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Аксаков: с развитием цифрового рубля роль банковской системы начнет угасать

Аксаков: с развитием цифрового рубля роль банковской системы начнет угасать - РИА Новости, 05.09.2023

Аксаков: с развитием цифрового рубля роль банковской системы начнет угасать

Глава банковского комитета Госдумы Анатолий Аксаков предсказал постепенное угасание банковской системы России по мере внедрения цифрового рубля. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T20:49

2023-09-05T20:49

2023-09-05T20:51

экономика

технологии

россия

анатолий аксаков

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава банковского комитета Госдумы Анатолий Аксаков предсказал постепенное угасание банковской системы России по мере внедрения цифрового рубля. "Что касается роли банков, я думаю, что их роль будет угасать в перспективе с развитием блокчейна", - заявил Аксаков, выступая на заседании экспертного медиаклуба "АиФ.Медиа". При этом, по его словам, существующие банки смогут найти себе применение в качестве части инфраструктуры для цифровых финансовых активов, цифрового рубля. "Та традиционная роль, которую они выполняли, постепенно будет угасать", - добавил он. Закон о цифровом рубле вступил в силу в России 1 августа, и Банк России сейчас тестирует этот инструмент. Цифровой рубль - это цифровая валюта Банка России, аналог наличного и безналичного рубля. Счет в цифровых рублях пользователю может быть открыт в электронном кошельке только на информационной платформе ЦБ. Аксаков напомнил, что ЦБ установил ограничение на использование цифровых рублей - в день не более 200 тысяч рублей. "Одна из причин - отдаление банковской системы от денежных средств, потому что люди из банков должны будут перейти в информационную систему ЦБ", - объяснил он. Пока в цифровых рублях нельзя открыть вклад или получить кредит. Но в будущем, по мнению Аксакова, это ограничение будет снято. "Мое личное мнение - я должен сказать, что через некоторое время мы примем решение, что и депозиты могут размещаться в информационной системе ЦБ, и кредиты выдаваться, поскольку жизнь этого потребует. Поскольку это будет быстрее и, может быть, эффективнее", - заявил Аксаков. При этом традиционный банк как посредник будет вовсе не нужен. "Решения будет принимать робот - человек там не нужен. Может быть, и банк не нужен, как институт, поскольку цифровой рубль будет очень сильно технологизирован", - заключил он.

https://ria.ru/20230725/byudzhet-1886077301.html

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экономика, технологии, россия, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), госдума рф