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Начало судебного процесса в США по делу россиянина Винника могут отложить - РИА Новости, 05.09.2023
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20:23 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/vinnik-1894404267.html
Начало судебного процесса в США по делу россиянина Винника могут отложить
Начало судебного процесса в США по делу россиянина Винника могут отложить - РИА Новости, 05.09.2023
Начало судебного процесса в США по делу россиянина Винника могут отложить
Запланированное американским судом на февраль будущего года начало процесса по делу россиянина Александра Винника может быть перенесено на более позднее время,... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T20:23
2023-09-05T20:23
в мире
греция
сша
александр винник
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Запланированное американским судом на февраль будущего года начало процесса по делу россиянина Александра Винника может быть перенесено на более позднее время, сообщил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух. "Суд был запланирован, но, поскольку мы только начали работу с этим делом, скорее всего мы будем переносить его", - сказал РИА Новости адвокат. О том, что Бух вошел в команду защиты Винника стало известно в августе. По словам Буха, новая дата, как и сама заявка юристов о перенесении сроков начала процесса пока не получили одобрения. "Мы еще работаем над сроками, но есть большая вероятность, что нам понадобится отсрочка и я считаю, что процесс в феврале будет перенесен, по крайней мере мы просим об этом, но решение принимает судья", - сказал адвокат. По его оценке, дело в отношении Винника - одно из крупнейших в сфере киберпреступности в истории. Комментируя потенциальную возможность обмена его подзащитного, адвокат подчеркнул, что Александр Винник - "очень простой человек, ничего не имеющий с российскими властями и чиновниками". "Однако, если по какой-то причине мой клиент станет предметом какого-либо предложения (по обмену - ред.) со стороны российского правительства с тем, чтобы избежать суда, конечно, мы будем более чем счастливы использовать любую возможность с тем, чтобы он избежал суда и вероятность более долгого срока в США", - сказал защитник. "Конечно, мы хотим, чтобы он был на свободе как можно быстрее", - сказал Бух. Винника, которого в прошлом году экстрадировали из Греции, в США обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто 4 миллиарда долларов. В случае признания виновным россиянину грозит 55 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20230731/prigovor-1887484229.html
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в мире, греция, сша, александр винник
В мире, Греция, США, Александр Винник
Начало судебного процесса в США по делу россиянина Винника могут отложить

Адвокат: начало судебного процесса в США по делу Винника могут отложить

© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Запланированное американским судом на февраль будущего года начало процесса по делу россиянина Александра Винника может быть перенесено на более позднее время, сообщил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух.
"Суд был запланирован, но, поскольку мы только начали работу с этим делом, скорее всего мы будем переносить его", - сказал РИА Новости адвокат. О том, что Бух вошел в команду защиты Винника стало известно в августе. По словам Буха, новая дата, как и сама заявка юристов о перенесении сроков начала процесса пока не получили одобрения.
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"Мы еще работаем над сроками, но есть большая вероятность, что нам понадобится отсрочка и я считаю, что процесс в феврале будет перенесен, по крайней мере мы просим об этом, но решение принимает судья", - сказал адвокат.
По его оценке, дело в отношении Винника - одно из крупнейших в сфере киберпреступности в истории.
Комментируя потенциальную возможность обмена его подзащитного, адвокат подчеркнул, что Александр Винник - "очень простой человек, ничего не имеющий с российскими властями и чиновниками". "Однако, если по какой-то причине мой клиент станет предметом какого-либо предложения (по обмену - ред.) со стороны российского правительства с тем, чтобы избежать суда, конечно, мы будем более чем счастливы использовать любую возможность с тем, чтобы он избежал суда и вероятность более долгого срока в США", - сказал защитник. "Конечно, мы хотим, чтобы он был на свободе как можно быстрее", - сказал Бух.
Винника, которого в прошлом году экстрадировали из Греции, в США обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто 4 миллиарда долларов. В случае признания виновным россиянину грозит 55 лет тюрьмы.
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