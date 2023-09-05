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В Раде считают, что массово выдавать уклонистов на Украину не будут - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/uklonisty-1894277223.html
В Раде считают, что массово выдавать уклонистов на Украину не будут
В Раде считают, что массово выдавать уклонистов на Украину не будут - РИА Новости, 05.09.2023
В Раде считают, что массово выдавать уклонистов на Украину не будут
Массовой выдачи на Украину выехавших за границу уклонистов не будет, такое мнение выразил член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:09
2023-09-05T13:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
федор вениславский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Массовой выдачи на Украину выехавших за границу уклонистов не будет, такое мнение выразил член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Ранее глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что добраться до уклонистов, которые выехали c Украины по поддельным документам, сейчас нет возможности, но правоохранительные органы могут обратиться в другие страны с запросом об их экстрадиции. "Я не говорил, что это (экстрадиция – ред.) будет носить массовый характер. Я говорил о том, что для того, чтобы мы вернули тех граждан, которые незаконно уехали, нужно, чтобы в отношении этих граждан были зарегистрированы уголовные производства", - приводит слова Вениславского агентство РБК-Украина. Он отметил, что для этого нужно установить сам факт совершения противоправных действий. "Это достаточно непростая задача. Но, если человек совершил уголовное деяние, он должен нести за это наказание. Ключевая цель уголовной ответственности это невозможность ее избежать", - добавил Вениславский. Владимир Зеленский 30 августа заявил, что на заседании совета нацбезопасности и обороны принято решение устроить комплексную проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что представители правоохранительных органов проверят подлинность тысяч справок о непригодности к службе в армии, выданных призывникам военно-врачебными комиссиями. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894025935.html
https://ria.ru/20230804/uklonisty-1888295806.html
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в мире, украина, федор вениславский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Федор Вениславский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Раде считают, что массово выдавать уклонистов на Украину не будут

Вениславский считает, что массово выдавать уклонистов на Украину не будут

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы в Румынии
Украинские беженцы в Румынии - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Массовой выдачи на Украину выехавших за границу уклонистов не будет, такое мнение выразил член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Ранее глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что добраться до уклонистов, которые выехали c Украины по поддельным документам, сейчас нет возможности, но правоохранительные органы могут обратиться в другие страны с запросом об их экстрадиции.
Поезд Киев — Варшава на железнодорожном вокзале польской столицы - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
СМИ: Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста
4 сентября, 11:00
"Я не говорил, что это (экстрадиция – ред.) будет носить массовый характер. Я говорил о том, что для того, чтобы мы вернули тех граждан, которые незаконно уехали, нужно, чтобы в отношении этих граждан были зарегистрированы уголовные производства", - приводит слова Вениславского агентство РБК-Украина. Он отметил, что для этого нужно установить сам факт совершения противоправных действий. "Это достаточно непростая задача. Но, если человек совершил уголовное деяние, он должен нести за это наказание. Ключевая цель уголовной ответственности это невозможность ее избежать", - добавил Вениславский.
Владимир Зеленский 30 августа заявил, что на заседании совета нацбезопасности и обороны принято решение устроить комплексную проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что представители правоохранительных органов проверят подлинность тысяч справок о непригодности к службе в армии, выданных призывникам военно-врачебными комиссиями.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Украинские уклонисты пытались выехать в Молдавию, спрятавшись в фургоне
4 августа, 23:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФедор ВениславскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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