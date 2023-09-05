https://ria.ru/20230905/ukraina-1894254760.html

Минобороны Швейцарии подтвердило подготовку украинских солдат

Минобороны Швейцарии подтвердило подготовку украинских солдат - РИА Новости, 05.09.2023

Минобороны Швейцарии подтвердило подготовку украинских солдат

Швейцарская армия в прошлом году обучала украинских солдат и не исключает, что сделает это в будущем, однако она не сможет обучать российских солдат, даже если... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T11:55

2023-09-05T11:55

2023-09-05T11:55

специальная военная операция на украине

в мире

швейцария

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg

ЖЕНЕВА, 5 сен - РИА Новости. Швейцарская армия в прошлом году обучала украинских солдат и не исключает, что сделает это в будущем, однако она не сможет обучать российских солдат, даже если такой запрос поступит, заявил РИА Новости пресс-секретарь минобороны Швейцарии Стефан Хофер. Ранее местная газета Tages-Anzeiger сообщила, что в прошлом году Швейцария обучила трех украинских военнослужащих методам оказания первой помощи - курсу, предназначенному для солдат-спасателей. "Это так. Соответствующее обучение прошло в Штансе в 2022 году. Украинские участники были уже зарегистрированы. В то время Украина, как и Швейцария, участвовала в многонациональной миротворческой миссии "Силы для Косово" (KFOR)", - ответил Хофер на просьбу подтвердить эту информацию. Он также добавил, что представитель государств, на которые наложены санкции, не допускаются к участию в курсах и мероприятиях, полностью или частично организованных или профинансированных швейцарской армией. "В настоящее время это касается России и Белоруссии", - подчеркнул пресс-секретарь. Он также уточнил, что если в будущем еще поступят заявки от украинцев, то они будут рассмотрены. В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что страна намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, во всех них участвуют страны НАТО. Также говорилось, что Швейцария пересмотрит свои отношения с Россией в 2023 году в новой внешнеполитической стратегии. Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.

https://ria.ru/20230824/pomosch-1892052618.html

https://ria.ru/20230822/shveytsariya-1891438074.html

https://ria.ru/20230823/nato-1891729620.html

швейцария

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швейцария, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр