https://ria.ru/20230905/ukraina-1894359014.html

МИД прокомментировал применение Украиной австралийских беспилотников

МИД прокомментировал применение Украиной австралийских беспилотников - РИА Новости, 05.09.2023

МИД прокомментировал применение Украиной австралийских беспилотников

Власти Австралии стремятся скрыть от сограждан "незавидные обстоятельства", указывающие на все большее втягивание страны в конфликт на Украине, заявили в МИД... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T17:32

2023-09-05T17:32

2023-09-05T17:32

специальная военная операция на украине

россия

австралия

киев

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Власти Австралии стремятся скрыть от сограждан "незавидные обстоятельства", указывающие на все большее втягивание страны в конфликт на Украине, заявили в МИД России, комментируя ситуацию вокруг применения Киевом австралийских беспилотников. "Правительство (премьер-министра Австралии) Энтони Альбанезе, верное русофобским установкам "коллективного Запада", с энтузиазмом вносит свою лепту в антироссийскую кампанию, режиссируемую из Вашингтона. Тем не менее, осознавая, что далеко не все австралийцы согласны с таким курсом, противоречащим национальным интересам их страны, политики и чиновники всеми правдами и неправдами стремятся скрыть от общественного мнения и простых избирателей незавидные обстоятельства, указывающие на все большее втягивание Австралии в конфликт на Украине", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства. "Полагаем, что официальной Канберре, изымающей средства из национального бюджета для финансирования националистического режима в Киеве, следует задуматься над тем, что ее украинские контрагенты готовы использовать любые средства для дальнейшего разжигания войны, нанесения ударов по мирному населению", - добавили в МИД РФ.

https://ria.ru/20230903/finansirovanie-1893960006.html

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россия, австралия, киев