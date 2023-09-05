Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Швейцарии подтвердило подготовку украинских солдат - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:55 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/ukraina-1894254760.html
Минобороны Швейцарии подтвердило подготовку украинских солдат
Минобороны Швейцарии подтвердило подготовку украинских солдат - РИА Новости, 05.09.2023
Минобороны Швейцарии подтвердило подготовку украинских солдат
Швейцарская армия в прошлом году обучала украинских солдат и не исключает, что сделает это в будущем, однако она не сможет обучать российских солдат, даже если... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:55
2023-09-05T11:55
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg
ЖЕНЕВА, 5 сен - РИА Новости. Швейцарская армия в прошлом году обучала украинских солдат и не исключает, что сделает это в будущем, однако она не сможет обучать российских солдат, даже если такой запрос поступит, заявил РИА Новости пресс-секретарь минобороны Швейцарии Стефан Хофер. Ранее местная газета Tages-Anzeiger сообщила, что в прошлом году Швейцария обучила трех украинских военнослужащих методам оказания первой помощи - курсу, предназначенному для солдат-спасателей. "Это так. Соответствующее обучение прошло в Штансе в 2022 году. Украинские участники были уже зарегистрированы. В то время Украина, как и Швейцария, участвовала в многонациональной миротворческой миссии "Силы для Косово" (KFOR)", - ответил Хофер на просьбу подтвердить эту информацию. Он также добавил, что представитель государств, на которые наложены санкции, не допускаются к участию в курсах и мероприятиях, полностью или частично организованных или профинансированных швейцарской армией. "В настоящее время это касается России и Белоруссии", - подчеркнул пресс-секретарь. Он также уточнил, что если в будущем еще поступят заявки от украинцев, то они будут рассмотрены. В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что страна намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, во всех них участвуют страны НАТО. Также говорилось, что Швейцария пересмотрит свои отношения с Россией в 2023 году в новой внешнеполитической стратегии. Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
https://ria.ru/20230824/pomosch-1892052618.html
https://ria.ru/20230822/shveytsariya-1891438074.html
https://ria.ru/20230823/nato-1891729620.html
швейцария
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884995334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6df84d32a613c6e5a450615ea33a619e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны Швейцарии подтвердило подготовку украинских солдат

Минобороны Швейцарии заявило, что обучало украинских военных в 2022 году

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 5 сен - РИА Новости. Швейцарская армия в прошлом году обучала украинских солдат и не исключает, что сделает это в будущем, однако она не сможет обучать российских солдат, даже если такой запрос поступит, заявил РИА Новости пресс-секретарь минобороны Швейцарии Стефан Хофер.
Ранее местная газета Tages-Anzeiger сообщила, что в прошлом году Швейцария обучила трех украинских военнослужащих методам оказания первой помощи - курсу, предназначенному для солдат-спасателей.
Вид на Невшатель с городского замка - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
В Швейцарии назвали сумму помощи Украине с начала СВО
24 августа, 17:44
"Это так. Соответствующее обучение прошло в Штансе в 2022 году. Украинские участники были уже зарегистрированы. В то время Украина, как и Швейцария, участвовала в многонациональной миротворческой миссии "Силы для Косово" (KFOR)", - ответил Хофер на просьбу подтвердить эту информацию.
Он также добавил, что представитель государств, на которые наложены санкции, не допускаются к участию в курсах и мероприятиях, полностью или частично организованных или профинансированных швейцарской армией. "В настоящее время это касается России и Белоруссии", - подчеркнул пресс-секретарь. Он также уточнил, что если в будущем еще поступят заявки от украинцев, то они будут рассмотрены.
В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что страна намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, во всех них участвуют страны НАТО. Также говорилось, что Швейцария пересмотрит свои отношения с Россией в 2023 году в новой внешнеполитической стратегии.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Швейцария лишилась преимуществ нейтральной страны, заявил МИД России
22 августа, 09:21
Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Минобороны Швейцарии ответило на вопрос о вступлении в НАТО
23 августа, 13:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала