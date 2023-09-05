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Украину ежедневно пытаются незаконно покинуть до 30 человек
Украину ежедневно пытаются незаконно покинуть до 30 человек - РИА Новости, 05.09.2023
Украину ежедневно пытаются незаконно покинуть до 30 человек
Украинские пограничники ежедневно задерживают около 20-30 человек, пытающихся незаконно покинуть страну, большинство из них мужчины призывного возраста, сообщил РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T19:43
2023-09-05T19:43
2023-09-05T19:52
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украинские пограничники ежедневно задерживают около 20-30 человек, пытающихся незаконно покинуть страну, большинство из них мужчины призывного возраста, сообщил во вторник представитель украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко. "В среднем около 20-30 человек наши пограничные наряды задерживают за попытку незаконного пересечения государственной границы. И здесь речь идет больше о мужчинах-украинцах в возрасте от 18 до 60 лет, ведь для этой категории граждан ограничен выезд за пределы страны, кроме тех условий, которые прописаны в правилах пересечения государственной границы, утвержденных постановлением правительства", - приводит слова Демченко украинское агентство УНН. Чиновник уточнил, что больше всего нарушителей задерживают на границе с Румынией и Молдавией вне пунктов пропуска. По его словам, всего с 24 февраля 2022 года пограничными нарядами задержано около 14 600 человек, которые пытались незаконно выехать с Украины. Кроме того, как сообщил Демченко, фиксируются незаконные попытки пересечения границы и на пунктах пропуска, около 6 200 человек пытались покинуть страну по поддельным документам. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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украина, румыния, молдавия, владимир зеленский
Украина, Румыния, Молдавия, Владимир Зеленский
Украину ежедневно пытаются незаконно покинуть до 30 человек
Погранслужба Украины: страну ежедневно пытаются незаконно покинуть 20-30 человек