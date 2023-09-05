https://ria.ru/20230905/ukraina-1894296433.html

Вашингтон в ярости. Украине сообщили тревожные новости

Вашингтон в ярости. Украине сообщили тревожные новости - РИА Новости, 05.09.2023

Вашингтон в ярости. Украине сообщили тревожные новости

США все больше разочаровываются в том, как ВСУ ведут контрнаступление, пишет София Анкель для издания Business Insider. "Украинские командиры делят силы поровну РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:25

2023-09-05T14:25

2023-09-05T14:25

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

сша

владимир путин

нато

киев

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. США все больше разочаровываются в том, как ВСУ ведут контрнаступление, пишет София Анкель для издания Business Insider. "Украинские командиры делят силы поровну между востоком и югом страны, в то время как им следовало бы больше консолидировать их на юге, считают чиновники из США. Они призывают Украину пробиваться через обширные российские минные поля, даже если при этом придется нести большие потери", — говорится в публикации.По словам Анкель, американские официальные лица начали выражать сомнения в правильности действий Киева. Это, в свою очередь, может привести к тому, что поддержка Украины уменьшится и контрнаступление окажется под угрозой, добавляет автор. На этом фоне все чаще раздаются голоса, что Киеву, возможно, пора начать переговоры с Россией, говорится в статье. "Отсутствие прогресса на Украине в течение последних двух месяцев, напротив, должно послужить тревожным сигналом для западных лидеров. Их сегодняшняя реакция определит геополитический ландшафт на десятилетия вперед", — резюмировалось в материале. Украина уже три месяца ведет наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУПолный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230905/ukraina-1894274618.html

https://ria.ru/20230905/nato-1894245296.html

украина

сша

киев

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в мире, вооруженные силы украины, украина, сша, владимир путин, нато, киев