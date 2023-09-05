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"Слишком поздно". В Сети высмеяли заявление Зеленского о посещении Донбасса - РИА Новости, 05.09.2023
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06:57 05.09.2023 (обновлено: 08:59 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/vizit-1894216067.html
"Слишком поздно". В Сети высмеяли заявление Зеленского о посещении Донбасса
"Слишком поздно". В Сети высмеяли заявление Зеленского о посещении Донбасса - РИА Новости, 05.09.2023
"Слишком поздно". В Сети высмеяли заявление Зеленского о посещении Донбасса
Пользователи соцсети X негативно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о посещении позиций ВСУ на подконтрольной Киеву территории... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T06:57
2023-09-05T08:59
в мире
украина
киев
донецкая народная республика
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о посещении позиций ВСУ на подконтрольной Киеву территории ДНР.&quot;Будет слишком поздно, когда ты поймешь, что тебе никогда не выиграть&quot;, — написал Guido Crosetto Ministro della Difesa parody."Он там выступал для солдат?" — пошутил Emperor."Парень, тебе нужно на фронт", — прокомментировал SIRKR."У киевского режима нет никаких территорий. Они отняли все у России и должны ей их вернуть", — отметил richard zygocki."Когда ты вернешь всех украинских мужчин, прячущихся в Европе, домой?" — спросил Seanie4you.Минувшей ночью офис президента Украины заявил, что Зеленский весь день провел на позициях ВСУ на временно подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики и на Запорожском направлении. Там он заслушал доклады о ситуации на фронте и о материально-техническом обеспечении. По информации офиса, военные жалуются на нехватку дронов и антидроновых средств, некоторых типов боеприпасов и недостаточное комплектование подразделений личным составом.
https://ria.ru/20230905/lozh-1894214860.html
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украина
киев
донецкая народная республика
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в мире, украина, киев, донецкая народная республика, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

"Слишком поздно". В Сети высмеяли заявление Зеленского о посещении Донбасса

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о посещении позиций ВСУ на подконтрольной Киеву территории ДНР.
«

"Будет слишком поздно, когда ты поймешь, что тебе никогда не выиграть", — написал Guido Crosetto Ministro della Difesa parody.

"Он там выступал для солдат?" — пошутил Emperor.
"Парень, тебе нужно на фронт", — прокомментировал SIRKR.
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"У киевского режима нет никаких территорий. Они отняли все у России и должны ей их вернуть", — отметил richard zygocki.
"Когда ты вернешь всех украинских мужчин, прячущихся в Европе, домой?" — спросил Seanie4you.
Минувшей ночью офис президента Украины заявил, что Зеленский весь день провел на позициях ВСУ на временно подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики и на Запорожском направлении. Там он заслушал доклады о ситуации на фронте и о материально-техническом обеспечении. По информации офиса, военные жалуются на нехватку дронов и антидроновых средств, некоторых типов боеприпасов и недостаточное комплектование подразделений личным составом.
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В миреУкраинаКиевДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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