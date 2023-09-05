https://ria.ru/20230905/tramvai-1894235713.html

Власти Новосибирской области готовы вдвое увеличить закупку трамваев

Власти Новосибирской области готовы вдвое увеличить закупку трамваев - РИА Новости, 05.09.2023

Власти Новосибирской области готовы вдвое увеличить закупку трамваев

Власти Новосибирской области готовы вдвое увеличить объемы закупок новых трамвайных вагонов для Новосибирска при условии разработки программы роста... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T10:29

2023-09-05T10:29

2023-09-05T11:22

новосибирская область

новосибирск

андрей травников

экономика

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НОВОСИБИРСК, 5 сен - РИА Новости. Власти Новосибирской области готовы вдвое увеличить объемы закупок новых трамвайных вагонов для Новосибирска при условии разработки программы роста пассажиропотока, заявил на совещании губернатор региона Андрей Травников. Глава региона во вторник в ходе рабочей поездки в Кировский район Новосибирска провел выездное совещание по вопросам реорганизации трамвайного движения и увеличения резерва трамвайных пассажирских перевозок в мегаполисе. "По развитию горэлектротранспорта, в частности трамвая, и тактические, и некоторые принципиальные решения приняты. Я подтверждаю, что областной бюджет готов двукратно увеличить финансирование приобретения нового подвижного состава при условии, что будет разработана программа по увеличению пассажиропотока. Коллеги из мэрии подтвердили, что видят возможность увеличения пассажиропотока трамваев в 2-2,5 раза", - сказал Травников. Он отметил, что если вместо десяти надо купить 20 вагонов, то областной бюджет пойдет на это, при этом понимая, что вопрос не только в новых вагонах, но и в путях, инфраструктуре. "Я предложил принципиальный подход: опережающим способом развивать именно инфраструктуру общественного транспорта, в частности трамвая. Вперед строить двухуровневые эстакады там, где это требуется для развязки дорожного движения или перехода через железнодорожные пути именно под трамвай, чтобы отдать приоритет общественному транспорту", - сказал губернатор. Протяженность пассажирских трамвайных путей в Новосибирске - 137,5 километра одиночного пути, из них в левобережной части города - 77,9 километра. Капитальный ремонт необходим не менее 60 километрам трамвайных путей.

https://ria.ru/20230712/remont-1883713339.html

новосибирская область

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новосибирская область, новосибирск, андрей травников, экономика