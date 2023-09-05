https://ria.ru/20230905/vizit-1894216067.html

"Слишком поздно". В Сети высмеяли заявление Зеленского о посещении Донбасса

"Слишком поздно". В Сети высмеяли заявление Зеленского о посещении Донбасса - РИА Новости, 05.09.2023

"Слишком поздно". В Сети высмеяли заявление Зеленского о посещении Донбасса

Пользователи соцсети X негативно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о посещении позиций ВСУ на подконтрольной Киеву территории... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T06:57

2023-09-05T06:57

2023-09-05T08:59

в мире

украина

киев

донецкая народная республика

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о посещении позиций ВСУ на подконтрольной Киеву территории ДНР."Будет слишком поздно, когда ты поймешь, что тебе никогда не выиграть", — написал Guido Crosetto Ministro della Difesa parody."Он там выступал для солдат?" — пошутил Emperor."Парень, тебе нужно на фронт", — прокомментировал SIRKR."У киевского режима нет никаких территорий. Они отняли все у России и должны ей их вернуть", — отметил richard zygocki."Когда ты вернешь всех украинских мужчин, прячущихся в Европе, домой?" — спросил Seanie4you.Минувшей ночью офис президента Украины заявил, что Зеленский весь день провел на позициях ВСУ на временно подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики и на Запорожском направлении. Там он заслушал доклады о ситуации на фронте и о материально-техническом обеспечении. По информации офиса, военные жалуются на нехватку дронов и антидроновых средств, некоторых типов боеприпасов и недостаточное комплектование подразделений личным составом.

https://ria.ru/20230905/lozh-1894214860.html

https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894146902.html

украина

киев

донецкая народная республика

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в мире, украина, киев, донецкая народная республика, владимир зеленский, вооруженные силы украины