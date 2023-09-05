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HRW: США не раскрыли детали о поставляемых ВСУ кассетных боеприпасах - РИА Новости, 05.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:05 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/ukraina-1894292203.html
HRW: США не раскрыли детали о поставляемых ВСУ кассетных боеприпасах
HRW: США не раскрыли детали о поставляемых ВСУ кассетных боеприпасах - РИА Новости, 05.09.2023
HRW: США не раскрыли детали о поставляемых ВСУ кассетных боеприпасах
США до сих пор не предоставили никаких подробностей ни о типе поставленных Украине кассетных боеприпасов, ни об условиях их передачи, заявила РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:05
2023-09-05T14:05
специальная военная операция на украине
сша
украина
human rights watch
в мире
вооруженные силы украины
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ЖЕНЕВА, 5 сен - РИА Новости. США до сих пор не предоставили никаких подробностей ни о типе поставленных Украине кассетных боеприпасов, ни об условиях их передачи, заявила РИА Новости директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Мэри Уорхэм. "У нас до сих пор нет полной информации о точных типах кассетных боеприпасов, которые передают США (на Украину - ред.). Это важно, потому что мы не можем сказать, каковы их масштабы, какова вероятность того, что они не взорвутся. Мы не знаем, сколько было передано, период времени, в течение которого они передаются, когда закончатся передачи и как они доставляются на Украину. Доставляют ли они их с военных баз на территории европейской страны или они были переброшены через воздушное пространство территорий стран-участниц договора (Оттавский договор о запрещении кассетных боеприпасов – ред.)?" - сказала она. Уорхэм добавила, что, даже в случае получения ответов на эти вопросы, передача США кассетных боеприпасов Украине остается "неприемлемой", ставя под угрозу жизни мирных жителей. "Подавляющее большинство жертв кассетных боеприпасов - гражданские лица, и, к сожалению, на долю детей приходится 70% жертв от остатков кассетных боеприпасов, а не столько от нападений, которые нам труднее задокументировать... Мы категорически выступали против передачи кассетных боеприпасов Украине", - подчеркнула представитель HRW. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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сша, украина, human rights watch, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Human Rights Watch, В мире, Вооруженные силы Украины
HRW: США не раскрыли детали о поставляемых ВСУ кассетных боеприпасах

HRW: Вашингтон не сообщил, какой тип кассетных боеприпасов поставляет Киеву

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 5 сен - РИА Новости. США до сих пор не предоставили никаких подробностей ни о типе поставленных Украине кассетных боеприпасов, ни об условиях их передачи, заявила РИА Новости директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Мэри Уорхэм.
«
"У нас до сих пор нет полной информации о точных типах кассетных боеприпасов, которые передают США (на Украину - ред.). Это важно, потому что мы не можем сказать, каковы их масштабы, какова вероятность того, что они не взорвутся. Мы не знаем, сколько было передано, период времени, в течение которого они передаются, когда закончатся передачи и как они доставляются на Украину. Доставляют ли они их с военных баз на территории европейской страны или они были переброшены через воздушное пространство территорий стран-участниц договора (Оттавский договор о запрещении кассетных боеприпасов – ред.)?" - сказала она.
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Уорхэм добавила, что, даже в случае получения ответов на эти вопросы, передача США кассетных боеприпасов Украине остается "неприемлемой", ставя под угрозу жизни мирных жителей.
«
"Подавляющее большинство жертв кассетных боеприпасов - гражданские лица, и, к сожалению, на долю детей приходится 70% жертв от остатков кассетных боеприпасов, а не столько от нападений, которые нам труднее задокументировать... Мы категорически выступали против передачи кассетных боеприпасов Украине", - подчеркнула представитель HRW.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
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Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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