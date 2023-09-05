https://ria.ru/20230905/turisty-1894221924.html

На Камчатке пропали два пожилых туриста

На Камчатке пропали два пожилых туриста - РИА Новости, 05.09.2023

На Камчатке пропали два пожилых туриста

Два пожилых мужчины-туриста пропали в Ключевском парке на Камчатке, связи с ними нет уже девять дней, сообщает сеть природных парков "Вулканы Камчатки" в... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T08:41

2023-09-05T08:41

2023-09-05T08:41

туризм

новости - туризм

камчатка

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg

ХАБАРОВСК, 5 сен - РИА Новости. Два пожилых мужчины-туриста пропали в Ключевском парке на Камчатке, связи с ними нет уже девять дней, сообщает сеть природных парков "Вулканы Камчатки" в Telegram-канале. "В Ключевском парке пропали двое туристов: Александр Благуляк 1951 года рождения и Геннадий Кочкин 1951 года рождения, которые шли по маршруту поселок Ключи – озеро Державина – вулкан Средний – ледник Богдановича – пер. Безымянный – пер. Толбачик – пер. Толуд – к. Клешня", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчины в назначенное время не появились на стоянке "Клешня". В последний раз туристы выходили на связь 27 августа с ледника Богдановича. В природном парке "Ключевской" находятся 13 высочайших вулканов России (четыре из них действующие). Парк расположен на расстоянии 500 километров от Петропавловска-Камчатского. Территорию парка можно условно разделить на три кластера: северный, средний и южный. В северном находится одна из главных достопримечательностей Камчатки - Ключевская сопка - самый высокий активный вулкан Евразии - 4 850 метра. Кроме того, здесь расположены крупнейшие на Камчатке ледники - Богдановича и Эрмана, а также вулканы Камень и Безымянный. Средний кластер занимает вулкан Толбачик. Южный кластер - это знаменитые "марсианские" пейзажи - шлаковые конусы, лавовые поля и Мертвый лес, появившийся в результате извержения 1975 года. В природном парке проложено три туристических маршрута.

https://ria.ru/20230901/turist-1893765333.html

камчатка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, камчатка, россия, происшествия