Минобороны Швейцарии подтвердило подготовку украинских солдат
Минобороны Швейцарии заявило, что обучало украинских военных в 2022 году
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 5 сен - РИА Новости. Швейцарская армия в прошлом году обучала украинских солдат и не исключает, что сделает это в будущем, однако она не сможет обучать российских солдат, даже если такой запрос поступит, заявил РИА Новости пресс-секретарь минобороны Швейцарии Стефан Хофер.
Ранее местная газета Tages-Anzeiger сообщила, что в прошлом году Швейцария обучила трех украинских военнослужащих методам оказания первой помощи - курсу, предназначенному для солдат-спасателей.
"Это так. Соответствующее обучение прошло в Штансе в 2022 году. Украинские участники были уже зарегистрированы. В то время Украина, как и Швейцария, участвовала в многонациональной миротворческой миссии "Силы для Косово" (KFOR)", - ответил Хофер на просьбу подтвердить эту информацию.
Он также добавил, что представитель государств, на которые наложены санкции, не допускаются к участию в курсах и мероприятиях, полностью или частично организованных или профинансированных швейцарской армией. "В настоящее время это касается России и Белоруссии", - подчеркнул пресс-секретарь. Он также уточнил, что если в будущем еще поступят заявки от украинцев, то они будут рассмотрены.
В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что страна намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, во всех них участвуют страны НАТО. Также говорилось, что Швейцария пересмотрит свои отношения с Россией в 2023 году в новой внешнеполитической стратегии.
Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.