Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о возможной передаче Якутии акций Жатайской судоверфи - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/verf-1894390590.html
Путин заявил о возможной передаче Якутии акций Жатайской судоверфи
Путин заявил о возможной передаче Якутии акций Жатайской судоверфи - РИА Новости, 05.09.2023
Путин заявил о возможной передаче Якутии акций Жатайской судоверфи
Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности передачи федерального пакета акций Жатайской судостроительной верфи в собственность Якутии, с условием... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T19:04
2023-09-05T19:04
экономика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571849807_0:59:1126:692_1920x0_80_0_0_b0f347e5ad208f7cf5117afdbc6089f9.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности передачи федерального пакета акций Жатайской судостроительной верфи в собственность Якутии, с условием завершения регионом реконструкции верфи. "По Жатайской судоверфи - я прошу коллег из правительства совместно с руководством Якутии принять меры по завершению первого этапа ее модернизации и при необходимости рассмотреть возможность передачи федерального пакета акций этого предприятия в собственность региона", - заявил Путин во вторник на совещании по реализации программы развития дальневосточных городов. "Сейчас только что мы обсуждали это с вице-премьером, с руководителем региона. Если все с этим согласны, нужно делать. Только на берегу нужно договориться о том, как это будут делать. Безусловно, в случае такого решения на республику должна быть возложена и ответственность за завершение реконструкции верфи", - подчеркнул президент РФ.
https://rsport.ria.ru/20230905/putin-1894373979.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571849807_63:0:1063:750_1920x0_80_0_0_cd75db14cc4e2bd59556e86b1acceb2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о возможной передаче Якутии акций Жатайской судоверфи

Путин заявил о возможной передаче Якутии акций Жатайской судостроительной верфи

© Фото : ВМФ РФВерфь
Верфь - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : ВМФ РФ
Верфь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности передачи федерального пакета акций Жатайской судостроительной верфи в собственность Якутии, с условием завершения регионом реконструкции верфи.
"По Жатайской судоверфи - я прошу коллег из правительства совместно с руководством Якутии принять меры по завершению первого этапа ее модернизации и при необходимости рассмотреть возможность передачи федерального пакета акций этого предприятия в собственность региона", - заявил Путин во вторник на совещании по реализации программы развития дальневосточных городов.
"Сейчас только что мы обсуждали это с вице-премьером, с руководителем региона. Если все с этим согласны, нужно делать. Только на берегу нужно договориться о том, как это будут делать. Безусловно, в случае такого решения на республику должна быть возложена и ответственность за завершение реконструкции верфи", - подчеркнул президент РФ.
Кузбасс встречает эстафету огня II зимних Международных спортивных игр Дети Азии - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Глава Якутии пригласил Путина на открытие игр "Дети Азии"
Вчера, 18:06
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала