный федеральный университет
Россия, Южная Корея, Владивосток, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Ким Чен Ир, Дальневосточный федеральный университет
В Сеуле заявили, что следят за данными о визите Ким Чен Ына в Россию

МИД Южной Кореи: Сеул следит за данными о возможном визите Ким Чен Ына в Россию

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время официальной церемонии встречи на острове Русский
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время официальной церемонии встречи на острове Русский - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время официальной церемонии встречи на острове Русский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Южнокорейские власти внимательно следят на российско-северокорейскими обменами и рассчитывают, что они будут вносить вклад в мир и стабильность на Корейском полуострове, заявили в МИД Республики Корея в ответ на просьбу прокомментировать информацию СМИ о готовящемся визите лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ.
"Наше правительство внимательно следит за ситуацией на Корейском полуострове, включая гуманитарные обмены между Северной Кореей и Россией. По поводу последних тенденций, связанных с Северной Кореей, мы ведем плотное общение по линии компетентных органов Южной Кореи и США", - заявил в ходе брифинга представитель МИД.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
В США ожидают переговоров России и КНДР по оружию
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При этом официальный представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что все члены ООН должны соблюдать резолюции Совета безопасности, включая запрещающие торговлю оружием с КНДР.
Американская газета New York Times накануне написала со ссылкой на неназванных чиновников из США и других стран, что Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. По утверждению газеты, визит якобы запланирован для обсуждения "возможности поставок России большего количества вооружений" и другого военного сотрудничества.
Источники газеты предположили, что Ким Чен Ын может принять участие в Восточном экономическом форуме, посетить место швартовки кораблей Тихоокеанского флота России, а также доехать на своем бронепоезде до космодрома "Восточный" и даже совершить поездку до Москвы, как его отец Ким Чен Ир.
Предыдущий лидер Северной Кореи совершил свой первый визит в Россию в официальном качестве в июле-августе 2001 года. Тогда он проехал на своем бронепоезде через всю Россию, проведя в Москве саммит с российским президентом Владимиром Путиным и посетив Санкт-Петербург. В августе 2002 года состоялась его поездка по Дальнему Востоку, в ходе которой он посетил Хабаровск и вновь встретился с российским президентом во Владивостоке. Последняя его поездка прошла в конце августа 2011 года, тогда саммит с президентом Дмитрием Медведевым прошел в Улан-Удэ, до которого Ким Чен Ир также добирался на личном поезде.
Первый визит в Россию Ким Чен Ына состоялся в апреле 2019 года. В качестве средства транспорта он по традиции избрал бронепоезд, но ограничился посещением Владивостока, где на территории Дальневосточного федерального университета, являющегося также главной площадкой Восточного экономического форума, и прошла его встреча с российским президентом.
Местные власти в администрации Хасанского округа и пограничного поселка Хасан, где расположен Дом российско-корейской дружбы, посещавшийся Ким Чен Ыном по дороге во Владивосток, рассказали РИА Новости, что пока официальных распоряжений о подготовке ко встрече лидера Северной Кореи не поступало. Там также напомнили, что встречали Ким Чен Ына в 2019 году, однако еще накануне данные о его приезде не афишировались.
VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РоссияЮжная КореяВладивостокКим Чен ЫнВладимир ПутинКим Чен ИрДальневосточный федеральный университет
 
 
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