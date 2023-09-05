https://ria.ru/20230905/verf-1894390590.html

Путин заявил о возможной передаче Якутии акций Жатайской судоверфи

Путин заявил о возможной передаче Якутии акций Жатайской судоверфи - РИА Новости, 05.09.2023

Путин заявил о возможной передаче Якутии акций Жатайской судоверфи

Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности передачи федерального пакета акций Жатайской судостроительной верфи в собственность Якутии, с условием... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T19:04

2023-09-05T19:04

2023-09-05T19:04

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности передачи федерального пакета акций Жатайской судостроительной верфи в собственность Якутии, с условием завершения регионом реконструкции верфи. "По Жатайской судоверфи - я прошу коллег из правительства совместно с руководством Якутии принять меры по завершению первого этапа ее модернизации и при необходимости рассмотреть возможность передачи федерального пакета акций этого предприятия в собственность региона", - заявил Путин во вторник на совещании по реализации программы развития дальневосточных городов. "Сейчас только что мы обсуждали это с вице-премьером, с руководителем региона. Если все с этим согласны, нужно делать. Только на берегу нужно договориться о том, как это будут делать. Безусловно, в случае такого решения на республику должна быть возложена и ответственность за завершение реконструкции верфи", - подчеркнул президент РФ.

https://rsport.ria.ru/20230905/putin-1894373979.html

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экономика, россия, владимир путин