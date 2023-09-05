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В комитете по туризму заявили об усилении сотрудничества Москвы и Пекина
В комитете по туризму заявили об усилении сотрудничества Москвы и Пекина - РИА Новости, 05.09.2023
В комитете по туризму заявили об усилении сотрудничества Москвы и Пекина
Сотрудничество между Москвой и Пекином в сфере туризма значительно усилилось после пандемии, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:38
2023-09-05T15:38
2023-09-05T15:51
москва
пекин
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туризм
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ПЕКИН, 5 сен - РИА Новости. Сотрудничество между Москвой и Пекином в сфере туризма значительно усилилось после пандемии, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов. "После пандемии мы начали тесное взаимодействие между офисами по туризму Москвы и Пекина. Например, это уже мой третий раз в Китае в этом году. Так что мы действительно изучаем эту идею открытости России и Москвы в частности", - сказал Козлов журналистам в Пекине в рамках Круглого стола "Перспективы российско-китайского диалога в сфере туризма". Он отметил, что во время прошлой бизнес-миссии 40 компаний из Москвы встретились со 150 компаниями из Пекина, провели более тысячи переговоров. "Так что мы действительно готовимся запустить наш взаимный туристический поток", - подчеркнул он. "У нас сейчас более 56 прямых рейсов из Москвы в разные регионы Китая, и я надеюсь, что число рейсов увеличится", - сказал Козлов. Первая после окончания пандемии бизнес-миссия Москвы прошла в июне в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, кроме того, прошли переговоры с представителями туротрасли Китая и Москвы в рамках туристической выставки BITE в Пекине и ITE Hong Kong в Гонконге.
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москва, пекин, китай
Москва, Пекин, Китай, Туризм
В комитете по туризму заявили об усилении сотрудничества Москвы и Пекина
Козлов: сотрудничество Москвы и Пекина в сфере туризма усилилось после пандемии
ПЕКИН, 5 сен - РИА Новости. Сотрудничество между Москвой и Пекином в сфере туризма значительно усилилось после пандемии, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.
"После пандемии мы начали тесное взаимодействие между офисами по туризму Москвы и Пекина. Например, это уже мой третий раз в Китае
в этом году. Так что мы действительно изучаем эту идею открытости России
и Москвы в частности", - сказал Козлов журналистам в Пекине в рамках Круглого стола "Перспективы российско-китайского диалога в сфере туризма".
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Он отметил, что во время прошлой бизнес-миссии 40 компаний из Москвы встретились со 150 компаниями из Пекина, провели более тысячи переговоров. "Так что мы действительно готовимся запустить наш взаимный туристический поток", - подчеркнул он.
"У нас сейчас более 56 прямых рейсов из Москвы в разные регионы Китая, и я надеюсь, что число рейсов увеличится", - сказал Козлов.
Первая после окончания пандемии бизнес-миссия Москвы прошла в июне в Пекине, Шанхае
и Гуанчжоу
, кроме того, прошли переговоры с представителями туротрасли Китая и Москвы в рамках туристической выставки BITE в Пекине и ITE Hong Kong в Гонконге
.