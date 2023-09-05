https://ria.ru/20230905/ukraina-1894359014.html
МИД прокомментировал применение Украиной австралийских беспилотников
МИД прокомментировал применение Украиной австралийских беспилотников - РИА Новости, 05.09.2023
МИД прокомментировал применение Украиной австралийских беспилотников
Власти Австралии стремятся скрыть от сограждан "незавидные обстоятельства", указывающие на все большее втягивание страны в конфликт на Украине, заявили в МИД... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T17:32
2023-09-05T17:32
2023-09-05T17:32
специальная военная операция на украине
россия
австралия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Власти Австралии стремятся скрыть от сограждан "незавидные обстоятельства", указывающие на все большее втягивание страны в конфликт на Украине, заявили в МИД России, комментируя ситуацию вокруг применения Киевом австралийских беспилотников. "Правительство (премьер-министра Австралии) Энтони Альбанезе, верное русофобским установкам "коллективного Запада", с энтузиазмом вносит свою лепту в антироссийскую кампанию, режиссируемую из Вашингтона. Тем не менее, осознавая, что далеко не все австралийцы согласны с таким курсом, противоречащим национальным интересам их страны, политики и чиновники всеми правдами и неправдами стремятся скрыть от общественного мнения и простых избирателей незавидные обстоятельства, указывающие на все большее втягивание Австралии в конфликт на Украине", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства. "Полагаем, что официальной Канберре, изымающей средства из национального бюджета для финансирования националистического режима в Киеве, следует задуматься над тем, что ее украинские контрагенты готовы использовать любые средства для дальнейшего разжигания войны, нанесения ударов по мирному населению", - добавили в МИД РФ.
https://ria.ru/20230903/finansirovanie-1893960006.html
россия
австралия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_145:0:1946:1351_1920x0_80_0_0_b573aa9955e8dc817f1cad8a1d62b7e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, австралия, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Австралия, Киев
МИД прокомментировал применение Украиной австралийских беспилотников
МИД: власти хотят скрыть от жителей Австралии втягивание в конфликт на Украине